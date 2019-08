A oposición veciñal aos novos parques eólicos de Endesa en Paradela deriva na creación da Plataforma Stop Eólicos

O colectivo dará comezo de contado a unha campaña informativa para alertar dos impactos negativos que para esta zona da Ribeira Sacra terá a instalación dos parques eólicos «Paradela» e «Serra das Penas» por parte de Enel Green Power España, filial da enerxética.

Para a entidade, «resulta chocante» que a empresa máis contaminante do Estado tende «vender» a nivel público uns proxectos de «enerxía verde» á bisbarra lucense de Paradela «obviando os inasumibles impactos que a instalación de 27 aeroxeradores de gran porte terá na que ata o de agora era unha das paisaxes máis privilexiadas de Galicia.

Stop Eólicos insiste en que incluso é máis sorprendente «que Endesa fale das miles de familias que poden abastecer estes parques eólicos cando esas mesmas familias están a pagar a factura eléctrica máis cara a nivel estatal» nunha terra como a galega que «é excedentaria en canto a produción». Un xcedente eléctrico «que repercute nas contas de resultados das grandes corporacións do sector, pero en absoluto na poboación».

Critica tamén a Plataforma que a xeración de emprego destes proxectos é de carácter «precario e subcontratado» e que tan só terá vixencia durante a fase de instalación dos parques eólicos porque as tarefas de mantemento «apenas requieren man de obra». Sen embargo -sinala- que non se está a falar «de canto emprego destruirán estes proxectos en sectores «tan consolidados coma o turístico ou o agrogandeiro» porque na práctica a instalación dos aeroxeradores «conleva unha serie de infraestruturas de evacuación eléctrica de media e alta tensión que terán que atravesar o territorio, quedando este convertido de facto en solo industrial».

Stop Eólicos clarifica os impactos reais dos proxectos de Enel Green Power / Endesa: afeccións negativas sobre a Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, o Camiño de Santiago, a paisaxe ou a biodiversidade son só algúns dos problemas xerados polos novos parques eólicos, o que consideran «moito beneficio para uns poucos grandes investidores» pero «un gran prexuizo para unha maioría social.

Finalmente, a Plataforma considera urxente un novo plan sectorial eólico «que respecte ás paisaxes singulares de Galicia» e un Goberno da Xunta «que vele polo interés xeral da poboación e non só polo beneficio das grandes empresas como se está a facer dende o Partido Popular» recordando que a miúdo as medidas «correctoras e compensatorias» autorizadas pola Consellería de Medio Ambiente convírtense en papel mollado mentres pouco a pouco o territorio esmorece, ao igual que o futuro do rural galego».