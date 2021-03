«Estoy recibiendo acoso por la campaña 8M Zaragoza. Dicen que no estamos reivindicando el día de la mujer trabajadora mientras me han robado material gráfico de mi trabajo, lo han manipulado para reírse y me han amenazado sobre que van a correr la voz para que no me contraten». Este es el lamento lanzado en redes por la ilustradora Eva Cortés tras ser centro de una campaña de acoso a raíz de los diseños de una campaña para el 8M en Zaragoza

Decenas de insultos, amenazas y comentarios transfobos y transexcluyentes. Una organizada campaña de acoso en toda regla a través de comentarios en las publicaciones y mensajes privados que la ilustradora ya ha denunciado a través de sus redes. El fragmento de ilustración atacado es una balconada que pretendía mostrar parte de lo que ha sido el feminismo en este año de pandemia: un balcón con dos personas, una bandera transfeminista y una gata a la fresca.

«Excluyen a las compañeras que he dibujado en el cartel por su militancia transfeminista, porque ‘hay que reivindicar a la mujer trabajadora’ mientras se quieren cargar mi trabajo como ilustradora dada de alta en autónomos. Muy coherente su ‘lucha’ que es violencia», explica la ilustradora.

Lamenta Eva Cortés que «todo esto me está pasando, aquí, en Twitter». «A ellas se les ve mucho en las redes sociales y muy poco en las asambleas, cara a cara, delante de mis compañeras racializadas, trans, pensionistas… Es más fácil militar online sin enfrentarte a otras realidades femeninas», asegura.

«Por cierto, soy humana, su acoso sobre ‘el feminismo de verdad’ afecta a mi bienestar personal… Así que bloqueo y cierro esto. No vaya ser que su sororidad me pague un balneario», explica Eva Cortés.

Una ola de apoyo a Eva Cortés

Han sido muchos y muchas los que la han apoyado a raíz de esta campaña de odio. Tal y como explica el diario Arainfo, la ilustradora ha recibido los mensajes de concejalas y concejales como Luisa Broto, el excalcal de Pedro Santisteve, Amparo Bella o Fernando Rivarés. La directora del Instituto Aragonés de las Mujeres, María Goikoetxea, también lanzaba unas palabras de ánimo en su Twitter: “Todo mi apoyo Eva. Eres una gran ilustradora y una gran feminista. ¡Haces un trabajo enorme y el cartel es brutal! Aquí nos tienes”.

Organizaciones como las Juventudes Comunistas de Aragón, Estudiantes en Movimiento, o colectivos feministas como el 8M estatal como de otras ciudades como Uesca o Teruel han defendido el trabajo de Cortés “desde el minuto uno. Me amortiguaron el golpe desde el principio”.

