Los periódicos nacionales y las redes echaron humo ayer y Ada Colau era el tema del momento. «Barcelona en Comú sube un 40 % el sueldo a Colau» o «Los comunes suben un sueldo a Ada Colau un 40 % por su sobrecarga de trabajo» fueron algunos de los titulares que pudieron leerse. Pero bien, ¿es cierto este dato?, ¿es posible que te puedan manipular dándote un dato correcto?

Esas mismas preguntas se las hizo el periodista y usuario de Twitter @Yeraysoy, famoso creador de la sección Tremending Topic en Público.es. «Hoy leerás que Ada Colau se ha subido el sueldo un 40%. Te pueden manipular hasta dándote un dato verdadero y empírico», escribía el periodista en Twitter.

Hoy leerás que Ada Colau se ha subido el sueldo un 40%. Te pueden manipular hasta dándote un dato verdadero y empírico. Abro hilo 👇 — Yeray (@yeraysoy) 26 de julio de 2019

Yeray indicaba en una contestación a su primer comentario que «con este titular aislado, sin contexto, lo que se da a entender al lector es que la alcaldesa ‘podemita’ ha renunciado a sus principios y le puede la avaricia. Ahora quiere pillar cacho. Se ha hartado de disimular y quiere enriquecerse con la política» e incluía esta foto:

«Como todos los políticos, dirán. Y entonces llegamos a ese clásico mantra cuñadil de ‘todos los políticos son iguales’, que supone de facto el fin de toda esperanza de cambio y la victoria de los más hijos de puta», subraya el creador de Tremending.

«Lo que no te van a destacar a esas noticias y van a diluir en su contenido es que Colau se limitó el sueldo y dona la mayor parte a un fondo social. Lo que no te van a contar es que el Ayuntamiento no va a tener que pagar ni un euro más por esa subida», denuncia Yeray.

El periodista defiende que «tampoco te van a contar que en su día Colau trató de bajar los sueldos del consistorio (esto sí es una medida que reduce el gasto real) y no pudo porque la oposición se lo impidió No te van a contar que CiU, Ciutadans, PSC y PP fueron los que votaron en contra».

«La moraleja de esta historia es que pueden darte un dato real y objetivo y estar manipulándote hasta la médula espinal. Bienvenidas todas a la era digital y a la sobredosis de información», sentencia Yeray.

