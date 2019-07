20 Minutos

BELÉN SARRIÁ

El Ayuntamiento retira las jardineras y los bancos de la calle de Chamberí para atender la petición de los vecinos del barrio.

Se recuperarán 29 plazas azules de rotación y se actuará en el parque anexo. La actuación se realizará sin coste.

La calle Galileo de Madrid ha amanecido dividida por las discrepancias entre los vecinos del barrio de Chamberí. A las 11.30 horas los servicios de mantenimiento comenzaban a levantar las jardineras que ocupaban parte de la calzada. Hasta ahí han acudido el alcalde del PP y la vicealcaldesa de Ciudadanos para explicar su nuevo plan de «reversión de la peatonalización de este espacio urbano».

Lo que supone que el nuevo Ayuntamiento desmantela otra de las medidas que estableció el anterior Gobierno de Manuela Carmena, que limitó tanto el paso de los coches a un solo carril como la velocidad a 20 km/h y declaró la zona vía de prioridad residencial, para establecer en su lugar bancos y maceteros. Sin embargo, desde este martes, la calle de Galileo volverá a su estado original. De este modo, se recuperarán 29 plazas azules de rotación y se actuará en el parque anexo, todo ello «sin costes para la ciudad de Madrid», según confirman las fuentes municipales.

«Esta actuación no ha costado un duro, se está llevando a cabo por los operarios municipales y se está cumpliendo con la voluntad de los vecinos de Chamberí, una zona que fue uno de esos laboratorios de experimentos sociológico que tenían el anterio equipo de Gobierno», arremete el alcalde.

Un cambio que, según el nuevo Gobierno tendrá muchas ventajas. «El principal beneficio que tiene este proyecto para los vecinos es que responde a una lucha que llevan teniendo desde hace años contra el anterior equipo de Gobierno por una actuación injustificada, que no perseguía mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Galileo ni la movilidad y que, por tanto, los vecinos entendían que se tenía que revertir», ha explicado esta mañana Almeida. De este modo, el nuevo equipo no solo «devolverá la situación anterior en la que se encontraba la calle» sino que, al mismo tiempo, «inicia una obra en el parque que está anexo a dicha calle».

Por su parte, Begoña Villacís ha destacado que el «Ayuntamiento no debería patrimonializar esta medida», porque es una «victoria de los vecinos de Chamberí, que han ganado en el pleno de Cibeles, en el Pleno de Chamberí y en los foros locales». Asimismo, ha explicado que «los residenets querían la calle como la tenían» y «querían que esa inversión se llevara a los parques, porque la zona de Chamberí tiene un déficit de zonas verdes».

Los vecinos interrumpían las palabras de ambos portavoces alzando sus voces desde cada lado de las aceras. En los números impares se podía escuchar «¡Galileo reversión!» y ¡viva el alcalde!», mientras que en los pares, los vecinos lamentaban que «¡la salud no es política!». Para aquellos que apoyan el cambio argumentan que la medida de Carmena «produjo un atasco generalizado alrededor de toda la actuación que provocó más contaminación», explica una de las residentes de la calle Galileo. «Estamos a favor de que haya el máximo de zonas verdes en Madrid, pero en los parques, los cuales no se han ocupado de arreglar», asegura. Para ella, «coger un trozo de asfalto y poner unos bancos al lado de los coches no es razonable».

Una opinión opuesta a la de su vecina: «Sabemos que esto no es un espacio de lucha contra el cambio climático, pero sí creemos que era un espacio que hacía la ciudad más humana y más agradable. «Quiero respirar», o «Sr. Almeida: No nos quite las flores y los bancos», son algunas de las frases que desprenden de sus carteles caseros. Una lucha que de poco le servirá porque a partir de este martes los bancos y las jardineras dejarán espacio a los coches. Eso sí, ¡por fin van a arreglar el parque!», celebran algunos.

El partido de la oposición, Más Madrid ha mostrado su disconformidad a través de Twitter. La concejala de la formación Inés Sabanés opina que el Ayuntamiento «en el tiempo lo negarán y disimularán» esta medida.

Hay que guardar esta foto de @begonavillacis y @AlmeidaPP_ destruyendo espacio común para meter coches . En el tiempo lo negarán y disimularán #Destruir pic.twitter.com/uT0ys980Tx — Inés Sabanés (@isabanes) 2 de julio de 2019

Rita Maestre, coportavoz de Más Madrid, ha optado por subir dos fotografías que comparan el antes y el después de la calle.

Foto 1: Villacís hace fotos a una grúa mientras Almeida sonríe. La grúa se lleva árboles, jardineras y bancos.

Foto 2: calle antes y después de la brillante medida.

Están celebrando que ahora en vez de vecinos paseando habrá coches aparcados. Son un gobierno realmente antiguo. pic.twitter.com/8nIKYqvuIR — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 2 de julio de 2019

Calidad del aire, una «prioridad absoluta»

En relación a la calidad del aire, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que es «una prioridad total y absoluta» para el Ayuntamiento. De hecho, esta misma mañana ha mantenido una conversación con la Ministra de Transicion Ecologica donde el alcalde «ha reafirmado su compromiso con la calidad del aire y la lucha contra la contaminacion».

