Antonio Guterres, Secretario General de la ONU: La violencia sexual en conflictos es “una mancha” para toda la humanidad

El ex primer ministro francés, concejal del Ayuntamiento de Barcelona y ex peso pesado en Ciudadanos, Manuel Valls, ha querido explicar en Hoy por Hoy de la Cadena Ser su distanciamiento de Ciudadanos: "Cs y PP se equivocan pensando que van a poder manejar a Vox". "En octubre hablé del cordón sanitario a Vox y Albert Rivera me dijo que...