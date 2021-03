Se avecina cambio de chaqueta. Ciudadanos detonó una bomba política en Murcia que ha tenido réplicas en Madrid y que dejó al descubierto importantes diferencias entre Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, y Toni Cantó, coordinador autonómico de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana.

Este lunes Arrimadas difundió un extenso vídeo para celebrar su primer aniversario como presidenta de la formación naranja. «Muchas gracias a todos los que formáis parte de la familia liberal española, Ciudadanos. Hace un año me disteis vuestra confianza para liderar este proyecto y no puedo estar más orgullosa», agradeció la dirigente al compartirlo en Twitter.

Muchas gracias a todos los que formáis parte de la familia liberal española, @CiudadanosCs. Hace un año me disteis vuestra confianza para liderar este proyecto y no puedo estar más orgullosa. Seguiremos trabajando juntos para que la unión y la concordia triunfen en España 🍊🇪🇸 pic.twitter.com/h9pzwFR3em — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 8 de marzo de 2021

El recopilatorio de intervenciones, realizado por el equipo de vídeo del partido en Madrid, recoge discursos de once representantes. Se trata de la propia Inés Arrimadas, los diputados Edmundo Bal, María Muñoz y Sara Giménez, los representantes territoriales Ignacio Aguado, Francisco Igea, Juan Marín, Begoña Villacís, Ana Martínez y Daniel Pérez, y el eurodiputado Luis Garicano.

Pero entre los dirigentes que aparecen en el vídeo conmemorativo de Arrimadas destaca una gran ausencia, y es la de Cantó. La ausencia de Cantó pasó desapercibida en un principio, pero la subrayaron días después varios miembros del partido preguntados por su relación con Arrimadas.

Cantó y su próxima salida

Toni Cantó está cada día más lejos de su formación. Ante la situación en Murcia, reconoció que no se había enterado de nada. «Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea», afirmó el miércoles. «Como gran parte de la Ejecutiva, no era conocedor de esta decisión. He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión», reveló.

El jueves siguió haciendo explícitas sus diferencias. «Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros», ironizó en Les Corts Valencianes. El viernes, tras conocer los serios problemas de Ciudadanos para atar la moción anunciada en Murcia, volvió a agitar el avispero: «No tengo palabras. Y por desgracia, seguimos sin ejecutiva convocada donde expresarlas», dijo antes de que Arrimadas la convocara para el próximo lunes 15 de marzo.

No podemos vaticinar dónde va a acabar esta relación, pero nos vamos a atrever a vaticinar el futuro político de Cantó con una pista: vestirá chaqueta verde.

