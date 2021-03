El expresidente del Gobierno José María Aznar ha utilizado la plataforma que le ha brindado La Sexta y Jordi Évole para blanquear a la extrema derecha en nuestro país. Aznar ya había calificado anteriormente a Abascal como de «una persona extraordinaria» o «un chico lleno de cualidades», pero ahora va más allá y evita calificar al propio partido Vox de ultraderechista.

«¿Abascal es ultraderecha?», preguntó directamente Jordi Évole a Aznar. «Eso solo lo pueden determinar los hechos, y yo en política siempre prefiero lo hechos a los sueños porque los sueños los pagan otros siempre. Los hechos son más seguros». «No lo ubicaría en la extrema derecha», indice de nuevo Évole, a lo que el expresidente popular vuelve a responder que «son los hechos los que determinan eso». El periodista evita el quiebro de Aznar y pregunta directamente: «¿Y qué determinan esos hechos?».

El popular respondió por fin a la pregunta de Évole: «Yo no he visto a Abascal llamando a incendiar las calles, ni asaltar casas ni a okupar propiedades ni tirando adoquines por la calle». «No, no le he visto haciendo esas cosas», insiste Aznar, que, sin embargo, también confiesa que «otra cosa distinta» es que a mí me puedan gustar «más o menos las cosas que dicen». «Los populismos, sean de derecha o de izquierda, no me gustan», explica Aznar.

De esta forma, el exlíder popular blanquea al partido de extrema derecha Vox en el programa de mayor audiencia del domingo al señalar que la izquierda es la que incendia las calles mientras Vox no hace ese tipo de actos.

Abascal, Rajoy y la responsabilidad de la ruptura de la derecha

Évole continuó con el tema Vox con el expresidente preguntando: «¿Quién es más responsable de la ruptura de la derecha, Abascal o Rajoy?». Aznar tiró por la tangente para empezar, señalando que «está el fraccionamiento político en todo el mundo», aunque después no dudó en tirarse flores.

«Entre mis tareas históricas estuvo la de unir todo lo que estaba a la derecha de la izquierda y lo hice. El Partido Popular ha sido el partido más importante de España durante mucho tiempo, de los más influyentes y más importantes de Europa durante algunos años, y yo cuando me marché entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido», aclaró el ex líder popular.

Aznar ante su legado: el peor PP de la historia

Jordi Évole preguntó a Aznar si el Partido Popular, que ahora lidera Pablo Casado, se encuentra en el peor momento de su historia. El ex presidente del Gobierno se sincera al periodista: «no es bueno, no es el mejor momento, no»: Incluso usa una frase de Churchill para describir cómo ve al PP de Pablo Casado: «a worst finest hour».

«Usted siempre dice que no quiere volver, pero no sé si al ver una situación así, alguien como usted, que refundó el PP, piensa, ‘si hay que arrimar el hombro, lo arrimaría'», señaló Jordi Évole a Aznar, quien recuerda que «no ha pasado ningún día desde el año 2004 que no haya habido alguien» que no le haya pedido «que vuelva».

«La manera en la que puedo contribuir hoy a la sociedad española es reflexionando», zanja el expresidente.

