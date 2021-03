Baldoví, claro sobre Juan Carlos I: “Una democracia plena no permite mierda debajo de la alfombra”

El diputado de Compromís Joan Baldoví se ha pronunciado a través de sus redes sociales respecto a la noticia de una segunda regularización del rey emérito Juan Carlos I por un valor de cuatro millones de euros y por los vuelos privados sufragados por una fundación de su primo Álvaro de Orleans.

“No nos vamos a rendir. Una democracia plena no permite mierda debajo de la alfombra. No debemos acostumbrarnos a que cada día haya un nuevo goteo con nuevas fechorías del rey emérito. No podemos acostumbrarnos a que con cuentagotas nos sigan contando que estafó a todo el pueblo español”, sentencia Baldoví en un vídeo.

De igual manera, Baldoví indica que la intención del emérito es la de regresar a España, «pero dejando su domicilio fiscal fuera» para tributar en el extranjero. Por ello, sostiene que debe ser investigado: «Seguir tapando las vergüenzas debajo de la alfombra no creo que haga ningún beneficio ni a la democracia».

Una democracia plena no permite mierda debajo de la alfombra. Este Rey emérito tiene que ser investigado y no nos vamos a rendir pic.twitter.com/O58c2BRQF8 — Joan Baldoví 😉 (@joanbaldovi) 2 de marzo de 2021

