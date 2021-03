Miles de personas participaron en la tarde del sábado en el centro de Barcelona en una manifestación que tenía como objetivo denunciar la oleada de desahucios de sus viviendas que sufren los sectores más vulnerables, así como la defensa de la regulación de los precios de los alquileres.

«Hoy éramos miles en Barcelona, de TODAS las edades. Para defender la regulación de los alquileres y prohibir los desahucios. Para derogar la reforma laboral y la ley mordaza. Por la libertad de expresión y de quien lucha por nuestros derechos. Porque ya basta», relata Jaime Palomera en su cuenta de Twitter, miembro del Sindicat de Llogateres i Llogaters.

Hoy éramos miles en Barcelona, de TODAS las edades. Para defender la regulación de los alquileres y prohibir los desahucios. Para derogar la reforma laboral y la ley mordaza. Por la libertad de expresión y de quien lucha por nuestros derechos. Porque ya basta. #FinsQueCaiguin pic.twitter.com/OeTSnchC8s — Jaime Palomera Zaidel (@JaimePalomera) 27 de febrero de 2021

El periodista y fotógrafo Ricard Jiménez, miembro de Spanish Revolution y de Contrainformacion.es, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en la que se ve la gran afluencia de la manifestación.

Miles de personas vuelven a tomar las calles de #Barcelona. Está siendo, probablemente, el día de mayor afluencia más allá de la concentración, en el pasacalles. pic.twitter.com/h5Z1HFreri — Riki Jiménez (@Erre_deJota) 27 de febrero de 2021

La regulación del precio del alquiler en España

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Social, José Luis Ábalos, ha anunciado este lunes que los incentivos fiscales para los propietarios son una mejor herramienta para garantizar el derecho a la vivienda y a un alquiler asequible, y que no regulará los precios de los alquileres. «Nos parece que es mucho más positivo incentivar que penalizar, nos parece importante que haya estímulo para que se saquen estas viviendas al marcado, es preferible incentivar», ha señalado Ábalos.

El PSOE se sitúa de esta manera en contra de su acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos y de los acuerdos alcanzados para la firma de los Presupuestos Generales de 2021 e incrementa su desafección con su socio de Gobierno. Ábalos ha aprovechado la rueda de prensa para criticar también las protestas por el encarcelamiento de Hasél, echando más leña al fuego del enfrentamiento entre socialistas y morados.

El PSOE, ese partido tan radical de izquierdas. Menos en lo que tiene que ver con la regulación de los alquileres, la ley trans, la modificación de la ley para garantizar la libertad de expresión, la inviolabilidad del rey. Vamos, en lo que se presupone de izquierdas. — Marina Lobo (@marinaLobL) 22 de febrero de 2021

La idea de regular el precio de los alquileres de la vivienda quedó plasmado en el acuerdo de coalición de 2019, en el que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron textualmente a frenar “las subidas abusivas del alquiler. Para ello: Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”.

Por aquel entonces, Pedro Sánchez afirmó que antes de cuatro meses se pondría en marcha “una Ley que permita establecer mecanismos de limitación o de bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado, tanto en los nuevos contratos como en los contratos ya existentes”.

Ábalos se niega ahora a cumplir el acuerdo porque, según indica, ve este instrumento «como un mero indicador para conocer la situación del mercado, pero no como un elemento que obligue a fijar precios», como defiende Unidas Podemos.

«Si se incentiva fiscalmente es para que sean precios asequibles, tiene que favorecer los alquileres no ya por debajo del precio de mercado sino de los índices de referencia. Por debajo de los límites es lo que se va a incentivar fiscalmente», ha dicho el ministro.

Un desahucio por error de una mujer de 97 años expone las miserias de la ley de vivienda

También esta semana, Rosario, una vecina de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de 97 años, fue desahuciada la semana pasada por error. Tras pasar unos días fuera y volver a su casa, se encontró con que le habían cambiado la cerradura y saqueado la vivienda.

Su piso fue vaciado y una semana después ni la comitiva judicial ni la propiedad saben decirles dónde está todo lo que se llevaron, como electrodomésticos, dinero, vajillas y objetos personales de la anciana. Entre los objetos personales desaparecidos hay fotos de su boda y unas memorias de su vida que estaba escribiendo y quería que sus hijos y nietos leyeran después de que ella falleciera.

Según informó ‘Espejo Público‘, la anciana pagaba todas las facturas y no debía absolutamente nada, por lo que no entendió nada cuando el juzgado y las administraciones de la finca donde tiene su piso alquilado le llevaron a cabo el desahucio mientras ella no estaba.

Esta situación ha traído a primera plana de nuevo lo injusto y poco humano de estas situaciones. Para La PAH los responsables directos son los sectores financieros -entidades bancarias y cajas de ahorro- que han promovido la burbuja y los responsables políticos de los últimos gobiernos -del PSOE y de PP-, que habrían permitido la creación y crecimiento de la burbuja inmobiliaria. Además, la legislación española -ley hipotecaria y ley de enjuiciamiento civil- tendría, según la PAH, un sesgo claramente favorable a los intereses de las entidades financieras, tanto que se estaría produciendo lo que han denominado como genocidio financiero ejecutado por entidades bancarias rescatadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y de Mariano Rajoy Brey (PP) con fondos extraídos de las arcas del Estado y por tanto pagados por todos los ciudadanos españoles.

La organización Amnistía Internacional, en su informe de 2013 y en relación con España, denuncia la desprotección en el acceso a la vivienda durante 2012 considerando que el derecho a la vivienda ha sido uno de los más desprotegidos en España. El informe recoge los casos de desalojos forzosos de La Cañada Real y de 300 personas de un asentamiento informal en Puerta de Hierro -Madrid-. Amnistía extiende la situación de las miles de personas que han sido desahuciadas durante el pasado año a causa de una legislación «anormal», según señaló el director de AI en España, Esteban Beltrán, que considera que «El derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional».