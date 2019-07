El País

Las ciudades reinventan su imagen con el paso del tiempo, y se ocultan o descubren según convenga. Por eso, a veces, como ocurrió en 1900, bajo paneles de madera y capas y capas de encalado, reapareció uno de los pocos edificios estilo Tudor que sobreviven en la City de Londres, el corazón jurídico y financiero de esta ciudad. Con su fachada entreverada con soleras de madera, sobrevivió al Gran Incendio de 1666 y durante muchos años fue pasadizo de entrada al Inner Temple, el barrio donde se concentran los abogados de prestigio, y sede del pub The Prince Henry’s Room. Hoy alberga las instalaciones de la House of Catalonia. Así fue rebautizada hace apenas un año, recién levantado el artículo 155, en la estela de la House of Gibraltar, la House of Malta y todas las casas de aquellos territorios sin competencia exterior pero con voluntad de emprender apostolado diplomático de facto.

