ASJUBI40, lleva desde el 2016 luchando por que se supriman los coeficientes reductores, han sido cuatro años de trabajo intenso, paso a paso, presentamos en el registro de las Cortes más de 450.000 firmas que nos apoyaban, luchando con los partidos políticos para conseguir ir avanzando con los apoyos en los distintos Parlamentos Autonómicos, que nos aprobarán las PNL, así hemos conseguido que ya sean 14 las Comunidades que nos han apoyado, otras dos en las Cortes y en el Senado, lo mismo ha sido con mociones en las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, estos apoyos suponen más del 90% de los representantes directos de la sociedad.

Al mismo tiempo se ha estado buscando el apoyo de los partidos políticos que tienen representación en el parlamento Español y con los portavoces de los mismos en el Pacto de Toledo, todos nos han dado esperanzas y seguridad de conseguir eliminar esta injusticia, el ministro Escrivá reconoció en su intervención en la comisión del pacto de Toledo con estas palabras “es una situación intrínsecamente injusta” dándonos a entender que está de acuerdo con la injusticia que es aplicar estos coeficientes reductores a los jubilados actuales y futuros con más de 40 años cotizados por jubilarse antes de la edad reglamentaria. Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO también reconocen está injusticia, el presidente Pedro Sánchez y la presidenta de la comisión del pacto de Toledo Magdalena Valerio, estando en la oposición estuvieron con la pancarta de ASJUBI40, PODEMOS lleva en su programa la jubilación con 35 años cotizados.

Después de todo esto que les he expuesto, teníamos la sensación de que por una vez la política y los políticos iban a ser justos y aplicarían la justicia, pero llegando a este momento donde ya no valen las buenas palabras y hacen falta los hechos, nos vuelven a defraudar, en este caso de unos no nos extraña, pero de los que se llaman progresistas y de izquierdas, que presumen de estar con el pueblo, de estos si que nos duele y nos avergüenza que usen las palabras de izquierdas y progresistas.

Con los datos que el tribunal de cuentas a publicado, el Gobierno debe a la Seguridad Social más de 103.000 millones de euros y el ministro Escrivá, ha dicho que son más de 20.000 millones al año los gastos que tiene la Seguridad Social que no le corresponden y que tendrían que ser cubiertos por los Presupuestos Generales del Estado, cantidad similar al déficit dicen tiene en la actualidad la S.S., está claro que el problema no es económico, pues la S.S. sigue siendo viable, si los bancos y el gobierno devuelven lo que pertenece a la hucha de las pensiones (103.000 + 60.000 millones) tendrá más de 160.000 millones de euros, esto sin contar el superávit de las décadas 70, 80 y 90 (unos 500.000 millones) que fueron incluidos en los PGE, dilapidados por los gobiernos en obras faraónicas sin sentido alguno, autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones, depósitos de gas bajo el mar sin poderlos utilizar, edificios sin terminar o con unos sobre costes elevados sin justificar y con deficiencias constructivas.

Si el problema no es el económico, solo nos queda admitir que las políticas económicas del gobierno son liberales y están dirigidas a satisfacer los intereses del capital, banca, aseguradoras, mutuas, etc., privatizando las pensiones y asegurarse el futuro como consejeros en algún consejo de dirección de esas empresas, como se suele decir las puertas giratorias.

Se nos castiga por jubilarnos de uno a cuatro años antes de la edad oficial, yo les pregunto, ¿Cuál es la edad oficial para empezar a trabajar? Nuestra generación empezamos a los 14 o 16 años, unos ocho o diez años antes de la edad que lo han hecho las generaciones posteriores, la mayoría de nosotros trabajamos la jornada completa y por la tarde/noche nos formábamos en clases nocturnas, no solo no fuimos una carga para el estado, si no que desde la adolescencia estuvimos aportando riqueza al país con nuestros impuestos y trabajo. No pedimos un premio por este sacrificio, pero no nos parece justo que se nos castigue y condene a perpetuidad por jubilarnos antes, obligados en la mayoría de los casos por ser expulsados del mercado laboral por las empresas para contratar mano de obra más barata, facilidad que les ha proporcionado las políticas desarrolladas por los gobiernos y sus reformas laborales.

Ni los violadores, terroristas, asesinos y políticos corruptos, tienen una condena a cadena perpetua, nos castigan por jubilarnos unos pocos años antes, pero no nos reconocen que empezamos a trabajar antes, siendo unos niños, que con nuestro trabajo conseguimos una sociedad avanzada y prospera en la que la mayoría de ustedes pudieron estudiar gratis en la universidad y disfrutar de unos servicios sanitarios, culturales, de comunicación y unos privilegios como políticos, todo con el esfuerzo de estos jubilados en sus largas carreras de trabajo aportando riqueza al país y al estado con sus impuestos, el premio que recibimos es unos descuentos en muestra pensión que a la mayoría no nos permite una jubilación y vejez digna.

POR DIGNIDAD, POR JUSTICIA, NO A LOS COEFICIENTES REDUCTORES A LAS LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN CON MAS DE 40 AÑOS COTIZADOS.

Antonio Matinero Labrid

Vocal de ASJUBI40

