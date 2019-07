CCOO apuesta por un gobierno de izquierdas que acometa las reformas necesarias

El secretario de Organización de CCOO, Fernando Lezcano, ha manifestado que «El sindicato apuesta porque en este país haya un gobierno de izquierdas, con un programa de acción mirando a la izquierda y construido con la corresponsabilidad de todas las formaciones de izquierda del arco parlamentario”. Un gobierno que reconozca el valor del diálogo social, de la interlocución de los agentes sociales en la construcción de las políticas económicas, sociales y laborales y que ponga en el primer lugar de la agenda política la reforma laboral, la de pensiones, la fiscal y el cambio de patrón de crecimiento.

Fernando Lezcano, ha comparecido ante más de 250 delegadas y delegados en la asamblea para analizar las reivindicaciones del sindicato ante el nuevo ciclo político que se ha celebrado en Toledo y en la que ha estado acompañado del secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, y el secretario general de CCOO de Toledo, José Luis Arroyo.

Lezcano ha insistido en la necesidad de derogar la reforma laboral, que lo que ha hecho es devaluar el factor trabajo y las condiciones laborales. “La realidad del mercado laboral es de suma precariedad, especialmente para las personas jóvenes, mujeres e inmigrantes. De cada 100 contratos solo 9 son indefinidos, el 91% de los contratos son temporales y se impone el contrato a tiempo parcial frente al indefinido.

En la anterior legislatura alcanzamos un principio de acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de reforma laboral. El PSOE incluye en su programa electoral no la derogación de la reforma laboral, sino la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras para el siglo XXI. “CCOO estamos totalmente de acuerdo en negociarlo, pero en lo que no vamos a caer es que esto se convierta en un señuelo para no acometer las modificaciones de la reforma que estaban acordadas”, ha advertido Lezcano.

“La vigencia de los convenios colectivos mientras no son sustituidos por uno nuevo o la prevalencia del convenio colectivo sectorial sobre el empresa son cuestiones esenciales que de no modificarse no dan confianza para negociar un nuevo Estatuto más ambicioso”.

Lezcano ha señalado que “lo que no va a hacer CCOO es pasarse cuatro años de legislatura encerrado en los despachos negociando un Estatuto sin que la gente con nombres y apellidos note los cambios por la acción de gobierno”.

