Celebración Día da Matria da asociación feminista ATAEGA

A asociación feminista ATAEGA realizará o día 25 de xullo ás 12h no número 15 da Rúa do Vilar (Santiago de Compostela) unha representación teatralizada do Día da Matria.

O obxectivo da representación é mostrar dunha maneira artística (conxungando música e danza tradicional e clásica) o espíritu da Matria, como futuro dunha sociedade mellor para Galicia.

ATAEGA editou un vídeo para presentar ó acto e introducir o concepto Matria onde os valores de igualdade, sororiedade, ecoloxía, galeguismo e interetnicidade.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.