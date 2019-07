“Fuera, fuera” o “Maricas y bolleras también son clase obrera” son algunas de las expresiones que recoge la denuncia presentada por Ciudadanos ante la Fiscalía General del Estado por presuntos «delitos de amenazas, injurias y de odio» de los que habrían sido víctimas diversos dirigentes del partido durante la manifestación del Orgullo LGTBI.

Lo que más llama la atención de la denuncia es cómo el partido liderado por Albert Rivera intenta justificar el partido de Rivera el presunto delito de amenazas, incluyéndolo en el artículo 170.2 del Código Penal. De esta forma, equipara lo ocurrido durante el Orgullo con el delito cometido por quienes «reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas«.

Así lo argumenta literalmente:

« Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior «. (170.1)

«. (170.1) «Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas«. (170.2)

De la misma manera, Ciudadanos denuncia presuntos delitos de odio, entendidos como expresiones de gravedad que hieren los sentimientos comunes de la ciudadanía, y supuestos delitos de injurias, en tanto que «manifestaciones carentes de todo rigor, faltas de verdad y tendentes a la clara difamación» y «lanzamiento de diversos líquidos (entre ellos agua y orín), vasos de plástico, hielos, latas de cerveza y botellas«.

El partido naranja no identifica a ninguna persona u organización particular, pero observa de forma paranoica una «clara maniobra organizada» que se conjuga con una actuación «espontánea pero siempre bajo el seno de un sub-grupo no oficial». Solicita, por tanto, que «se proceda a la averiguación de la identidad del autor o autores de los hechos descritos«.

