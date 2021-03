«Yo no soy una intelectual. Yo escribo con el cuerpo», contestaba la gran escritora brasileña cada vez que alguien intentaba intimidarla. Ahora, cuando el mundo celebra los 100 años de su nacimiento, Huso Editorial publica un ensayo escrito desde la piel en homenaje a una de las autoras más importantes del siglo XX. Clarice Lispector protagoniza el cuarto título de la colección Palabras hilanderas.

«Soy tan misteriosa que ni yo misma me entiendo”, escribió Clarice Lispector (1920-1977) como si lanzara una sentencia que la uniera para siempre con la literatura. Sentencia o vínculo que llegaría hasta sus lectores, devotos que cada vez se extienden más por el mundo. Fieles amantes de sus libros, de la fuerza que despiertan sus palabras. Porque Clarice sabía verter vida en su escritura. Clarice se adueña de nosotros. No nos pide permiso y nos arrastra. Nos agarra del alma con ese anzuelo con el que ella misma decía atrapar a la «no palabra» y no nos deja escapar. Nos interpela. Nos acuna y nos calma. Nos enmaraña y nos desenreda a su antojo. Nos obliga a cuestionar los modos y los contornos. A replantearnos las formas. A preguntarnos, por ejemplo: «Si recibo un regalo dado con cariño por una persona que no me gusta, ¿cómo se llama lo que siento?».

En Clarice Lispector: Pararse sobre los escombros (Huso-Cumbres, 2021), la escritora argentina Luciana Prodan se acerca a la autora que admira no como quien pretende una biografía, sino como quien desea sentir y hacer sentir las emociones que en diversas lecturas le despertó la obra que homenajea. En la introducción del libro, la propia Luciana Prodan aclara que no se trata de una biografía. Y nos invita “a conocerla a través del entramado que ella misma se encargó de tejer con sus propios hilos, cuando se vio obligada a atravesar los vacíos de su enmarañada urdimbre, con la única intención de volverse fuego y refugio. Abrigo y cobijo de su propio desamparo”.

Bella, introvertida e irreverente, Clarice no perseguía el prestigio o el reconocimiento. «Yo no soy una intelectual. Yo escribo con el cuerpo», contestaba cada vez que alguien intentaba intimidarla. Y esa fue la mejor manera que encontró para defenderse de las inseguridades propias y ajenas. Para poder seguir su camino y escribir en paz y sin condicionamientos. Para sentirse libre dentro del mundo que ella misma se había fabricado, y de donde salieron sus mejores cuentos, relatos, poemas, crónicas y novelas.

Clarice Lispector: Pararse sobre los escombros es el cuarto título de la colección Palabras hilanderas, dirigida por la escritora y filósofa Marifé Santiago Bolaños. Una serie de libros que une expresión filosófica, investigación, intuición, proceso creativo, razón poética, pensamiento y arte.

Clarice Lispector (Tchetchelnik, Ucrania, 1920 – Rio de Janeiro, Brasil, 1977) está considerada como una de las más importantes escritoras del siglo XX. Estudió Derecho en Río de Janeiro mientras colaboraba con algunos periódicos y revistas locales. En 1944 sorprendió a la intelectualidad brasileña con la publicación de Cerca del corazón salvaje, novela por la que recibió el premio de la Fundación Graça Aranha. Viajó mucho y vivió en varios países de Europa y Estados Unidos con su marido, el diplomático Maury Gurgel Valente. Escritora inclasificable -ella misma definía su estilo como un “no estilo”-, el vasto legado de Clarice Lispector está formado por relatos, novelas, libros infantiles, poemas, fotografía y pintura.

Luciana Prodan nació en Buenos Aires, en 1977. Es locutora nacional, periodista y escritora. Cursó sus estudios en el Instituto Superior de Enseñanza en Comunicación (ISEC) y figura como egresada destacada de dicha institución.

Ha trabajado en los principales medios de su país, tanto en radio como en televisión. Entre los más destacados se encuentran FM 100, Vale 97.5 y Utilísima Satelital. Además, se desempeña como redactora y colaboradora en varios medios gráficos, como las revistas Para ti y Noticias, para las que realiza crónicas, columnas y entrevistas a diferentes personalidades. Actualmente colabora también con medios españoles.

En el año 2012, presentó con éxito su primer libro No somos reinas, donde se enfoca en los dobles discursos, las etiquetas y los mandatos femeninos.

En octubre de 2016, en el Teatro La Casona, se estrenó Amarrados, su primera obra de teatro como autora. En agosto de 2017 presentó En sangre viva (Moglia Ediciones), su primer libro de cuentos.

En septiembre de 2020, Huso editorial publicó La perfecta casualidad de seguir con vida, su segundo libro de cuentos.

