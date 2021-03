En tan solo doce días, Paulo Coelho acapara casi 5 300 etiquetas en Instagram con su nombre, Pablo Neruda cerca de 2 000, García Márquez 1 700 y Mario Benedetti 1 400. La literatura iberoamericana forma parte activa de esta gran conversación universal que es Instagram, la exitosa aplicación de las fotografías y vídeos, propiedad de Facebook, que cumplió 10 años en octubre de 2020.

Las redes sociales, como canal fundamental para la transmisión de la literatura, requieren la atención de la investigación académica. Su repercusión aumenta a gran velocidad con nuevos perfiles, publicaciones y hashtags al minuto. Las actividades en el aula con el uso de las redes, o los profesores instagrammer, comienzan a formar parte del día a día en colegios, institutos y universidades. Internet es la gran biblioteca en línea en la que consultar, y YouTube, Facebook, Twitter e Instagram se convierten en inmensas ventanas de conocimiento literario con sus posts.

Este mundo paralelo convierte la comunicación en una “conversación”. Los mensajes adquieren nuevos significados, obligados a sintetizar en pocas líneas lo que se quiere transmitir. Para nuestra investigación nos detenemos en el impacto de Instagram, que alcanzó los 300 millones de usuarios cuatro años después de su creación. Entendemos el “impacto” como el número de veces que los nombres de cada uno de estos autores aparecen citados en una etiqueta.

El mismo Paulo Coelho, uno de los protagonistas de nuestro estudio, avanzó en 2013 el poder de los espacios virtuales compartidos: “Las redes sociales son el futuro de la literatura”, dijo el autor en una entrevista en la CNN. Coelho era ya en 2015 el escritor con más seguidores en Twitter, 10,3 millones. Pronto se situó en la élite, y hoy en día es uno de los principales influencers.

Nuestro análisis

Para el estudio de la presencia de la literatura iberoamericana en Instagram, hemos empleado la técnica de análisis cuantitativo para contabilizar las publicaciones y “me gusta” a través de las etiquetas, y la técnica de análisis cualitativo. De esta manera hemos llegado a una primera radiografía de su presencia en la red social.

Para marcar el espacio geográfico de la muestra, se tomaron los cuatro autores iberoamericanos con más etiquetas en Instagram: Paulo Coelho, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Mario Benedetti. El espacio temporal elegido fueron doce días, del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2020, con la recogida de datos a la misma hora: desde las 14.00 a las 15.00 CET. Se consideró un momento apropiado, ya que se trata de primera hora de la mañana en América y última hora de la mañana en Europa, dos momentos de flujo comunicativo.

Los cuatro ‘magníficos’

Los resultados detectan la evolución diaria de la presencia de los cuatro escritores en Instagram, cuatro nombres que permiten hablar de una ebullición constante de literatura iberoamericana, con días en los que se han registrado más de 8 000 ‘likes’ en una hora entre los cuatro nombres.

Pablo Coelho ocupa el número uno, con cerca del millón de hashtags que se incrementan cada día. Sigue Pablo Neruda con más de 436 000 en los días analizados, García Márquez con más de 237 000 y Benedetti con casi 220 000 hashtags. Es decir, Paulo Coelho se sitúa como líder indiscutible de literatura iberoamericana en la red social Instagram en la que también tienen presencia diaria los autores Neruda, García Márquez y Benedetti. En porcentajes, Coelho se lleva el 51%, Neruda un 24%, García Márquez un 13% y Benedetti, un 12%.

En la repercusión a través de los “likes” por hora, las diferencias son mayores y de nuevo sigue imperando el autor brasileño, como ocurre el 2 de septiembre, con casi 5 500 “me gusta” en una hora, frente a los 387 de Neruda, 119 de García Márquez y 228 de Benedetti. Sorprende que Benedetti, en alguna ocasión, se ha igualado en “me gusta” a Coelho, días en los que alguna de las publicaciones del poeta ha estado ligada a perfiles fuertes, como el caso de una jornada en la que uno de sus poemas acompañó un cuadro del perfil de la Galería de los Ufizzi de Florencia.

Citas de poesía en cuentas personales

En el ámbito de la poesía, hemos analizado la presencia de las obras de Benedetti y Neruda. Se confirma que aparecen a diario en la red social Instagram unidas a perfiles literarios, personales y comerciales.

En el caso de Neruda, existe un importante porcentaje de usuarios que publican desde una cuenta personal, la mayoría mujeres, y le sigue de cerca el perfil de tipo literario, que es el que aporta gran parte de los “me gusta”. Una cuenta norteamericana que publica en inglés, con más de 136 000 seguidores, es la que contribuye a la mayor parte de los movimientos de su hashtag, aunque curiosamente con citas de otros autores en los días analizados. Es decir, Neruda aparece como un nombre más en un amplio conjunto de hashtags al final de cada cita, lo que hace suponer que en otras ocasiones será nuestro poeta analizado el que ocupe el protagonismo.

En el caso de Benedetti, la lectura de los datos que arrojan las tablas y gráficos permite unas conclusiones similares. También hay un claro predominio del perfil literario en las cuentas que lo citan. Una cuenta concreta sobre literatura, con 48 100 seguidores, es la que consigue más movimiento en las publicaciones. Pero en este caso en español. Con el poeta uruguayo hay un predominio de fotos sin identificar. En el caso de los textos, su hashtag está presente en citas de otros autores, entre otros poetas.

La valoración de los usuarios

Es fundamental puntualizar el movimiento de los contenidos más valorados en esta red social, que se miden a través del apartado “publicaciones destacadas”. Los dos autores cuentan en los 18 posts de los dos días analizados con fotos y textos que llevan en este lugar de Instagram menos de 10 días, y en concreto en torno a un 30% de las publicaciones permanecen en este espacio privilegiado 3 días o menos, con lo que se supone que existe un movimiento de contenidos nada desdeñable que no consiguen con facilidad otros escritores.

Con estas conclusiones finaliza un primer acercamiento a la literatura iberoamericana en Instagram a través del análisis de las cifras que se esconden tras los hashtag #PauloCoelho, #PabloNeruda, #GabrielGarcíaMárquez y #MarioBenedetti. Un estudio que ha pretendido no quedarse solo en los números y ha dado un paso más allá con el análisis de contenido que existe tras los poetas, Neruda y Benedetti.

La versión original de este artículo se pubicó en la revista TRIM (Tordesillas Revista de Investigación Multidisciplinar).

Cristina San José de la Rosa does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

The Conversation. Rigor académico, oficio periodístico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.