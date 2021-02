Un colegio público responde con mucho humor a Pablo Motos por sus «prejuicios» con los andaluces y su acento

Motos, que le preguntó a Roberto Leal si iba a dejar su acento, le pide a Sarria que hable "perfecto castellano" y no aspire las -s. Al parecer Lorca, Zambrano o incluso García Márquez no hablaban "perfecto castellano".

La presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez , ha rescatado el vídeo y ha acusado a Pablo Motos de “andalufobia”: «Motos, que le preguntó a Roberto Leal si iba a dejar su acento, le pide a Sarria que hable «perfecto castellano» y no aspire las -s. Al parecer Lorca, Zambrano o incluso García Márquez no hablaban «perfecto castellano». Métetelo en la cabeza, Pablo, el andaluz es perfecto», escribía a través de su cuenta de Twitter.

Los niños de la Brigada policial ortográfica han protagonizado un vídeo en el canal de YouTube del centro, Radio School Solano TV. «Ay, Pablo, Pablo…», exclama Adrián. A continuación su compañera Sofía: «Como si lo que hablara Manolo y, por extensión, todos los andalucesno fuera perfecto. Como si hubiera alguna norma que dijese que el español que se habla en Castilla, laísmos, leísmos y loísmos aparte, es mejor que el que se habla en Andalucía, Canarias, en toda Sudamérica o en cualquier otro punto de España».

Y añade Adrián: «Menos mal que los andaluces no tenemos ese tipo de prejuicios y, por suerte, entendemos todas las formas de hablar, sin pretender cambiarlas, ya lo hable un gallego, un canario, un argentino o un venezolano. Estamos orgullosos de hablar andaluz».

Los niños también le recuerdan sus palabras a Roberto Leal, cuando el presentador de «El Hormiguero» consideró que su acento supondría un problema o impedimento para presentar ‘Pasapalabra’. «¿Cómo vas a hacer con lo del acento andaluz? ¿Qué vas a hacer lo vas a suavizar, lo vas a dejar», le preguntaba.

Roberto Leal le respondía: «Pues nada, yo creo que al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o con la dicción. Yo trataré evidentemente de articular más, pero simplemente en el momento en el que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente, ahí no hay problema. Llevo 20 años trabajando en televisión. A partir de ahí, a disfrutar. Yo creo que lo que tienes que ser es tú mismo. Si Antena 3 de llama es para que seas tú y no seas un muñeco»

Para zanjar los niños señalan los errores ortográficos correspondientes tan solo al mes de diciembre de 2020 del Twitter de «El Hormiguero» y le reprochan a Motos que lleva cometiendo errores desde hace mucho tiempo.