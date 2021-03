Colectivos sociales, ecologistas y CGT se concentran en la estación de Málaga María Zambrano contra el desmantelamiento del ferrocarril público

Más de un centenar de personas de diferentes asociaciones y plataformas, acompañaron a CGT en su protesta contra el desmantelamiento del ferrocarril en nuestra provincia. La Plataforma del Tren Rural de Andalucía (PTRA), Ruedas Redondas, Rebelión por el Clima, Movimiento Social Agrario, trabajadoras/es del sector ferroviario… así como algunos ciudadanos, apoyaron al sindicato CGT en su denuncia.

El Sector Ferroviario de la Confederación General del Trabajo en Málaga denuncia que más de 300 trenes han dejado de circular en los primeros 70 días del año 2021 a causa de la faltade maquinistas. Además, añaden, falta gente en las taquillas, en talleres, incluso en los puestos de oficina. “El trabajo sale adelante gracias a la colaboración de los trabajadores que sufren en muchos casos merma de sus descansos o exceso de tareas en su jornada”, comentó Miguel Montenegro, Secretario General de CGT Andalucía.

La PTRA (Plataforma en Defensa del Tren Rural Andaluz) por su parte manifestó la impotencia de llevar 2 años y medio con las conexiones ferroviarias entre Málaga y Sevilla interrumpidas entre Pedrera y Osuna a causa de una firma que no llega entre las administraciones autonómica y el Ministerio de Transportes, pese a que reiteradamente han venido alardeando de la existencia de un acuerdo entre administraciones.

Ruedas Redondas, a su vez, pidió a Renfe la adaptación de sus trenes al S.XXI permitiendo acceder con facilidad en bicicleta a este transporte pues, según ellos, hay pocas plazas y muchas trabas, a diferencia del resto de Europa.

Los trabajadores de los talleres de los Prados de Renfe aprovecharon para denunciar, soga al cuello, como sufren este desmantelamiento en primera persona: Más de la mitad del personal que trabaja en estas instalaciones pertenece a subcontratas, además, añaden, trabajamos bajo unas enormes cubiertas de amianto con cerca de 40 años, que ponen en peligro la salud de los trabajadores y de los vecinos de la ciudad.

Desde el movimiento ecologista aunados en Rebelión por el clima se exigió el reparto social y justo de los fondos NEXT GENERATION provenientes de Europa para que estos lleguen a la ciudadanía y no a las grandes corporaciones y empresas del IBEX, además de clamar por las grandes reivindicaciones mediambientales pendientes en Málaga, como la renaturalización del Guadalmedina, los vertidos a las playas, la contaminación proveniente de la incineradora de la Araña, el Bosque Urbano de Málaga, etc.

El Movimiento Social agrario incidió en la importancia del tren para el medio rural en nuestra provincia y el abandono paulatino que viene sufriendo, mencionando especialmente a la comarca de Ronda y la idea de organizar próximamente alguna movilización comarcal.

Finalmente, y al cabo de un par de horas, la concentración lúdico-reivindicativa y respetuosa con todas las medidas anticovid, se dio por finalizada, emplazándonos a nuevas acciones como la que está prevista para el próximo viernes 19 de marzo a partir de las 18,30h en C/ Larios, “EL TREN DE LOS DESEOS”, Performance en la que, coincidiendo con el día global de acciones por el clima, se fijaran en Calle Larios y Plaza de la Constitución siete estaciones por las que un tren humano engarzado con cuerdas a dos metros de distancia entre personas irá recalando en cada una de ellas para trasladar los mensajes reivindicativos.

