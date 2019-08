El excoordinador en Canarias de Ciudadanos, Mariano Cejas ha concedido una entrevista al Diario de Avisos en el que ha desvelado que deja la formación naranja por disconformidad con la actual dirección y el cambio de discurso de Ciudadanos alejándose del «centro».

Cejas defiende que ahora son «la marca blanca del PP«: «Me afilié a un partido de centro y ahora mismo no es un partido de centro. De hecho, en estos momentos somos la marca blanca del PP. Inicialmente me afilié a un partido que luchaba, sobre todo, contra los nacionalismos y contra eso que llevábamos aquí hablando durante tantos años en Canarias, que es Coalición Canaria. Y ya no se lucha por lo mismo«.

El político canario critica, además, a la diputada nacional Melisa Rodríguez y dos de las tres personas que formaron parte del comité regional de pactos, Vidina Espino y Teresa Berástegui, por haberle «hecho el juego» a Coalición Canaria: «Engañaron a candidatos, afiliados y votantes«, indica.

«Cuando hay dos personas que hasta última hora intentan llegar a acuerdos para que sigan perpetuándose los gobiernos nacionalistas en el Ayuntamiento de Santa Cruz o en el Cabildo, evidentemente, no es el partido en el que me afilié”, añade, para terminar incluyendo a Melisa Rodríguez en «esa terna» que permite que Coalición Canaria siga en el poder.

«Da la sensación de que al partido lo único que le importa es generar diputados que acompañen a Albert Rivera en Madrid, y que lo que pasa en Canarias ya les queda muy lejos a determinadas personas. Sorprende verla en Madrid beligerante a la hora de defender lo prometido en campaña sobre el bloqueo al PSOE, y luego diluirse en cuanto se nombra a los compañeros expulsados aquí por defender lo prometido en campaña”, explica en la entrevista.

