Domingo Sanz

Politólogo

Líbreme el demonio que todos llevamos dentro de interferir en el debate interno de un partido sobre pactos gubernamentales. Pero para que el demonio me pueda librar tendría que existir tal debate.

Porque lo cierto es que dos líderes en circunstancias muy distintas están negociando en la clandestinidad. Si alguno de ellos fuera Arrimadas diría que (con Vox) no negocian, solo hablan (risas).

Desde 2016, cuando por primera vez se tuvieron que enfrentar al reto de formar gobierno en España, la trayectoria de ambos líderes no ha podido ser más dispar.

En cambio, aunque Iglesias no dice exactamente lo contrario, en la entrevista que apareció el 16 de junio en El País sí declaró lo siguiente:

Pregunta. “¿Qué lecciones ha aprendido de 2016, cuando pidió ser vicepresidente y el CNI?”

Respuesta. “Nosotros jamás pedimos el CNI. Pero tanto el PSOE como nosotros hemos aprendido de los errores de 2016. Esa experiencia nos ha marcado a Sánchez y a mí”.

Para empezar, solo le preguntan a él, pero Pablo se considera con autoridad suficiente para responder en nombre del PSOE y del propio Sánchez.

Pero veamos el “marcado” real que la misma “experiencia” ha dejado en cada líder.

Pedro Sánchez ha ganado para el PSOE 38 diputados y mas de dos millones de votos desde el 26J de 2016.

En cambio, Pablo Iglesias ha perdido para UP 29 diputados y más de un millón trescientos mil votos en el mismo periodo de tiempo.

Pedro Sánchez ha conseguido superar el complot más potente que se recuerda de entre los promovidos por barones, jarrones, parlamentarios y responsables de distintos niveles contra el líder máximo de su propio partido. Incluyendo la entrega voluntaria del acta de diputado.

En cambio, Pablo Iglesias ha conseguido mantenerse en el liderazgo de Podemos, sin que ningún otro líder haya conseguido los suficientes apoyos para poner en peligro su cargo en ningún momento.

Pedro realizó el relevo de la dirección del PSOE de una sola vez, tras derrotar, en 2017, a los que se confabularon contra él en 2016. Líderes del complot que, por cierto, siguen en sus cargos.

En cambio, Pablo ha impulsado el relevo sucesivo de varios dirigentes de Podemos. También se han producido dimisiones individuales y abandonos colectivos para formar otros partidos.

Pedro, tras las urnas de abril y mayo, ha silenciado bastante a sus adversarios/enemigos internos, que los sigue teniendo, y muchos.

En cambio, Pablo, no ha hecho nada para conjurar los líos internos. O ha mordido el cebo de si él ha salido mejor parado en las de abril que los líderes territoriales en las de mayo, o lo ha lanzado él mismo.

No es necesario extenderse más para concluir que Pablo ha llegado a esta negociación en una situación mucho más débil que Pedro. En cambio, lo que se está viendo e intuyendo es, también resumiendo, lo siguiente:

Se está viendo que mientras Pedro utiliza portavoces para divulgar cualquier información, Pablo está dando la cara en persona, lo que automáticamente rebaja su categoría por voluntad propia y, en mi opinión, errónea. Mientras en el PSOE Pedro siempre podrá corregir a Calvo o a Ávalos, en UP nadie podrá arreglar un error de Pablo.

que mientras Pedro utiliza portavoces para divulgar cualquier información, Pablo está dando la cara en persona, lo que automáticamente rebaja su categoría por voluntad propia y, en mi opinión, errónea. Mientras en el PSOE Pedro siempre podrá corregir a Calvo o a Ávalos, en UP nadie podrá arreglar un error de Pablo. Se ha visto que Pablo quiere un ministerio para él.

que Pablo quiere un ministerio para él. Se está intuyendo demasiado que Pablo quiere ser el único ministro de UP en el gobierno de Sánchez con la intención de blindar su debilitado liderazgo en UP.

demasiado que Pablo quiere ser el ministro de UP en el gobierno de Sánchez con la intención de blindar su debilitado liderazgo en UP. No nos vamos a hacer eco aquí de lo que intuyen en voz alta las lenguas viperinas sobre la hipoteca no política de Irene y Pablo, pero el clamor en las opiniones y tertulias va en aumento, y hacen daño.

Las noticias que llegan confirman que, por ahora, la lógica se impone en el ranking de opciones sobre la formación del nuevo gobierno de co…, …alición, …laboración, …operación, o lo que co…jones co… rresponda:

Que Pedro no presidirá el menor gobierno que transmita la menor sensación de bicefalia.

Que Pablo con más iguales transmitirá siempre sensación de bicefalia, aunque se corte lo que usted, que lee, está pensando en este momento.

Que Pedro no va a presidir ningún gobierno que en ningún momento pueda parecer una jaula de grillos.

Que nadie puede garantizar que dos grillos de la misma jaula canten igual ni lo mismo, y no digamos si pertenecen a partidos distintos (digo jaulas).

Por tanto, estamos bloqueados, y eso siempre es un peligro.

Hay bloqueos en la vida de los que solo es posible salir si nos sometemos a las leyes de la paradoja, muchas veces tan crueles.

Esta vez tenemos que salvar de sí mismo a un Pablo que, sin contestación interna que se atreva, está negociando con un Pedro siempre vigilado de cerca.

Hay que montarle, a Pablo, una nueva entrevista y, cuando le hagan la pregunta de siempre, la del principio de este artículo, hay que conseguir que esta vez, por primera vez, su respuesta sea la siguiente:

Respuesta paradójica que salvará a Pablo de Iglesias, y viceversa (y permitirá a UP abandonar el diván del psicoanalista). “En 2016 quizás no debería haber confiado en las encuestas, pues sí es ley de la demoscopia que la inestabilidad política las confunde. Y quizás Podemos habría sido el partido más beneficiado en caso de permitir la investidura de Sánchez, pues quizás el PSOE se habría achicharrado con todo lo que sí vino después. Quizás yo debería haber propuesto abstención a la investidura cuando la consulta que sí hicimos a los inscritos. O, como mínimo, quizás debería haberme callado, por simple respeto, ante una decisión que, para muchos, sí era, y lo será toda la vida, de conciencia. No tuve en cuenta esa intuición de no favorecer nunca, jamás, entre dos opciones en España, a la que parezca más franquista. Al menos hasta dentro de cinco mil siglos”.

(Los “quizás” y los “sí” no son redundancias, sino trampas para engañar a las leyes de la paradoja).

Para terminar, conviene decirle a Pablo que no sufra demasiado, que este gobierno va a seguir muy atascado con lo de Catalunya.

Quizás mejor las manos libres para ayudar desde fuera. O para sí capitalizar sus fracasos. Perdido el ministerio, lo importante es llegar vivos a un gobierno más estable, que sí que no será este primero que viene.

