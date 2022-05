Esta semana se daba a conocer que Juan Carlos I podría acudir a un evento de regatas en Galicia, en Sanxenxo, lo que ha puesto en marcha la maquinaria que pretende blanquear su figura.

Uno de los planes impulsados para tal fin es el proyecto ‘Un legado Real’ de la asociación Concordia Real Española presentado este martes.

En este estudio, explica Carlos Espinosa de los Monteros, «los 224 viajes oficiales que realizó el rey Emérito Juan Carlos I reportaron a España un total de 62.000 millones de euros de manera aproximada».

Al cargo de este proyecto ha estado Fernando Ruiz, que presentó el informe junto al mismo Carlos Espinosa de los Monteros, ex secretario de Estado y Alto Comisionado para la Marca España, y Eduardo Serra, exministro de Defensa y fundador del Instituto Elcano.

Según los representantes de Concordia Real Española, este trabajo ha sido realizado durante 8 meses a través de una herramienta basada en la inteligencia artificial que buscaba los textos en sus propios contextos.

Pero estos datos no han contenido, no convencido una larga vida de pericias, escaqueos y tejemanejes que no han recibido condena debido a su supuesta inmunidad, obtenida por ser monarca.

Sin embargo, el nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dice que la visita del rey emérito a Sanxenxo pone a Galicia en el mapa.

Durante una entrevista en la Cadena Cope, Rueda ha dicho que la llegada de Juan Carlos I a Sanxenxo pone a Galicia en el mapa. El sustituto de Feijóo asegura que la sola presencia del borbón en tierras gallegas supondrá un empujón para el turismo de la zona. Juan Carlos I como un reclamo «no solo para Sanxenxo, sino para Galicia desde el punto de vista del turismo, de la afluencia y de ponernos en el mapa».

«Su primera visita a España en Sanxenxo, donde se encuentra tan cómodo y tiene tantos amigos, para nosotros sería una magnífica noticia», ha resumido el nuevo presidente gallego.

«Desde hace siglos funciona igual. Para que existan reyes ladrones se necesitan lamebotas. Gracias por poner Galicia en el mapa, Majestad», respondía Gerardo Tecé.

Desde hace siglos funciona igual. Para que existan reyes ladrones se necesitan lamebotas. Gracias por poner Galicia en el mapa, Majestad. pic.twitter.com/ObhBeUZFCx — gerardo tecé (@gerardotc) May 18, 2022

En un mismo tono se han expresado cientos de personas a través de redes sociales, puesto que Juan Carlos I aún, ni siquiera, ha sido capaz de dar una explicación a su marcha y a tantas pruebas que lo han puesto en la picota.

Para mi, que soy antimonarquico, lo de un autodestierro me parece un castigo leve. Juan Carlos tiene apego a su posición y privilegios, no a España. Eso es algo que ha demostrado con hechos Ya son muchos años de blanqueamiento de su figura y me molesta ver que se siga haciendo. — Alejandro Villén (@alevillen) April 16, 2022

Te das cuenta la basura que son los medios españoles con el tremendísimo blanqueamiento que le están haciendo al ladrón del emérito. — Alberto Paris (@4lb3rt0_Paris) May 18, 2022