Ciudadanos ha sufrido un duro revés en sus aspiraciones en su manifestación del Día del Orgullo LGTBI. Su romance con la extrema derecha les ha costado estar bloqueados unas dos horas en el Paseo del Prado por asistentes a la marcha que les gritaban, entre otros, lemas, «fuera, fuera» y «esto os pasa por liaros con los fachas«. También han mostrado una pancarta donde se podía leer ‘Ciudadanox. A vosotros sí que se os ve el plumero‘.

Inés Arrimadas, después de llamar «fascistas» a la comunidad LGTBI que acudió a recriminarles que quieran a la vez los votos LGTBI y pactar con quien recorta libertades a la comunidad, ha advertido de que «nadie ha salido de armario por su orientación sexual para tener que volver a meterse por cuestiones ideológicas«. Exige así el derecho de los militantes y votantes de Cs a asistir a la fiesta del Orgullo o a la manifestación del 8-M y avisa de que no aceptarán que nadie les diga a dónde tienen que ir.

La insistencia de Arrimadas de presentar a Ciudadanos como un partido pro-LGTBI contrasta, además de con su acercamiento a Vox, con las declaraciones que Juan Carlos Girauta, diputado de la formación naranja, realizó en 2005 en el medio ultraconservador ‘Libertad Digital’.

La mano derecha de Albert Rivera se mostraba en el texto a favor de derogar la ley del matrimonio homosexual aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “No es cuestión de hostigar al PP cuando lo está haciendo bien, sino de pedirle garantías de que no volverá a caer en el atolondramiento. Las “pájaras” del líder y la distancia que sus asesores le marcan respecto a su gente pueden ser fatales para la salud de la democracia. Por eso hay algo que el PP debería hacer pronto: proclamar su inamovible decisión de derogar, cuando llegue al poder –sea dentro de tres o de siete años– todas aquellas medidas radicales que los socialistas han aprobado por decretazo y/o con el objetivo de agredir a una parte del país por razón de sus creencias: la LOE, el disparate hidrológico, el matrimonio homosexual y el sistema de mayorías en la justicia, para empezar. También cualquier cambio en la organización territorial que no se base en el consenso”, afirmó Girauta.

El calentamiento global, los homosexuales o la igualdad de género. las "causitas" de @girautaoficial. Dentro vídeo 👇 pic.twitter.com/ClbvdA2G4Z — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 3 de mayo de 2018

