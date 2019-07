En principio no tuvieron problemas. Les dijeron que una chica iba a salir para indicarles el espacio donde estaba su reservado, pero la cosa se empezó a alargar demasiado. “Pasaron 20 minutos y veíamos cómo la gente seguía entrando, y precisamente teníamos un reservado para evitar la cola, pero seguían dejando pasar a gente y a nosotros no”, detalla.

Un poco más tarde decidieron pedir explicaciones “educadamente” y les dijeron que por tener un reservado no tenían asegurada su entrada. A continuación, otro empleado se dirigió a ellos y les trasladó que no podían acceder “por no tener el perfil del cliente que quieren”.

Exigieron una explicación del perfil que pedían para acceder al local y “tras insistir” comprobaron que esta persona “asentía” cuando claramente estos amigos le preguntaron si no podían entrar “porque éramos gitanos”.

Decidieron no interponer hoja de reclamación para “no amargar la noche de celebración”, , pero el cantaor jerezano Rafael “El Zambo”, que formaba parte del grupo de amigos, lo ha denunciado en sus redes sociales, y Secretariado Gitano seguirá adelante con el protocolo recogido para lo que está tipificado como un delito de odio y discriminación.