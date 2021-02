Desahucian por error a una anciana de 97 años y desaparecen sus objetos personales

Rosario, una vecina de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de 97 años, fue desahuciada la semana pasada por error, según ha denunciado su familia este viernes. Tras pasar unos días fuera y volver a su casa, se encontró con que le habían cambiado la cerradura y saqueado la vivienda.

Su piso fue vaciado y una semana después ni la comitiva judicial ni la propiedad saben decirles dónde está todo lo que se llevaron, como electrodomésticos, dinero, vajillas y objetos personales de la anciana. Entre los objetos personales desaparecidos hay fotos de su boda y unas memorias de su vida que estaba escribiendo y quería que sus hijos y nietos leyeran después de que ella falleciera.

Según informó ‘Espejo Público‘, la anciana pagaba todas las facturas y no debía absolutamente nada, por lo que no entendió nada cuando el juzgado y las administraciones de la finca donde tiene su piso alquilado le llevaron a cabo el desahucio mientras ella no estaba.

Desahucian el piso equivocado

Laura Caballero, la nieta de Rosario, ha explicado en declaraciones a la emisora de radio RAC1 que el pasado viernes, mientras su abuela pasaba unos días en casa de su hijo, una comitiva judicial acompañada de un representante de la propiedad desahució el piso, situado en el sobre ático primera del edificio, cuando realmente la orden de lanzamiento era para el ático situado en el piso de abajo.

“Todo el edificio lo gestiona un administrador de fincas. Cuando nos enteramos de que habían entrado hablamos con ellos para preguntar si había algún problema y nos dijeron que no. Fue entonces cuando se dieron cuentan de que había ocurrido un error”, ha explicado la nieta.

La comitiva judicial y la propiedad se pasan las culpas entre ellas, y mientras, Rosario sigue sus cosas. “No encontramos un responsable exacto y nadie sabe decirnos dónde encontrar estas cosas y como recuperarlas. No se sabe dónde está nada”, lamentó la nieta, que ha denunciado que tanto la propiedad como la comitiva judicial se pasan las culpas.

“Si entras a hacer un desahucio y están los suministros dados de alta, hay muebles… No lo sé, llama antes a alguien, ¿no?”, se pregunta Emiliano, otro nieto, en conversación telefónica con ElDiario.es. Su lucha ahora es recuperar los objetos perdidos y temen que los hayan tirado.

