Destapadas una serie de fotografías que demuestran la relación de amistad entre Camps y «El Bigotes»

La Audiencia Nacional ha procesado a Francisco Camps por los contratos de la Generalitat valenciana con Gürtel en Fitur 2009. Una de las claves de su procesamiento ha sido sus contradicciones con Álvaro Pérez sobre su relación y unas fotografías, destapadas en exclusiva en el programa de La Sexta «Liarla Pardo», que mostrarían que sí mantenían una relación de amistad.

Estas fotografías forman parte de las últimas pruebas que se le entrega al juez de la Audiencia Nacional antes de que éste decida cerrar el auto de procesamiento y contradicen rotundamente la declaraciones de Francisco Camps ante el juez cuando estaba siendo investigado.

En su declaración ante el juez, Francisco Camps negaba que tuviera trato con Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, dijo que «era un señor que estaba por allí y que lo que hacía era poner escenarios», intentando hacer creer que se trataba de un auténtico desconocido para él.

En las fotografías se ve claramente que no era un hombre que pasaba por allí y colocaba el escenario. Les vemos compartiendo confidencias ante la sonrisa de Camps. Estos documentos complicarán la situación procesal del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Francisco Camps era quien ordenaba la financiación ilegal del PP en Valencia

Álvaro Pérez El Bigotes era uno de los hombres de máxima confianza del cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa. Y este viernes, durante el juicio a la trama en la Audiencia Nacional, ha desvelado que el ex presidente del PP en Valencia y de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, era el encargado de ordenar la financiación ilegal del PP en Valencia.

Lo ha hecho delante del juez al afirmar literalmente: «Al ver la presión que yo le estoy ejerciendo a Ricardo -por Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia-, Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo y entonces le dice: ‘Aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera, problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía’. Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar. Si me interesa bien, y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps».

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.