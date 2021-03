La deuda pública de España cerró 2020 en 1,311 billones de euros, lo que supone un aumento de 122.439 millones de euros respecto al año anterior, un 10,3% más. La crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 ha impactado de lleno en las finanzas públicas españolas, generando un desequilibrio que dejará un déficit público histórico y una deuda pública del 117,1% del PIB, un porcentaje que no se veía desde 1902.

Esto significa que este año España gastará más en pagar los intereses de la deuda que en las prestaciones del paro: 31.675 millones de euros en intereses de la deuda, frente a los 25.012 millones de euros para desempleo, según el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 [2].

En cuanto al déficit público, los últimos datos disponibles lo sitúan cerca del 8%, pero los expertos prevén que alcanzará entre el 11% y el 12% del PIB a final de año. Por su parte, la Comisión Europea vaticina que la deuda seguirá al alza hasta 2031, llegando a alcanzar el 141% [3].

¿A cuántos desahucios equivale?

Ya conocemos las consecuencias de una deuda y un déficit públicos disparados.En el año 2012, el rescate con dinero público que el entonces ministro de Economía español, el popular Luis de Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), firmó con el Eurogrupo por un máximo de 100.000 millones de euros [4], disparó los niveles de deuda y déficit al 85,7% (16,2 puntos básicos más) [5] y al10,6% del PIB, el más abultado de toda la UE aquel año [6]. Aquel rescate nos ha costado un altísimo precio en recortes de servicios públicos y merma de condiciones de vida. Hoy, casi diez años después, esa hipoteca no se ha devuelto.

Un rescate para el que el Estado enchufó solo en Bankia la friolera de 22.424 millones de euros públicos y del que tan solo ha recuperado 3.303 millones de euros, según la propia entidad, con lo que el rescate a Bankia ha costado, al menos oficialmente, 19.121millones de euros a las arcas públicas, sin que nadie pida cuentas a los responsables, pasados y presentes, de dicho expolio. [7] ¿A cuántos desahucios equivale?

El buitre Värde Partners anida en Árqura Homes, la inmobiliaria del banco malo público (SAREB)

Por su parte, la SAREB, el banco malo, creado en 2012 por mandato del Memorando de Entendimiento (MoU) que el Gobierno español firmó en julio de 2012 con sus socios europeos como una de las condiciones para recibir la ayuda financiera, tiene como presunto objetivo desinvertir los activos rescatados en un plazo de 15 años. En su balance tras nueve años en los que no ha contribuido a resolver los gravísimos desequilibrios inmobiliarios y financieros que sufre este país, tampoco está cumpliendo el mandato encomendado: Transcurrida más de la mitad del plazo, la reducción de la deuda avalada por el Estado es tan solo del 31%, al pasar de 50.781 millones de euros a 35.100 millones de euros, según datos de la Comisión Europea [8]. En estos nueve años de recortes de servicios públicos para reducir deuda y déficit disparados por el rescate, SAREB ha vendido 106.450 inmuebles, a buitres en su gran mayoría, y tan solo destina 15.000 viviendas para fines sociales [9]. Incluso el propio banco malo, de tanto repartir los pisos delas familias desahuciadas entre los buitres, opera como un buitre más [10], inflando la burbuja del alquiler a través de su propia SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario), Témpore Properties, cuya misión es “ofrecer la máxima rentabilidad a sus accionistas” [11]; y de su propia inmobiliaria, Árqura Homes, que no le hace ascos a dar entrada en su accionariado al buitre VärdePartners [12].

Como ya informamos en su día, el banco malo, en lugar de convertirse en el gran parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, se desangra entre buitres y parásitos: Consejeros y altos directivos de la SAREB se embolsan más de cinco millones de euros públicos al año. De los polvos de aquel rescate, que impuso durísimos recortes, vienen los actuales lodos de falta de sanidad pública frente al coronavirus [13]. A día de hoy, en plena pandemia, la SAREB sigue desahuciando a familias vulnerables [14], incluso con menores, por todo el territorio [15].

Luis de Guindos (BCE) minimiza ahora la pérdida de miles de millones de euros públicos del rescate

La milimillonaria (en euros) hipoteca de aquel rescate a la banca no solo no se ha pagado, sino que a los reguladores parece no importarles.El ex secretario de Estado con Rato, ex banquero de inversión director en España y Portugal de Lehman Brothers, -entidad que dio el pistoletazo de salida a la crisis de las hipotecas subprime– y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), fue el que pidió al Eurogrupo el rescate a la banca española, siendo ministro de Economía durante el mandato de Mariano Rajoy. Aquella hipoteca que seguimos pagando los de siempre no solo estuvo llena de errores en su redacción [16], también se nos vendió con un puñado de afirmaciones que el tiempo ha demostrado que fueron mentira: “Esto no tiene nada que ver con un rescate” [17], “no habrá ningún tipo de condiciones macroeconómicas o fiscales” [18], “(…) una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver”, “no se va a generar ningún coste para la sociedad sino todo lo contrario. Esto no cuesta a los contribuyentes españoles”…, dijeron

[19]. Desde aquel momento y durante años, la vigilancia por parte de la Troika (CE, BCE, FMI) al procedimiento de déficit excesivo español ha sido exhaustiva.

Y ocho años después, desde la vicepresidencia del Banco Central Europeo, en pleno proceso de fusión por entre Bankia y CaixaBank, Luis de Guindos minimiza la pérdida de los cerca de 20.000 millones de euros que ha supuesto el rescate a Bankia [20]. Aquella inyección de dinero público se hizo para “cubrir pérdidas del pasado”, ha justificado recientemente. Ante la pregunta de cuánto dinero se va a recuperar, de Guindos excusa que “el rescate a Bankia salvó a depositantes y a la economía” [21]. Que se lo pregunten a los millones de afectados por desahucios, preferentes, cláusulas abusivas…

La Comisión Europea recuerda que “SAREB ha registrado pérdidas a lo largo de su vida”

En el actual contexto de pandemia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), fía toda la recuperación a unos fondoseuropeos que, tal y como están planteados, nos esclaviza a la deuda hasta la próxima generación [22]. Como ya analizamos aquí, los 140.000 millones que le corresponden a España del producto financiero llamado Next Generation EU, están condicionados a la presentación de un plan de reformas obedeciendo las recomendaciones específicas de la Comisión Europea para cada país,entre otros criterios. O sea, la austeridad pura y dura ya conocida:contener el gasto público, preservar la sostenibilidad de las pensiones, odestinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la deuda pública, entre otras condicionalidades, según figura en laRecomendación del Consejo relativo al Programa Nacional de Reformas de España de 2019 [23] y en el Informe sobre España 2020 defebrerodel año pasado [24].

En su Informe de Vigilancia Post-Programa de Otoño 2020 sobre España, la Comisión Europea señala que “SAREB ha registrado pérdidas a lo largo de su vida, que ascienden a 947 millones de euros en 2019 y 396 millones de euros en elprimer semestre de 2020. (…) La actual crisis pandémica podría ejercer una presión adicional sobre el mercado inmobiliario y, por lo tanto, sobre las operaciones de laSAREB. Por lo tanto, las partes interesadas pueden verse obligadas a reconsiderar el papel y la estrategia de la SAREB en 2021” [25].

Escrivá, responsable de la chapuza del Ingreso Mínimo Vital, anima a los buitres a invertir en España

Y a todo esto, antes de que llegue el maná de los fondos europeos, el Ibex 35 ya se lo quiere repartir, atendiendo a la llamada del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha apelado al indescriptible empresariado patrio en busca de muestras de interés por el plan Next Generation UE, con propuestas que superan los 100.000 millones de euros. Una cifra que podría más que duplicarse cuando entren los proyectos de construcción y transportes procedentes de empresas públicas como Adif o Renfe o aquellos que se están canalizando a través de asociaciones como Seopan o Confebus, según ha publicado ’Cinco Días’ [26].

En la misma línea, el inenarrable ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el responsable de la chapuza del Ingreso Mínimo Vital, animaba a los buitres a invertir en España el pasado mes de enero en el foro Investors Day, afirmando sin sonrojo que su fracasado Ingreso Mínimo Vital “contribuye a crear una sociedad más cohesionada e inclusiva” y “tiene un papel muy relevante en hacer de España un país más atractivo para invertir” [27].