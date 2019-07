20 Minutos

«Tendré que firmar un pacto con Ciudadanos y otro con Vox», ha dicho la candidata del PP.

Sobre el documento que quieren firmar con Vox dice que «tiene posiciones que son asumibles por todos».

Rollán pide «altura de miras» y «responsabilidad» a Vox y Ciudadanos para que apoyen a Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso, candidata de PP a ocupar la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha dicho tras su reunión con el presidente de la Asamblea de Madrid para buscar candidato que su opción «tiene prácticamente todas las posibilidades de salir adelante».

«Hace ya más de un mes que los ciudadanos de Madrid acudieron a las urnas y dijeron ‘no’ a las políticas de izquierdas. Nos piden políticas de austeridad y de impuestos bajos», ha comenzado diciendo Ayuso ante los medios.

«De las opciones posibles para un debate de investidura, la mía tiene prácticamente todas las posibilidades de salir adelante frente a la otra opción, que es la del partido socialista y que tiene más noes», ha continuado.

Ayuso ha añadido que ahora tiene que hablar con «Vox y con Ciudadanos para hacerles algunas peticiones, sugerencias y matizaciones después de muchos días de negociaciones».

Tiende la mano a Vox

La candidata del PP a la Comunidad le ha tendido la mano en repetidas ocasiones a la formación de Santiago Abascal: «No pueden decir que por parte del PP haya habido un movimiento para rechazarnos. Ahora nos tienen que decir qué posición quieren adoptar». «No hay votantes del PP que estén en Vox que quieran que el señor Gabilondo se convierta en la alternativa a un gobierno liberal», ha dicho al respecto.

Por otro lado, también ha hecho alusión a la formación naranja, a quien ha recriminado que, por el momento, no quieran llegar a un acuerdo: «Si Ciudadanos preside esta Asamblea es gracias a Vox y al Partido Popular, para que luego digan cada día que no pueden llegar a ningún tipo de acuerdo».

«Ciudadanos no le dice ‘no’ a Vox, me lo dice a mí. Y Vox no le dice ‘no’ a Ciudadanos, me lo dice a mí. Sus supuestas peleas se las lleva la persona que les está pidiendo el voto y en ningún caso he faltado a mi palabra», ha señalado Ayuso sobre la falta de acuerdo entre los dos partidos.

Asimismo, ha dicho sobre el documento que quieren firmar con Vox que «tiene posiciones que son asumibles por todos y que es muchísimo más de unión que de desunión».

Dos pactos por separado

Durante su comparecencia, Ayuso ha pedido a Vox y Ciudadanos que dejen de lado sus diferencias «porque no son tantas», aunque está convencida de que tendrá que «firmar un pacto con Ciudadanos y otro con Vox» por separado.

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha dejado claro que espera que el presidente convoque un pleno de investidura el día 11, al que se presentará «para formar una alternativa a todas esas políticas de izquierdas». «No entendería que dejáramos para septiembre lo que se puede tratar ahora, porque la imagen que estamos dando a los ciudadanos es inédita«, ha añadido.

Por último, en cuanto a la posible investidura de Gabilondo, Ayuso se ha mostrado confiada y ha resaltado que «sus 68 noes son rotundos» y los síes del PP «están en camino».

