Eduardo Inda y su diario van, polémica tras polémica, labrándose una fama de periódico conflictivo que va a ser muy difícil que se quiten de encima. Hoy tocó montar follón en uno de los juicios más mediáticos del año, el de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas.

Mientras estaba declarando Luis Bárcenas sobre la destrucción de los susodichos discos en la sede del Partido Popular, un periodista acreditado de OK Diario decidió grabar la declaración del ex tesorero, algo que está terminantemente prohibido mientras se desarrolla un juicio. Así se lo ha hecho saber el magistrado que lleva el caso Eduardo Muñoz Baena, retirando la acreditación a OK Diario para lo que queda de juicio.

Por si esto no fuese suficiente, el magistrado le dejó otro recado al medio de Eduardo Inda, mostrando su confianza “al resto de medios de comunicación” que es meramente un caso aislado y que no se puede trasladar al resto de medios de comunicación.

