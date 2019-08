El nuevo director de la Policía Municipal de Madrid nombrado por PP y Ciudadanos ha archivado el expediente disciplinario que les abrió la anterior corporación a tres agentes que fueron suspendidos por sus comentarios fascistas y racistas.

Ahora, en la resolución que les ha enviado, a la que ha tenido acceso eldiario.es, les informa de ese archivo «por no resultar reprochable la conducta que se les imputaba«.

El cierre del expediente contra los tres policías se produce después de haberles tomado declaración y una vez cerrada definitivamente la vía penal. «En síntesis plantean la misma estrategia de defensa, negándose a declarar las cuestiones concretas planteadas, si bien informan que los hechos interesados los consideran de su ámbito privado«, recoge el documento elaborado tras la investigación interna.

La investigación contra estos agentes se inició a raíz de que eldiario.es publicase el contenido del chat y la denuncia de un cuarto agente por un delito de amenazas. Junto a esa denuncia presentó todo el contenido de un chat de WhatsApp que, en un principio, estaba únicamente dedicado a hablar sobre reivindicaciones laborales. Con el tiempo, el foro que llegó a tener más de un centenar de participantes, degeneró en un espacio donde se lanzaban amenazas, se deseaba la muerte a Carmena o se proponía lapidar inmigrantes.

El contenido del chat

«Por 3.000 nos lo quitamos de encima, un rojo chillón menos«, le dijo el agente de Policía Municipal C. C. a un compañero en un chat que compartían. «Hay que comenzar con las cacerías de guarros. Panda de hijos de la gran puta, los moros y los que los defienden«, dijo el agente I. A. en el mismo foro.

Sobre carmena , llegaron a decir que «es terrible que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros«, comentó uno de los policías. «La verdad es que yo me alegraría si sufriera un accidente y tuviera una muerte agónica. No creo que merezca otra cosa«, añade otro.

Tanto R. S. como I. A. intercambiaron loas al nazismo y al propio Hitler. «Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas, este señor es dios, ya estarían echando humo las chimeneas sin parar si estuviese al mando», sostiene el primer local tras colgar en el grupo un retrato de Hitler. «Eso es un señor, de los pies a la cabeza», respondió el segundo. Entre ellos se llaman «führer» o «camarada 14/88«.

Sobre la periodista Ana Pastor, dijeron que «ojalá sea ella una de las víctimas la próxima vez. Ella y el indeseable de su marido«, «Pero que tenga una muerte lenta y agónica«, fueron algunos de los mensajes de R. S. tras los atentados de Barcelona y Cambrils.

Esa conversación derivó entonces en comentarios contra la inmigración, en los que I. A. recomendaba «napal para los guarros» o añadía que «contra estos lo único que vale es la muerte y contra los que los defienden reventarles los dientes«. Por su parte, R. S. había recomendado «incrustarles casquillos vacíos en la nuca a martillazos«.

