El Ayuntamiento de Madrid prohíbe un concierto del histórico cantautor Luis Pastor y de su hijo en Aravaca

Continúa el avance de la extrema derecha y de los recortes en libertad de expresión en el Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Después de la censura sufrida al cancelar un concierto de Def Con Dos, ahora ha prohibido una actuación del histórico cantautor Luis Pastor y de su hijo, Pedro.

Pedro Pastor ha informado en su cuenta de Twitter que la empresa que les contrató para actuar en las fiestas de Aravaca el próximo 8 de septiembre les ha confirmado a primera hora una orden que han calificado de «censura».

STOP CENSURA⁰⁰ Hemos recibido una llamada esta mañana de la empresa que había contratado nuestro concierto para las fiestas de Aravaca el 8 de septiembre para avisarnos que el nuevo ayuntamiento de Madrid le ha prohibido que toquemos en dichas fiestas.⁰⁰ *Abro hilo* — Pedro Pastor (@PedroPastorG) 31 de julio de 2019

«Hemos recibido una llamada esta mañana de la empresa que había contratado nuestro concierto para las fiestas de Aravaca el 8 de septiembre para avisarnos que el nuevo ayuntamiento de Madrid le ha prohibido que toquemos en dichas fiestas«, indica el joven.

Pedro Pastor denuncia la situación y destaca la «extraña sensación de incredulidad, rabia e impotencia, somos una banda 100×100 autogestionada que llevamos más de 7 años remando para poder vivir de nuestras canciones, una banda para la cual cada contratación es un tesoro porque nos la hemos ganado, porque nos da de comer y porque nos brinda la posibilidad de hacer conciertos cómodos, bien equipados, con buena infraestructura y de entrada libre para que todo el que quiera pueda escucharnos independientemente de su bolsillo.

«El ayuntamiento ha prohibido exclusivamente nuestro concierto«, destaca el hijo de Luis Pastor.

«Entiendo que el arte es una herramienta de conciencia, de alegría, de colectividad, de liberación. Entiendo que a la derecha de nuestro país le asuste el arte, le asuste la conciencia, la alegría, la colectividad y la libertad pero ya vivimos 36 años de dictadura, 36 años de absoluta censura y represión pero como la derecha de nuestro país abandera, ahora estamos en democracia, en ese caso, no hay excusas ni derecho para prohibir o censurar un concierto porque no te agrade políticamente lo que ese concierto ofrece, ¿o es que no estamos en democracia?«, denuncia Pedro Pastor.

El cantautor cierra sus comentarios con un clarificador: «Vergüenza de país«.

La de Aravaca era la novena de las 32 paradas que tiene previstas Pedro Pastor por nuestro país y parte de América Latina. La oposición ha criticado que la concejala-presidenta de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, haya «censurado» esta actuación, que fue propuesta de la Comisión de Fiestas.

