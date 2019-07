20 Minutos

Ares, que se hizo viral hace una década, colabora hoy en una campaña a favor de la conducción responsable.

Ares, el chico que se hizo viral hace una década por sus frases durante una de las grabaciones de Callejeros (Cuatro) ha dado un giro radical a su vida y ha reaparecido, muy cambiado, en la pequeña pantalla.

Lo ha hecho con motivo de su participación en una campaña, organizada por Michelín, a favor de la conducción responsable.

Ares explica ahora cómo había sido la grabación de ese reportaje: «Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, con un par de colegas. Nos pusimos como atunes y a la salida de la discoteca nos estaban esperando. Yo me vine arriba, vi la situación y ya nada. Me puse a hacer el ‘payasete’ por ahí», comentó en una entrevista con la empresaria Cristina Ureta.

En la entrevista, el joven pudo volver a ver el vídeo que lo lanzó ‘a la fama’. «Ese no soy yo», afirmó. «Era muy joven y descerebrado», se justificó.

El motivo por el que, entonces, se hizo viral lo tiene claro: «Más que nada fue por las frases: ‘viva España y viva el rey, viva el orden y la ley’, ‘pim, pam, toma lacasitos’ y cuatro tonterías más que dije», apuntó Ares, antes de reconocer que, «realmente, si volviera atrás, no lo haría».

Porque él es consciente de lo que eso supuso. «Hacerse famoso por ir borracho o por hacer tonterías, la verdad es que no es muy agradable», declaró. Actualmente, es un conductor responsable. «Ya no he vuelto a cometer infracciones por alcoholemia ni tonterías de esas«, aseguró Ares, que incluso afirmó haber sustituido los «cubatas» en el coche por «botellas de agua». «No puedes conducir borracho. Ya no es por ti, es por las demás personas que hay en la vía».

