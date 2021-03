A estas alturas de las circunstancias es innegable que la pandemia del COVID-19 ha perjudicado el desarrollo y crecimiento de numerosos negocios e industrias. Incluso muchos rubros se han declarado en emergencia puesto que no se avizoran mecanismos de solución inmediata.

Así, el sector textil ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Desde el año pasado se vienen realizando múltiples investigaciones sobre los efectos negativos que se experimentan en esta industria.

Por ejemplo, en el informe Rebuilding a more sustainable fashion industry after COVID-19, llevado a cabo en mayo de 2020 por Sustainable Apparel Coalition, Boston Consulting Group y Higg Co., se calculó que el 30 % del mercado mundial de la moda desaparecía al finalizar el año. Y en julio de 2020, la Oficina Europea de Estadística había informado que las ventas del rubro textil en España habían caído un 23 % en comparación con el mismo mes de 2019.

En el presente año, los estudios de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (ACOTEX) han concluido que el acumulado anual de las ventas presenta una caída del 39,8 % en contraste con 2019. También se manifiesta la dura realidad que experimentan las tiendas del sector: más del 15 % no volvieron a abrir luego de las primeras medidas restrictivas y, actualmente, esta problemática se acerca al 25 %. Además, una de las últimas agravantes de esta situación ha sido el temporal Filomena. “Lamentablemente, la llegada de Filomena en el fin de semana inaugural de las rebajas de invierno ha empeorado la situación de la industria. El primer fin de semana de las rebajas de invierno es el mejor para las ventas del año, representando más del 25 % de la facturación anual”, exponen desde ACOTEX.

Estos análisis no son tema menor si se observa que, en España, las empresas del rubro textil producen el 2,8 % del PIB y representan el 9 % de las exportaciones.

Por ello, algunas entidades del medio vienen proponiendo soluciones y paliativos para este 2021. ‘’Desde el Triángulo de la moda se sugiere la apuesta por una moda sostenible. Esta versión de la industria textil es un sistema basado en el ambientalismo y la responsabilidad social para la producción de las prendas, recurriendo al reciclaje y a la eliminación de químicos nocivos para el medioambiente y la persona’’, según Marina Carranza del portal web StyleSpring.

Según un reciente estudio de Vogue España, la industria textil sostenible sería rentable incluso en plena pandemia porque los consumidores se muestran cada vez más comprometidos con las marcas transparentes y ecofriendly. En Finlandia ya han vislumbrado el potencial de esta industria y empresas como Rester apostarán por la implementación de una planta de refinamiento textil en la ciudad de Paimio. Le seguirán Emmy, Spinnova, NordShield e Infinited Fiber Company, con proyectos que buscarán salvar el mercado textil interno a través de la sostenibilidad.

