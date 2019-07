20 Minutos

El presentador ha publicado un ‘storie’ en el que niega los hechos y da su versión.

«Si me conocéis sabéis que esas palabras nunca saldrían de mi boca», ha contestado Mateo.

King Jedet ha publicado este martes en Instagram un supuesto comentario que le habría hecho el humorista Dani Mateo hace más de un año. Tal y como cuenta el influencer, los hechos tuvieron lugar durante una premiere en la que coincidió con él tiempo después de dejar de ser colaborador del programa de radio Yu, no te pierdas nada, el espacio que conduce Dani Mateo en Los 40.

Las palabras de Dani Mateo habrían sido las siguientes: «El programa te daba mucha credibilidad, que alguien como tú trabajase en un sitio serio era muy bueno para tu carrera… creo que has cometido un error y que no deberías de haberlo dejado. Tu carrera está acabada. Ahora, simplemente te convertirás en una travesti cutre más de Chueca«.

En su alegato, Jedet comenta que lo que le dolió no fue que Mateo considerase «que su carrera estaba acabada» sino que una persona que apoya al colectivo LGTBIQ «pensase que me hacía un favor por dejar a alguien como yo estar en un medio serio».

«Quizás, querido Dani, el problema es que tú eres un hombre heterosexual cisgénero privilegiado y cutre más que se cree por encima del resto y deberías educarte en el respeto, tolerancia y libertad ¡Feliz Orgullo!», concluyó Jedet.

El influencer dejó el programa de Los 40 en mayo de 2018 junto a su compañera Soy una pringada después de las acusaciones de acoso sexual que afectaron a Antonio Castelo, quien por aquel entonces copresentaba el programa junto a Dani Mateo.

La respuesta de Dani Mateo

Una hora después de la polémica publicación, Dani Mateo le ha contestado a través de sus historias de Instagram: «Si me conocéis sabéis que esas palabras nunca saldrían de mi boca. A mí, ni los travestis me parecen cutres ni Chueca me parece un sitio malo donde vivir».

«No recuerdo exactamente la conversación, puede que le comentara a Jedet que me parecía una pena que no estuviera en el programa porque la visibilidad que da Jedet es buenísima«, ha aclarado.

Dani Mateo ha continuado aportando «la única prueba» que puede: «Si yo pensara eso realmente de los travestis, de Chueca, del movimiento LGTBI (…) para qué iba a pedir que tuviéramos a Jedet en el programa. Fui yo el que lo pedí. Dije: ‘Este tío es buenísimo, lo quiero aquí conmigo'».

Por último, se ha dirigido directamente al influencer: «Jedet, si estás viendo este vídeo, tienes mi teléfono, llámame y cuéntame de qué va toda esta movida. No entiendo nada».

Parece que King Jedet hizo caso a la petición del colaborador de El intermedio y esa llamada se produjo, pero no con el resultado que Mateo esperaba: «Ya he hablado con Jedet. Él dice que dije eso con esas palabras y que se le clavaron en el corazón. Yo aseguro que no dije eso, y si entendió eso fue porque me malinterpretó».

«Yo no me puedo creer que dijera esa frase. Y lo más importante, la condeno: No pienso así y si alguien dijera algo así estaría tan enfadado como vosotros«, ha concluido, no sin antes hacer mención al Orgullo LGTBI. «Siento el follón y espero que esto no enturbie la celebración del Orgullo que es una fiesta que yo celebro y aplaudo».

