Las organizaciones conservacionistas se unen para denunciar la norma que pretende imponer el Partido Popular tras el debate parlamentario «por ser poco ambiciosa y no abordar la grave situación de abandono» que vive el patrimonio natural en Galicia.

El anuncio de entidades como la veterana Sociedade Galega de Historia Natural o la recién creada sección gallega de Ecologistas en Acción ha coincidido con el debate de las enmiendas a la totalidad de la nueva Ley de Patrimonio Natural de Galicia, que supondrá la derogación de la Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza.

Para las organizaciones, «la nueva ley va poco más allá de basarse en la anterior, actualizando el texto con lo indicado en la normativa estatal«, según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y algunos convenios internacionales suscritos a nivel estatal.

Según denuncian, en los 18 años que han pasado desde que se promulgó la actual legislación, «el patrimonio natural gallego ha sufrido un deterioro continuado y sistemático», dado que la Lei 9/2001 «no se llegó a aplicar en toda su extensión y nunca contó con la correspondiente norma reglamentaria que la desarrollara».

Para las entidades, un ejemplo de este abandono son los planes de recuperación y conservación de las especies amenazadas, pues en 12 años se han aprobado únicamente tres, cuando la ley establece la obligación de hacerlos para las 200 especies en «peligro de extinción» o en «situación vulnerable». En cualquier caso, según denuncian, «incluso estos tres planes aprobados no están siendo aplicados» en una desidia institucional por parte del Gobierno de Feijóo «que ha llevado a agravamiento de la situación de las especies amenazadas».

Igualmente, recuerdan que otro ejemplo de la nefasta actuación del Partido Popular en materia de conservación a nivel gallego es el caso de la Red Natura 2000 «pues no se ha cumplido con la obligación establecida por la Unión Europea de ampliarla», corriendo el riesgo «de que los espacios propuestos oficialmente hace diez años para su incorporación se deterioren gravemente y que la Unión Europea imponga severas sanciones económicas por este incumplimiento». A todo esto se añade, para las organizaciones, «un estado general de abandono de estos espacios protegidos ante la inexistencia de una gestión eficaz y una vigilancia suficiente».

Además, los colectivos han hecho hincapié en una serie de elementos perjudiciales durante la tramitación y en el articulado de la propia norma como el rechazo mayoritario de las enmiendas presentadas por los grupos conservacionistas «sin mediar justificaciones razonables para no considerarlas»; el hecho de que la nueva norma garantice que «los intereses urbanísticos particulares prevalezcan sobre el interés general» de conservar el medio natural; la irracional gestión de la Red de Parques Naturales de Galicia, la supresión de la figura del Director/a de estos espacios y el establecimiento de una superficie mínima para la creación de nuevos parques naturales; la no creación «del imprescindible» Catálogo Galego de Especies Exóticas e Invasoras y la falta de ayudas a las ONG que están luchando contra ellas; el olvido y degradación de las zonas húmedas que en muchos casos «han desaparecido o están degradadas»; la falta de apoyo a la custodia del territorio y a la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza; la creación de la figura de las «microrreservas», que consideran «inútiles» al no facilitar «una gestión y una conservación real» de especies raras y amenazadas; la falta de control sobre el plomo de las munición de caza «por su impacto ecológico y sobre la salud de las personas» y finalmente, un régimen sancionador en la nueva ley que «no logra disuadir de vulnerar muchas de las prohibiciones».

Por estos motivos, la Sociedade Galega de Historia Natural, Ecoloxistas en Acción, la Asociación Galega de Custodia del Territorio, el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, la Rede Galega de Entidades de Custodia do Territorio, la Sociedade Galega de Ornitoloxía, el Grupo Naturalista Hábitat y la Asociación Drosera para o Estudo e Conservación do Medio Natural han mostrado su preocupación «por la aprobación de una ley que no garantiza la preservación de la flora, fauna, gea, paisaje y servicios ecosistémicos» a nivel gallego.

