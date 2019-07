El Psoe quería pactar con C’S pero prefirió proyectar a la sociedad que deseaba una alianza con Podemos

Por Javier Cortines

El Califa Rojo Julio Anguita declaró a RT (video que vimos en este medio) que el Psoe “no iba a permitir un Gobierno con Unidas Podemos”. Eso es, agregó, “imposible”. El veterano político, al que nunca nadie ha podido imputar ni un solo caso de corrupción, compagina la astucia del zorro, “al que ya no se engaña con uvas”, con esa “vejez sabia que ya ha visto casi todo” y que ya sólo cree “lo que ven sus ojos y tocan sus manos.”

Al pie del texto que publicó Contrainformación sobre el ex secretario general del PCE, mi colega y amigo Julio Mateos dejó un comentario que, a mi juicio, daba con la flecha en el centro de la diana, y que dice “Tratarán de impedir un Gobierno de coalición de izquierdas, que sería el primero desde la II República en España (…) Sánchez teme ser ensombrecido (…) En el caso de que ese Gobierno de coalición llegara a producirse, la batalla de todos los enemigos, que son muchos, se centraría en la estrategia del derribo”.

Se puede hacer un análisis más largo, escrutando con lupa todo lo ocurrido, pero no más claro y preciso.

El día previo a la primera votación para investir a Pedro Sánchez (que tuvo lugar el martes 23 de julio) hablé con un veterano militante del Psoe, Carlos R.S (1) de 58 años de edad, quien me dijo que creía “que el Partido Socialista y Unidas Podemos iban a llegar a un acuerdo, a pesar de que una mayoría de su formación política prefería un pacto con Ciudadanos antes de que con U.P”.

Carlos R.S., que en las últimas décadas ha desempeñado varios cargos de responsabilidad política cuando gobernaban los socialistas, matizó que, aunque no estaban de acuerdo conque Pedro Sánchez pactara con Podemos, “había que respetar la decisión del jefe”.

“España va bien”- agregó- “la economía crece y no es necesario compartir gobierno con U.P. Sólo cuando las cosas van mal, la gente gira a la izquierda. Ese no es el caso ahora. Nos gustaría- insistió- un pacto con C´s”.

Cuando ese político socialista me “dibujó ese mapa conceptual”, todavía muchos medios españoles pensaban que iba a ver sorpresas, que el milagro se iba a producir y que estábamos a punto de ver “el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la II República” (14 de abril de 1931 al 1 de abril de 1939).

Me pregunto, ¿Habiendo corrientes tan poderosas dentro del Psoe, y además mayoritarias, que no quieren ver ni por los pelos a Pablo Iglesias y a Irene Montero (a quien consideran su Caballo de Troya), fue realmente sincero Pedro Sánchez cuando ofreció compartir “varias carteras con la extrema izquierda?

Carlos R.S. piensa que sí, por lo menos así me lo dijo. A lo mejor hay que estudiar al presidente en funciones y tomarnos en serio que quiere dar “un paso al rojo”, con lo que entraría en la historia de España como el hombre que se atrevió a romper todas las fronteras que marcaron los viejos elefantes del Psoe, que siguen adorando, cual si fuera el Emperador Adriano, a F.G., ese que aprendió de los chinos el viejo refrán de “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones”.

Los próximos días saldremos de dudas y sabremos “si todo fue un teatro” o si “hubo unas gotas de sinceridad en Pedro Sánchez”. Si las hay, Pablo Iglesias debería ponerse las pilas y tomar decisiones con paso firme, no en ziz zag y enviando tweets al presidente en funciones para ver si suena la flauta y el burro nos sale con Beethoven.

-1- El nombre y la edad del político citado son reales, la siglas de sus apellidos “no”, ya que prefirió no ser identificado.

