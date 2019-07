Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros (Groucho Marx) Debo aclarar, antes de ir al grano, que cuando escribo este tipo de artículos me refiero al “Primer Mundo”, pues intento desmarcarme del etnocentrismo que predomina en el “Occidente Civilizado” que, sin reconocerlo, considera que los pueblos que no mamaron de los pechos de Minerva (la que posee...