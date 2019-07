El amor incondicional de los perros hacia sus amigos humanos lo demuestran imágenes como las que se han hecho viral en México: un perro llora la muerte de su dueño sobre su féretro.

Los familiares del fallecido intentan separar al animal de su dueño , pero este se aferra al ataúd. Un emotivo momento que se ha hecho viral en las redes sociales.

En el vídeo se ve al can llorando desconsoladamente ante el féretro de su amo y como no quiere separarse de él durante el velatorio por su muerte. La reacción del perro sorprendió a los presentes que no pudieron evitar grabar su conmovedora reacción.

Este es el sentido adiós del can a su cuidador, que incluso llega a verter alguna lágrima por su triste pérdida. Las imágenes no han tardado en hacerse viral en redes sociales.

Perro llora sobre el ataúd de su amo 🎥 Especial pic.twitter.com/WK2u69vHOw — Librado Herrera (@negrolibra) 17 de julio de 2019

