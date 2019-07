Oscar Díaz – El Bloque del Este

Carmen Parejo Rendón, comunista (sin partido) y directora de la Revista la Comuna. Una entrevista que tratamos las ideas liberales en el movimiento feminista, el feminismo en el movimiento comunista, la prostitución, el imperialismo y el análisis de clase en la liberación de la mujer. 1. ¿El feminismo tiene un origen en el seno de la lucha de clases? Depende de lo que entendamos por feminismo. Hoy en día se entiende por feminismo toda lucha por los derechos y contra la opresión histórica de las mujeres. Esto no siempre ha sido así. Hay constancia de luchas de mujeres en distintas épocas pero el surgimiento del feminismo como movimiento político es de corte liberal y enmarcardo en las revoluciones burguesas. Como obra primigenia de esta vertiente ya organizada y con trascendencia histórica y política tenemos la Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft de 1792. En paralelo también se postula esta cuestión desde el socialismo utópico de Flora Tristán a las incipientes luchas del movimiento obrero. Así habría al menos dos historias: una enmarcada en la consecución de los derechos liberales que es la que históricamente y políticamente coincide con las denominadas Olas del feminismo, y que es de carácter liberal-burgués en sus planteamientos, eso no quita que puntualmente hayan podido ser luchas objetivamente progresistas. Y lo que se dio a bien llamar la “cuestión de la mujer” o el enfoque del problema desde dentro de los movimientos revolucionarios y con carácter de transformación social y superación de los planteamientos de carácter burgués del feminismo.

2. ¿Qué papel cumplió la internacional, los sindicatos y partidos socialdemócratas en las luchas por los derechos y deberes de la mujer trabajadora durante el pasado siglo XX?

Aquí es importante destacar que inicialmente, aunque depende mucho del país, se producen acuerdos y alianzas con el feminismo burgués debido a la cuestión del derecho al voto. En este punto las mujeres socialistas juegan además un doble papel porque enlazan con las anarquistas en el movimiento obrero y con las liberales establecen esta alianza (puntual y no exenta de conflictos) para la consecución del derecho al sufragio. No es un secreto las críticas feroces que mujeres socialistas al principio del siglo XX lanzaron contra el feminismo, desde Rosa de Luxemburgo a Clara Zetkin pasando por Sylvia Pankhurst en Gran Bretaña etc. Con la contradicción que genera la primera guerra mundial estos conflictos se agudizan, ya que las feministas deciden volcarse en el apoyo a sus respectivos países en el conflicto interimperialista olvidando incluso su propia lucha parcial, lo que provoca un divorcio efectivo entre las socialistas y las feministas.

En el plano de la organización política en 1907 se crea la Primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de la que será secretaria la socialista alemana Clara Zetkin, será en la segunda conferencia donde surja la idea de crear un día de la mujer trabajadora para por un lado hacer hincapié en la doble explotación de la mujer y por otro consolidar la participación de las obreras en la lucha revolucionaria.

Un principio que no solo estará presente en dichas conferencias sino que será un pilar clave también para la revolución soviética años después. De esta propuesta surge el 8 de marzo que hoy celebramos.

En la cuestión de los derechos laborales son múltiples las huelgas con participación femenina y sobre la cuestión femenina. A modo de ejemplo, en el Estado Español, donde nunca tuvo una incidencia destacable el feminismo (de hecho su referente sufragista, Clara Campoamor, ni siquiera se autodenominaba feminista y lo rechazaba) se produce en 1913 la Huelga del textil algodonero en Barcelona, una huelga contra la devaluación del trabajo femenino y la desigualdad salarial que es apoyada tanto por hombres como por mujeres entendiéndose como un ataque a la clase trabajadora.

Este tipo de acciones se llevan a cabo por todo el mundo y constantemente, sobre todo en sectores feminizados como las fábricas textiles.En el plano de los derechos sexuales desde el sindicalismo, tanto de corte anarquista como socialista, se trabaja por concienciar a la clase trabajadora sobre la salud e higiene en las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos y la liberación sexual de las mujeres. A su vez en los años 30 surgen colectivos femeninos dentro de los movimientos revolucionarios que trabajan por la liberación sexual efectiva de la explotación prostituyente, como por ejemplo Mujeres libres del sindicato CNT que ayuda a muchas mujeres a introducirse en el mercado productivo para liberarlas de la explotación que el capital ejerce con la venta de su sexualidad. De hecho en esta misma corriente se trabaja en la URSS donde Alexandra Kollontai advierte que no se podrá construir una sociedad nueva sin garantizar la camaradería entre hombres y mujeres y por tanto erradicando toda forma de dominación contra las mismas como es la puesta en venta de sus deseos sexuales.

3. ¿La opresión de la mujer, es una simple cuestión de género? Algunos sectores antifeministas, aluden a que el feminismo es un «nuevo machismo».

Se entiende por género la socialización de los individuos en base al sexo biológico con el que naces. No se trata de rechazar los estudios de género sino de tener en cuenta que es una parte muy pequeña de las consecuencias del patriarcado. Los que dicen que el feminismo es un nuevo machismo probablemente no sean antifeministas sino abiertamente misóginos. Cosa comprensible porque la socialización en efecto se desarrolla por la ideología social dominante, que es la de la clase dominante, y que es abiertamente machista. No obstante, los estudios de género no ayudan a explicar la complejidad del problema e incluso a veces lo invisibiliza o genera contradicciones fuertes. Como la disputa que tienen ahora centrándose en el debate de identidad entre feministas radicales y el transfeminismo posmoderno. Por tanto creo que hay que tenerlo en cuenta siempre que se haga un análisis más complejo.

4. ¿Por qué en la actualidad la mayoría de organizaciones comunistas se declaran feministas? ¿No es un movimiento burgués?

Bajo mi punto de vista este problema no es del feminismo sino de las organizaciones comunistas que tras la caída de la URSS, la influencia del eurocomunismo y otras apuestas reformistas ha perdido consciencia sobre sí mismo. Nos enseñaron a olvidar nuestra historia y nuestra lucha y por tanto, la eficacia de nuestros métodos.



No solo añaden el guión del feminismo, sino también del antirracismo o del antifascismo, como si se pudiera ser comunista y estar a favor del machismo, del racismo o del fascismo. En este punto lo que hace falta es recordar nuestra historia y principios.

5. ¿Hay actualmente ideas liberales metidas en el movimiento feminista?

Como he dicho siempre las ha habido porque surge de los deseos liberales de las mujeres de la burguesía. Lo que ocurre es que están mezclando movimientos y muchas mujeres que no son estrictamente feministas en sentido clásico están en movimientos feministas que además no les satisfacen, de ahí el feminismo negro, el feminismo anticapitalista, etc…

No solo los comunistas andan poniendo guiones. La diferencia es que el feminismo al ser una lucha parcial y no estructural si los necesita y el comunismo no.

6. ¿Hay diferencias entre explotador o explotadora?

La explotación es la extracción de un recurso natural, cuando hablamos de explotación de clases el recurso es la fuerza de trabajo. Por otra parte para poder decir que hay diferencias tendríamos que asumir las tesis misóginas biologicistas del siglo XIX que decían que las mujeres éramos bondadosas, puras, castas y medio bobas etc… Un despropósito científico y político que espero no esté en la cabeza de muchos y muchas.

7. ¿Qué era el «Sindicatos de Prostitutas» y por qué ha sido ilegalizado?

Han surgido varios sindicatos supuestamente de prostitutas, digo supuestamente porque según se ha ido sabiendo no eran exactamente mujeres que ejercen la prostitución quien estaba detrás sino otros colectivos relacionados con la industria del porno o de los locales de alterne (aunque oficialmente no lo son). Denunciamos al salir este sindicato que era un sindicato vertical organizado por los proxenetas y la industria del sexo, al parecer esto se va confirmando. Decir aquí que recibí personalmente amenazas por hacer esta denuncia.

La anulación de los estatutos del sindicato no obstante se ha llevado a cabo porque incumplía la normativa ya que no se permite el trabajo por cuenta ajena en prostitución. Es decir, la legislación española solo permite la prostitución sin la mediación de ningún tercero. Por tanto las prostitutas pueden asociarse como autónomas pero no tiene ningún sentido crear un sindicato donde no puede existir patronal. De hecho, ese es el riesgo, regularizar el sindicato podía suponer regularizar la actividad de los proxenetas que de criminales pasarían a ser empresarios.

8. ¿Este tipo de cosas son comunes en la actualidad de los movimientos feministas y de mujeres organizadas?

No comprendo la pregunta. En los movimientos feministas hay distintos puntos de vista acerca del tema de la prostitución, no existe un discurso unitario y de hecho tiende a ser un elemento de conflicto habitual entre las distintas corrientes del feminismo actual.

9. ¿Cómo crees que se podría garantizar la protección de la mujer bajo un sistema independiente de la banca, la UE y el imperialismo en general?

El patriarcado según diversos autores hunde sus raíces en el surgimiento de los primeros estados imperiales y ha ido asimilándose en los distintos sistemas de explotación hasta llegar al sistema capitalista. Todo sistema de explotación requiere del control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres y por tanto desarrolla políticas y una cultura que propicie dicha situación. Nunca jamás se podrá solucionar el problema de la opresión especifíca de las mujeres en un sistema de explotación, incluido obviamente el capitalista.Frente a esto destacaría dos experiencias revolucionarias socialistas, la soviética y la cubana, y como enfrentaron y enfrentan la situación de la mujer. A su vez cabe destacar que sobre todo en el caso de la URSS sirvió de ejemplo para las exigencias y políticas que se han ido llevando a cabo en otros países. Todo el sistema de seguridad social de la URSS de hecho supuso un antes y un después para el mundo, también sus políticas para la emancipación de la mujer.

La revolución soviética triunfaría en octubre/noviembre de 1917, apenas un mes después se produciría un hito en la historia de los derechos de las mujeres al ser otorgado el primer permiso de maternidad de la historia. La inclusión de las mujeres en el mundo productivo, la potenciación de la formación académica femenina, de la participación política efectiva se complementaba con políticas para garantizar el libre desarrollo de su sexualidad (salvo una excepción puntual con el aborto que no afectó al resto de medidas de desarrollo de la mujer y que tiene una explicación de carácter histórico. Aún así es un error a aprender), además de la obligatoriedad de la responsabilidad de estado para con los cuidados familiares y por tanto la liberación de la mujer de las cadenas de lo doméstico, ya desde Congreso de Mujeres Obreras y Campesinas de 1918 a través de las palabras de la líder bolchevique Inessa Armand: “Nos acercamos a la época de construcción del socialismo. Para reemplazar los millones y millones de pequeñas unidades económicas individuales, de cocinas rudimentarias, malsanas y mal equipadas y el incómodo lavado a colada, debemos crear estructuras colectivas ejemplares, de cocinas, comedores y lavanderías.”

Las mujeres soviéticas en apenas veinte años pasaron a ser referentes políticas, Alexandra Kollontai fue la primera mujer embajadora de la historia, profesionales, artísticas e incluso militares, como las famosas Brujas de la Noche que combatieron contra el fascismo. La mujer conoció unas cuotas de igualdad imposibles en el mundo capitalista.El caso de Cuba es especialmente llamativo por la circunstancia histórica y al relacionarlo con los países de su entorno. En Cuba antes de la revolución las mujeres integraban el 12% de la fuerza laboral, en la actualidad representan el 46% del trabajo estatal y el 17% del no estatal. De un 3% de graduadas universitarias antes de la revolución, hoy son más del 48% de las tituladas, siendo mayoría en las matriculaciones universitarias (62%). Si algo destaca de la revolución cubana son sus médicos: el 69% de los médicos cubanos son mujeres. Las mujeres cubanas representan el 47% de las trabajadoras de la ciencia y 8 de cada 10 fiscales son mujeres en Cuba. En el plano político: el 49% de la Asamblea General del Poder Popular son mujeres, 9 representantes en el Consejo de Ministros, 10 de las 16 Asambleas provinciales están dirigidas por mujeres, y en el resto de funciones de representación política ocupan aproximadamente la mitad de los puestos. ¿Cómo se llega a estas cifras? Muy al contrario de lo que se pueda pensar estas cifras no se establecen como causa de combate sino como consecuencia revolucionaria. No se establecieron cuotas sino que se desarrolló una política activa de transformación social.

Por tanto, la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y con un protagonismo fundamental ha sido una constante tanto en la revolución soviética como en la cubana. La búsqueda de mejorar las condiciones materiales y romper con las cadenas de explotación y dependencia han propiciado unos índices imposibles para la Europa en la que se desarrolló la URSS o para países de lo que se conoce como el tercer mundo como es el caso de Cuba.Aún así tanto en la URSS como en la Cuba actual no se descansó ni aún se descansa en combatir un sistema milenario que tardará siglos en ser completamente erradicado. Como ejemplo destacar que desde 1960 y desde el Partido Comunista Cubano se organiza la Federación de Mujeres Cubanas dirigida por la líder y guerrillera revolucionaria Vilma Espín que a su vez establece una red con más de 90 de organizaciones con el fin de hacer efectiva la emancipación de las mujeres.

Estructuras que también se desarrollaron en la URSS o en la RDA.

10. ¿Existen trabajos precarios para las mujeres trabajadoras? Algunos elementos afirman lo contrario y que los hombres son los que cobran menos.

Lo que ocurre es que esto a veces está mal explicado. Habitualmente lo que se encuentra es que las profesiones feminizadas, es decir donde hay una mayor presencia femenina por cuestiones históricas, reciben aún estando en la misma categoría formativa y de actividad un salario más bajo. Esto es un hecho demostrable y de hecho incluso la legislación burguesa ha dado la razón a los sindicatos en más de una ocasión al respecto. Destaca la huelga que las trabajadoras municipales de Glasgow llevaron a cabo este mismo año tras el incumplimiento por parte del ayuntamiento de una condena judicial que obligaba al consistorio a compensar económicamente a las trabajadoras.

En el caso de los países de la periferia es más alarmante porque bajo el pretexto de incorporar a mujeres al mercado laboral, y por tanto en calidad de aprendices y demás, se denuncian políticas activas (a veces desde ONGs vinculadas al propio Banco Mundial) de intercambio de trabajadores masculinos por trabajadoras femeninas para precisamente mejorar los beneficios de las multinacionales pagando salarios más bajos. Por tanto quien diga que esto no ocurre simplemente niega una realidad más que palpable. Por otra parte, el acceso a estudios superiores en muchos países sigue estando más limitado para las mujeres, los propios cuidados en el ámbito familiar también limita la actividad profesional lo que conlleva contratos más precarios, parciales, a media jornada etc…

11. ¿Existe una educación patriarcal?

La educación está inserta en la ideología social y la ideología social es la de la clase dominante. Si decimos que la clase dominante necesita perpetuar el patriarcado como sistema de propiedad sobre la reproducción y sexualidad femenina es obvio que su aparato ideológico vaya en esa dirección. Esto afecta tanto a los hombres como a las mujeres porque ninguno somos criados en una cueva sino en la misma sociedad y como decía Marx “No es la conciencia del hombre quien determina su ser, sino su ser social quien determina su conciencia”.

Es vital por tanto asumir la guerra de ideas pero sabiendo qué estructura sostiene dicha ideología social y que solo lo vamos a solucionar trabajando en conjunto y por una transformación radical de las estructuras que lo sustentan.

12. ¿Qué diferencias existen entre patriarcado y matriarcado?

No existe ninguna prueba de que hayan existido sociedades matriarcales. El error puede venir del El Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado, donde Engels sí que establece una oposición de significantes entre patriarcado y matriarcado pero que si atendemos a la explicación sobre los fenómenos vemos que no son elementos opuestos. Engels se apropia del ”matriarcado” del antropólogo suizo Bachofen que hace un recorrido lírico, más que científico, sobre las mujeres a lo largo de la historia para exponer su análisis sobre una dicotomía patriarcal-matriarcal de tintes aristotélicos. Ni Engels ni Bachofen en realidad hablan de una realidad social donde las mujeres tuviesen una posición similar siquiera a la que tienen los hombres en el patriarcado que describe Engels. Lo que dice Engels y puede refutarse en obras de otros autores, ya sí con análisis científicos, es que las sociedades primitivas eran matrilineales, es decir, que la descendencia y por tanto la pertenencia a la comunidad iba por consanguineidad con la madre.

El patriarcado para Engels es un sistema asociado a la propiedad que se basa en la creación de un patrimonio que incluye bienes materiales y no materiales, entre los no materiales encontramos a las mujeres, los hijos y también los esclavos. Por tanto el patriarcado es algo más elaborado que la idea de la patrilinealidad según las propias palabras de Engels. Por otra parte dentro de los feminismos de la diferencia, basados en premisas biologicistas decimonónicas tipo la lírica de Bachofen, reinterpretadas como progresistas, hablan de un matriarcado para describir una sociedad basada en lo que entienden como valores innatos femeninos. Insisto en el poco rigor científico e histórico de estas corrientes.

13. ¿Las obras de revolucionarios son necesarios para comprender la «total emancipación de la explotación»? ¿Sirven también para las mujeres proletarias?

Los sistemas de opresión, es decir la tiranización sobre un colectivo, no se desarrolla en abstracto sino que está sostenido por un sistema determinado, es imposible hacer un análisis concreto sobre la realidad concreta en base a la abstracción sobre los distintos sistemas de opresión porque nunca se desarrollan de forma aislada. De hecho las propias teorías de la interseccionalidad, tan de moda ahora, demuestran la carencia analítica de las luchas parciales y lo elevan al sumun al interrelacionar opresiones en abstracto lo que genera análisis sin sentido alguno que llevan a llamar privilegiados a quién tiene derechos, por ejemplo. Las mujeres proletarias, por otra parte, son clase trabajadora y por tanto las teorías y praxis revolucionaria también son suyas y para ellas.

14. ¿Se ha rehusado la obras teóricas revolucionarias por el hecho de ser mujer a lo largo de la historia? ¿Y de los hombres dentro del mov.feminista?

Creo que es más grave la situación actualmente que en su recorrido histórico. Hay pensadores masculinos destacados para los estudios feministas como la propia obra que cité antes del Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado de Engels; y destacadas autoras revolucionarias: anarquistas como Emma Goldman o marxistas como Rosa de Luxemburgo. Creo que el problema lo tenemos hoy más que antes. Siempre ha habido machismo y no estoy negándolo pero la liga Espartaquista y después el Partido Comunista alemán, por ejemplo, tienen de líderes fundacionales y referentes a mujeres comunistas y negar que esto ocurrió también sería mentir. Creo que el retroceso tanto en el feminismo como en el marxismo es más acuciante hoy que entonces.

E insisto no digo que estas mujeres no tuviesen problemas por el hecho de serlo pero creo que hoy sería más grave. Desde que las organizaciones marxistas han enviado a las mujeres al aislamiento feminista estamos siendo infravaloradas como revolucionarias como nunca antes en la historia, y por otra parte los hombres no se están formando como marxistas en la cuestión de la mujer, ya que ha pasado a ser un espacio solo para mujeres hablando de “sus cosas”. Espero que se entienda mi autocrítica.



En el caso sirio además es curioso porque la situación de la mujer siria, con derecho a voto y participación en política desde 1948 (antes que muchos países europeos), que participa activamente en su ejército y en la vida pública y profesional del país desde hace años, se muestra el propio racismo y la ignorancia de occidente al respecto de la mujer árabe en general y siria en particular.

Se aprovechan de cierto pensamiento colonial que mantenemos.

15. ¿Qué es la organización FEMEN? ¿Y qué ideas tiene? Su último acto fue una condena al franquismo en el homenaje el día de la muerte del dictador 20N.

Creo que esto lo explicó muy bien un compañero en redes sociales: “Son fascistas en Ucrania, wahabitas en Siria, láicas en Marruecos, antifascistas en España, ultraliberales en Venezuela, en EEUU nadie sabe lo que son, aparte de patriotas, los de Podemos las admiran, los de Svoboda también, son famosas en el mundo entero.

Una de sus fundadoras se suicidó porque eran «todos unos falsos», las dirigía un hombre que las llamaba «zorras» y celebran que se queme vivos a sindicalistas, pero a la vez les parece inadmisible que pongan un belén en el Vaticano. Son una psicosis posmoderna muy oscura que responde a propósitos muy oscuros.»

16. ¿Esta organización está relacionada con los intereses del imperialismo y los países occidentales?

Es al menos lo que parece, sus campañas son más de marketing que con un trasfondo político claro y finalmente solo están en causas que resultan afines a dichos intereses aunque aparezcan como contradictorias.

17. ¿Qué relación tiene FEMEN con grupos fascistas y el neo liberalismo?

Una anécdota: Lara Alcázar, representante de FEMEN en España, fue entrevistada el 29 de Noviembre por el diario El País, es destacable que durante la entrevista no hablaron de política en absoluto, todo giró en relación con cómo hacer visible una marca e incluso cómo hacen ejercicios “clandestinos” de entonación para sus espectáculos. Era especialmente curioso que Lara Alcázar además dijera trabajar en una oficina y acostarse tarde trabajando para Femen aunque no dijera exactamente en qué consiste su trabajo. En fin, la financiación a través de la Open Society de George Soros está más que investigada y denunciada, ¿quién más está detrás? pues a saber, lo que es obvio es que cuenta con una infraestructura potente y que teniendo en cuenta las actividades que realizan todo encaja.

El fascismo, por otra parte, es una herramienta del capitalismo, a nivel de financiación por tanto es difícil separar qué financia qué. Destacar ahora que el propio movimiento feminista siempre ha sido muy crítico con FEMEN y todo lo que le rodea precisamente por esa financiación opaca y la poca claridad también en su discurso político.

18. ¿Se usó la lucha contra el patriarcado para apoyar luchas de grupos ligados a la OTAN, CIA, Israel…?

No se usan las luchas contra el patriarcado se usan las luchas identitarias de género. De hecho es muy importante dejar claro que estas políticas identitarias son pura propaganda que no buscan erradicar el patriarcado. Por ejemplo en el caso de Rojava se combina a la perfección un falso feminismo de la diferencia, con una falsa lucha de autodeterminación (sostenida sobre todo por la ignorancia sobre el asunto Kurdo en Occidente), mezclado con un ecologismo simplón. Es decir, en estos juegos de identidad y parcialidad de las luchas no es solo el machismo el que se usa como arma arrojadiza.

El sistema maneja bastante bien de forma publicitaria todas las opresiones que él mismo crea. Así crean una cosmogonía de identidad que aprovechando el propio racismo o machismo de occidente se usa como estrategia de marketing para justificar la agresión a otros pueblos y venderlo como algo progresista. Primero llevaron la religión, después lucharon contra el comunismo y ahora esto.

19. Pongamos ejemplos, Leila Nachawati, así como otras mujeres sirias condenan al gobierno sirio de dictatorial, torturador…¿Se usa la excusa del feminismo para poder injerir en los medios de comunicación masivos para apoyar el terrorismo y las intervenciones en países soberanos?

Sí pero no solo. En las acusaciones contra Ortega en Nicaragua por ejemplo se usó una falsa lucha ecologista para la no construcción del canal que tanto daño haría a los intereses imperialistas además por supuesto de las “feministas”. No creo que con la cuestión del género hagan algo diferente a lo que hacen con otras cuestiones, solo que ahora mismo es a la que están dando más bombo.

20. En algunos de sus artículos hablan de la lucha de las mujeres sirias por la paz, citando nombres de actrices, poetas, activistas… ¿Qué opinas al respecto como comunista y antimperialista?

Pues como decía antes que es nuestro ser social quién determina nuestra conciencia y que las mujeres como los hombres también tenemos ideología. En ese sentido del discurso de identidades y demás que ha entrado de una forma invasiva y destructiva en movimientos sociales y políticos es normal que esto ocurra y que solo desde un enfrentamiento teórico afilado y claro y trabajando conjuntamente con el pueblo podamos revertir esta situación.

21. ¿Cómo es posible que existen organizaciones de mujeres pagadas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes? Para ser exactos ¿Hay pruebas de sus alianzas o posibles financiamientos?

No es extraño. Las mujeres somos seres políticos y tenemos ideologías como he dicho antes y por otra parte los caminos de la Real Politik son inescrutables. Después de que vendan a guerrilleras hipersexualizadas kurdas en los medios como revolución feminista contra el islamofascismo los mismos que venden armas al DAESH cualquier cosa es esperable, ¿no?

22. ¿Qué opinas de Asma al-Ásad como icono en el gobierno y pueblo sirio?

Me parece que en épocas de conflicto armado se necesitan íconos, que es algo humano, y que también pasa con su esposo.

Ante el desmoronamiento de la sociedad siria es normal e incluso necesario que sus líderes adquieran esa representatividad para el pueblo.

23. Terminando ¿Qué significa realmente «bruja» para la época en la que se usaba?

Fue un elemento más del expolio contra las comunidades campesinas en Europa que propició la acumulación originaria de capital. Pese a mis discrepancias con Sylvia Federici por otros asuntos considero fundamental para comprender esta cuestión acercarnos a su libro “Calibán y la Bruja”.

24. ¿El dominio colonial afecta también sobre la explotación de las mujeres y el patriarcado? Palestina, Irlanda, Burkina Faso…

Evidentemente. El patriarcado se asocia no solo con la apropiación de la capacidad reproductiva de las mujeres sino también con el esclavismo. La situación de las mujeres en esa posición es de triple explotación. Además de que la consideración de la mujer como propiedad conlleva el uso de la violación como arma de guerra, como una forma de humillar al contrario, como un robo. Lo que en condiciones de humillación de pueblos eleva la situación de vulnerabilidad de las mujeres y de los niños.

Destacable son las denuncias que la propia ONU hizo sobre los Cascos azules por la creación de redes de trata y abusos sexuales en Kosovo, en República centroafricana o Haití, que además demuestran la incapacidad de la ONU para resolver sus propios conflictos internos. Ya que denunció pero solo los países de origen de los soldados tenían la capacidad para intervenir y no lo hicieron. Se extrañan de la sentencia de la Manada cuando los propios Estados Burgueses son la manada por el mundo.

25. Volviendo a la prostitución ¿Qué significaría la legalización de la prostitución para el capitalismo y su ritmo de producción y ganancia de capital? ¿Y qué efectos daría esto entre relaciones de hombre y mujer como venta de un producto para una satisfacción sexual? Sabiendo que estamos poniendo precio a una persona…

El capital no se sacia nunca. Es una ampliación de mercado que no debería extrañarnos dada la fase actual de expansión capitalista. Para saber qué pasaría tenemos el caso de Alemania donde la actividad proxeneta está legalizada. Con datos podemos afirmar que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución son extranjeras, muchas veces traídas en origen aprovechando el expolio contra sus pueblos y sus condiciones más vulnerables. A su vez expertos hablan de un retroceso en las relaciones hombre-mujer, la cosificación y exposición de las mujeres como mercancía ocupa las vías públicas y está marcando también el carácter de los alemanes que se están educando en la distinción entre dos tipos de mujeres, las que se exponen como mercancía y se pueden comprar y las que no lo hacen.

Sabiendo que vivimos en un mundo desigual y con los datos en la mano podemos ver claramente que el plan del capital al respecto de la prostitución es el de disponer de la sexualidad de las mujeres de clase trabajadora como un producto más para su cadena de negocios. Desde una perspectiva revolucionaria además esto solo nos puede alejar de la revolución porque la revolución necesita de mujeres y las mujeres necesitan de la revolución pero para ello debemos ser sujetos políticos y no mercancías.

