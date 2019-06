Entrevista a Descifrando la Guerra

Oscar Díaz – El Bloque del Este

1.¿Que es Descifrando la Guerra y por que estudiáis el conflicto sirio?

Descifrando la Guerra nace una tarde primaveral en una charla entre Alberto Rodríguez y Dani Castro en la que se critica un artículo de Alba Rico cargado de propaganda contra el gobierno sirio. Ingenuamente decidimos preparar una carta al director respondiendo a su artículo de opinión. Pero pronto caemos en la cuenta de que de esa manera no vamos a cambiar las cosas, por lo que comenzamos a diseñar un proyecto en el que se analicen los conflictos armados desde la geopolítica de las potencias y en base a un seguimiento meticuloso de los mismos.

Nuestra idea es que la gente que quiera conocer porque se originan los conflictos y como se desarrollan acuda a nosotros y no a esos opinólogos que basan su información en noticias de los mass media que apenas hacen un seguimiento a los acontecimientos.

2.¿De donde se origina el conflicto sirio y que motivaciones tuvo?

Como origen el conflicto sirio se podría situar dentro de las llamadas primaveras árabes. En un principio las protestas en Siria se debieron a dos factores:

1º puramente económicos (retirada de los subsidios por la crisis económica, profunda sequía…), 2º Islamistas, las protestas desde el primer momento fueron respaldadas por las clases mas pobres y a su vez conservadoras en lo religioso, por lo que no era de extrañar que las demandas mas repetidas fuesen la liberación de los presos islamistas, o la retirada de la prohibición a usar el Niqab en centros públicos.

Esta coyuntura fue aprovechada por los países occidentales y las monarquías del golfo para intentar deshacerse de Assad, por varios motivos; el gobierno de Bashar al Assad permite todas la religiones que están protegidas por ley, es decir practican la multiconfesionalidad, lo que choca con el modelo rigorista de las monarquías del Golfo, por otra parte Siria pertenecía al bloque de la «resistencia», estaba acusado de financiar a la milicia chii libanesa Hezbolá, muy beligerante contra Israel, por no hablar de su alianza con el gobierno Iraní (principal enemigo de Arabia Saudi en la región), la caída de al Assad dejaría prácticamente aislado a Irán en la región, por tanto era matar dos pájaros de un tiro.

Dicho esto, los países occidentales y sus aliados árabes se dispusieron a crear una oposición armada para derrocar al presidente sirio.

3.¿Quienes son los rebeldes sirios y que relación tiene con el DAESH y potencias extranjeras como las monarquías del golfo pérsico, Israel, UE, Turquía…?

Rebeldes Sirios es un termino utilizado por todos aquellos que seguimos día a día el conflicto para diferenciar un bando sobre el gubernamental. En sí no son un bando homogéneo y compacto, si no que se trata de cientos de milicias con diferentes motivaciones e intereses. De hecho tanto en nuestro mapa como en el de el 90% de los mapeadores lo dibujamos como un frente común, sin embargo hay 3 grandes bloques que podemos dividir en Yihadistas, islamistas apoyados por Turquía y milicias apoyadas por Estados Unidos y sus aliados, entre ellos las monarquías del golfo.

Si nos atenemos al inicio del conflicto, cuando comenzaron las protestas la comunidad internacional empezó a formar una oposición en el exilio para utilizar como interlocutor y al mismo tiempo validar como el gobierno legítimo contra Assad, se trataba del Consejo Nacional Sirio. Sobre el terreno sin embargo se fue financiando a pequeños grupos para combatir contra el ejército. Por un lado surgían milicias que recibían fondos de asociaciones ‘beneficas’ musulmanas, otras de recaudadores privados del golfo, y otras financiadas directamente por las potencias occidentales y del golfo mediante la organización Amigos de Siria fundada por Sarkozy.

Los Amigos de Siria financiaron principalmente a las milicias que aceptasen ligarse a la marca Ejército Libre Sirio, por ello no es de extrañar que bajo esa marca existieran brigadas totalmente yihadistas como la ‘Brigada Bin Laden’. Esto sirvió a las potencias extranjeras mejorar la efectividad del ELS integrando cuadros fanáticos, sin miedo a la muerte. A las milicias yihadistas e islamistas les procuró armarse y financiarse y cuando crecieron lo suficiente desligarse del ELS y continuar con su propia agenda.Con la llegada del Estado Islámico el bando rebelde sufrió una crisis existencial entre los que lo apoyaban y los que no. En algunos frentes cooperaban, mientras que en otros se combatían, finalmente la agenda del ISIS que pretendía aglutinar a todas las milicias bajo su paraguas provocó que los rebeldes le declarasen la guerra y los mapeadores desde ese momento lo marquemos en el mapa como un bando diferente. En realidad el Estado Islámico no es muy diferente a buena parte de la bancada rebelde, su esencia es la misma, pero se combaten por motivos de liderazgo, mientras que el adjetivo moderado o rigorista tan solo difiere de si aceptan la monitorización de gobiernos extranjeros o no.

4.¿Que son los llamados «refugiados sirios» y por que se usan como medio de propaganda para los rebeldes sirios y contra el gobierno baazista de Siria?

Los refugiados sirios son la parte de la población siria que ha decidido abandonar el territorio por diversos motivos, tampoco son un ente homogéneo Los hay desde refugiados económicos que no veían posibilidad de futuro en un país devastado por la guerra, como progubernamentales que tuvieron que salir con lo puesto de las zonas controladas por los rebeldes para no ser asesinados. Incluso los que siendo gubernamentales y permaneciendo bajo control rebelde tuvieron que huir para no perecer en los bombardeos gubernamentales en las batallas por recuperar el territorio. Así como contrarios al gobierno que decidieron abandonar el territorio por represalias. Pero el núcleo principal lo forman personas de clase media que tenían recursos para abandonar el país y que no querían permanecer para no sufrir los efectos de la guerra, ya sea por no perecer bajo atentados o bombardeos, como para no ser reclutados ni por el gobierno ni por las milicias rebeldes.

protesta de los rebeldes sirios simpatizando con Erdogan

refugiados sirios

Lo que llama la atención es como la prensa y gobiernos occidentales se han apoderado del discurso de los refugiados, haciendo entender que todos huyen de un malvado genocida que pretende asesinar a todo su pueblo, algo totalmente falso pues antes del inicio del conflicto no se conoce ninguna gran migración de sirios. En realidad estamos ante un fenómeno en el que civiles huyen de una guerra, como en las demás guerras. Los refugiados se generan por miedo a la guerra.Sin duda es un estrategia utilizada por occidente en las guerras modernas. Empujar a la opinión pública hacia sus intereses de intervenir, y que mejor para hacerlo que utilizar argumentos difíciles de digerir y aceptar por el pueblo… genocidios, asesinatos de niños, ataques químicos, limpiezas étnicas, etc..

5.¿Que relación han tenido los grupos Talibanes de Afganistan y Al Qaeda con los rebeldes sirios? ¿Por que las potencias imperialistas de EE.UU, Francia o incluso inteligencia Británica apoyan a los rebeldes y por que están mandando a yihadistas de otros países a Siria?

Cuando comenzó la guerra de los muyahidín contra los soviéticos en Afganistan, está fue pronto acaparada por los Talibán, Estados Unidos financió a la mayoría de las milicias islamistas que se enfrentaban a los soldados de la URSS mediante la operación ciclón. Por lo que hizo la vista gorda permitiendo la entrada de miles de voluntarios yihadistas de todo el mundo. Por aquel entonces nacía al Qaeda que absorbió a muchos de esos combatientes. De ahí surgía una nueva alianza entre al Qaeda y los Talibán. Cuando estalló la guerra en Siria y con el afianzamiento del Frente Al-Nusra leal a al Qaeda, al-Zawahiri pidió en un comunicado que sus Muyahidin se desplazasen a Siria. Los Talibán en un gesto de agradecimiento por la ayuda prestada tanto contra los soviéticos como contra los americanos enviaron un batallón de afganos y pakistaníes a Idlib bajo el nombre de Batallón Talibán. El Frente al-Nusra que nació de una escisión del Estado Islámico de Irak al mantenerse leal a al-Zawahiri y no a al-Bagdadi, aceptó a los talibán y les brindó protección. A diferencia del Estado Islámico, al Qaeda en Siria supo ganarse el apoyo de los locales, al mantenerse inicialmente mas flexibles con las costumbres de la población local, y ofreciendo un papel conciliador y cooperativo con los consejos locales.

Rebeldes sirios con Al-Nusra

Todo lo contrario que el ISIS que exigía la total sumisión. Pese a que USA y aliados han permitido en muchas ocasiones el transito de yihadistas, e incluso han implementado medidas diplomáticas intentando impedir su derrota en lugares como Alepo, es un poco arriesgado afirmar que envían yihadistas a Siria. Sin embargo esta tibieza en algunos momentos hacia al Qaeda es debida a que los grupos yihadistas representan la punta de lanza contra el gobierno sirio, pues son los mejores combatientes, están muy curtidos a diferencia de las brigadas del Ejército Libre Sirio que jamás ha realizado una ofensiva exitosa sin apoyo yihadista.

6.¿Que responsabilidad se le daría a Al Assad por la guerra? ¿Que fue la «hambruna Siria» de 2008 y por que se produjo? Muchos dicen que las protestas en Siria contra el gobierno eran pacíficas y la policía y ejercito los reprimió de manera brutal.

A partir de octubre de 2007 Siria sufrió la peor sequía en 4 décadas por lo que las cosechas de 2008 prácticamente se perdieron. No obstante el área mas afectada fue la zona seca del Noroeste que no destacó por ser el epicentro de las protestas. La situación no fue tan severa en Daraa y Homs autenticas capitales del levantamiento. Sin embargo las consecuencias en la economía siria se sintieron por lo que el gobierno no pudo aliviar la crisis con subvenciones. Esto provocó que parte de la sociedad tribal mas conservadora tuviese que asentarse en ciudades como Damasco y Alepo donde fueron presa fácil del nuevo salafismo procedente de Arabia Saudita importado por los Jeques Zahran Alloush (Jaysh al-Islam) en Damasco y Tawfiq Shahabuddin (Noureddin al-Zenki) en Alepo.

Zahran Alloush

Las primeras semanas de protestas, según afirmaba la corresponsal de Time en Siria, no demandaban mas democracia, tampoco pan y trabajo, si no liberación de los presos islamistas y el fin del estado de excepción promulgado desde la Guerra de los 6 días con Israel.

En ese caso ninguna reforma política que hiciese Assad a los manifestantes habría calmado a la oposición formada por los Hermanos Musulmanes principalmente. Porque ellos no buscaban democracia si no una sociedad regida por la Sharia.Si se le puede responsabilizar de algo a Assad en los inicios de la guerra es el haber cedido ante algunas de esas demandas, debilitando así la posición de las minorías. La violencia la hubo por parte de la policía y de los manifestantes, sin ir más lejos en los primeros meses murieron mas de 300 policías y decenas de funcionarios entre ellos periodistas y carteros.

7.¿Los Hermanos Musulmanes y Arabia Saudita por que se han animado a acabar con los alawitas y el Partido Baaz Árabe Socialista de Siria?

El objetivo de los Hermanos Musulmanes es derrotar al Partido Baath porque representa el laicismo y la defensa de las minorías. Baath es quien equipara los derechos de todas las confesiones a la sunita y es quien evita que los suníes mayoritarios impongan su credo. Y por ende la instauración de un califato islámico.Los Hermanos Musulmanes no son salafistas por lo que su objetivo no es la destrucción de los alawitas, sin embargo estos son parte de la columna vertebral de Baath, por lo que la derrota del partido incluye la derrota de los alawitas que pasarían a un segundo plano en la sociedad siria.

8.Sobre el histórico Partido Baaz ¿Realmente aplicaba algún tipo de socialismo en el país o existían contradicciones en sus estatutos y ideas?

El Baaz ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hubo sectores más izquierdistas y sectores más moderados, así que no se puede hablar de una línea concreta ni de unos estatutos e ideas iguales en el tiempo.

logo del Partido Baaz

Ahora bien, hay que entender que son socialistas pero no marxistas. Su concepto del socialismo es la adaptación de las tesis a la realidad árabe, por lo que siempre ha habido políticas más dignas de la socialdemocracia. Por otro lado, Bashar era un reformista y al llegar al poder intentó abrirse al mundo dado el aislamiento que sufrieron tras la caída de la URSS y la fuerza que estaban teniendo las petromonarquías del golfo. Sin olvidar Jordania, Israel, Irak y Turquía, que eran fuerzas hostiles en sus fronteras. También hay que tener en cuenta la inestabilidad del Líbano.

9.¿Por que la RAS (República Árabe de Siria) dejo a un lado camino del socialismo en su constitución y abrió fronteras con Turquía? ¿Políticamente como afecto esto al país? Tengo entendido que muchos partidos políticos de Sira se pasaron a la oposición.

La primera pregunta nos parece pura especulación. ¿Por qué el socialismo no es parte de la constitución? Pues porque no es una constitución comunista. Por qué abrieron fronteras con Turquía? Por el aperturismo. Aunque tampoco fue una apertura de fronteras como la UE; es algo que se regula.Los partidos opositores siempre han sido opositores aunque dependiendo el contexto hayan forjado alianzas estratégicas.

10.¿La reforma liberal en la constitución trajo corrupción en el funcionariado del gobierno Baazista?

La corrupción es un mal en cualquier régimen político, ya sea liberal, socialista o hibridos. Particularmente en Siria ya venía de lejos, incluso de tiempos anteriores a Hafez al-Assad. Los problemas de corrupción dificilmente son achacables a la apertura liberal de la nueva constitución, ya que está se aprobó en el curso de la guerra. Aunque probablemente agrave el problema en un futuro.

11.Después de ya 7 años de guerra en Siria ¿Como ha ido Al Assad recuperando territorio dominado por los rebeldes y el DAESH? ¿Cuales han sido las claras contradicciones de los rebeldes sirios que a hecho que mucha población secunde al gobierno en su lucha por ganar la guerra?

El Ejército Sirio hasta 2014 tenia la guerra perdida, la corrupción inundaba a sus mandos que incluso vendían el propio armamento a los rebeldes, o negociaban su deserción a cambio de una buena compensación económica. En lo militar los soldados tenían una pésima formación y disposición a combatir.Todo cambió con la entrada de Hezbollah e Irán a partir de 2013. Hezbollah bien disciplinados fueron recuperando toda la frontera libanesa-siria y amplias extensiones en las gobernaciones de Damasco y Homs. Tuvieron un papel fundamental en las batallas de Qusayr y Ghouta.

Irán no se implicó tan directamente pero creó las condiciones que cambiaron la guerra, primero transformó los comités populares en un nuevo cuerpo del ejército al evolucionarlos a NDF (Fuerzas de Defensa Nacional). Sulemaini inteligentemente paramilitarizó el bando gubernamental y comenzó a enviar milicias chiitas para apoyar la ejército sirio desde diversos lugares del mundo chií (Afganistán, Pakistán, Líbano, Irak).

Ejercito Árabe de Siria y Hezbola en la frontera con el Líbano

En cualquier caso lo que desequilibró la balanza totalmente fue la entrada de Rusia en 2015, la aviación rusa desbordó a los rebeldes, pero sin duda lo que dio el empuje final fue su habilidad para negociar treguas en infinidad de frentes para concentrarse en otros. Además de ser capaz de desactivar políticamente todas las iniciativas diplomáticas desde el exterior para intervenir en Siria.

A la segunda pregunta, decir que no hubo grandes cambios en la población. Las zonas mas rurales y conservadoras, en muchos casos tribales han apoyado a los rebeldes desde el inicio, mientras que las clases medias, altas, cosmopolitas, y las minorías, y en general en las zonas urbanas, siempre se han mantenido fieles al gobierno. 7 años después los frentes han cambiando pero la composición sigue en la misma.

manifestación siria con banderas del gobierno sirio y ruso

Lo que si se puede apreciar es un desencanto en muchas zonas rebeldes y eso es resultado de varios factores entre los que destacan la nula formación de un aparato estatal paralelo que colme las necesidades de la población, las continuas disputas e intrigas entre milicias y la falta de un plan de creación de empleo, en general de una economía independiente de las donaciones de países externos. Al final la gente quiere pan y trabajo.

12.¿Que son las milicias y brigadas populares que han ayudado al gobierno sirio en la retaguardia y vanguardia de esta guerra?

Imagino que te refieres a los Comités Populares que con la ayuda de Irán se transformaron en las Fuerzas de Defensa Nacional.

Los Comités Populares crecieron a la sombra de las manifestaciones antigubernamentales en 2011, se trataba de gente ligada al Baath o a otras minorías religiosas o étnicas, también laicos que veían en las protestas la llegada del islamismo más reaccionario además de toda la oposición no rupturista. Todos coincidieron en la necesidad de dar una respuesta organizada, al principio lo hicieron mediante manifestaciones en apoyo del gobierno sirio. Mas adelante formando milicias de autodefensa que protegían determinados edificios o centros de importancia. Con la llegada de Irán se les dotó de un entrenamiento mas eficaz y se decidió que formasen parte del 5º Cuerpo del Ejército.

mujeres sirias de las Fuerzas de Defensa Nacional

Lo que les hizo crecer exponencialmente fue el dotarles de un sueldo mayor que el de los militares, el permitirles proteger las zonas en las que residían sus combatientes, y por supuesto la convalidación de ese servicio con el servicio obligatorio militar.

La idea fue atractiva para muchas personas que no querían ir al frente y morir lejos de sus familias, por lo que estas milicias tuvieron un crecimiento exponencial que permitió cubrir toda la retaguardia, liberando tropas hacia la vanguardia.

13.Algunos partidos políticos de Siria tiene su propios brazos armados para militares, entre ellos entra el Partido Baaz (Brigadas Ba’ath) y el SSNP (Partido Social Nacional Sirio). ¿Estos grupos han sido necesarios para ayudar al EAS (Ejercito Árabe de Siria) en operaciones militares?

Aunque la presencia de estas milicias no ha sido determinante en la guerra ha sido importante por varios factores. En primer lugar han funcionado mas como las NDF que como una milicia de Vanguardia, sin embargo han tenido un protagonismo especial en algunas batallas, por ejemplo la ciudadela de Alepo se mantuvo parcialmente en más espacios gubernamentales en los peores momentos gracias al conocimiento de la zona que tenían los miembros de las Brigadas Baath, mientras que en las batallas de Homs ‘Las Águilas del Torbellino’ la milicia del SSNP sirvieron como apoyo a Hezbollah aliviando parte de la presión en el frente.

Brigadas Baath En segundo lugar el trabajo en retaguardia ha sido importante al servir como brigadas defensivas en las ciudades de Alepo y Damasco (Baath) y Homs (SSNP).

Las Águilas del Torbellino

En tercer lugar el trabajo político que han hecho para mantener la movilización de parte de la población que ha servido para que el pueblo no haya bajado los brazos y mantuviese un alto ritmo de reclutamiento. Apunte del entrevistador: Existe en Siria, unas fuerzas especiales, una milicia siria entrenada por las fuerzas especiales rusas, que han tenido el cometido desde su fundación en el pasado 2017, de cazar a DAESH y generarles el mayor número de bajas y daños posible. Creado por civiles sirios, que no deseando la guerra, se la han comido todas sus consecuencias, perdiendo sus casas, amigos y familia. Hartos de todo del terrorismo de Al-Nusrha, DAESh y otros grupos… Crean el ISIS Hunters con tal de crear un paz y estabilidad prolongada en Siria para que nadie más vuelva a sufrir lo que muchos de ellos han sufrido. insignia de ISIS Hunters Su fundación definitiva fue tras la batalla de Palmira, con victoria del Ejercito Árabe de Siria, actualmente incorporan en el 5 cuerpo del ejercito de All Assad. milicianos de ISIS Hunters reunidos

14.¿Que es la Guardia Republicana y las Fuerzas de Defensa Nacional?

La Guardia Republicana es en cierto modo la Guardia Presidencial, se creo para proteger la capital de cualquier amenaza externa e interna, ya que fue formada para defender al presidente en caso de un alzamiento dentro del ejército regular. Eran hasta hace poco la única unidad que podía acceder a Damasco ya que se le presume mayor lealtad al ser seleccionados en ella los combatientes mas confiables.

escudo de la guardia republicana Al principio de la Guerra contaba con 25.000 combatientes de entre los cuales hay un alto porcentaje de Drusos y Alawitas. La familia Assad, así como la de los altos funcionarios y personalidades, generalmente hace carrera en ella. francotiradora de la Guardia Republicana en Damasco

Por su importancia está mejor equipada que el resto de cuerpos del ejército.

Sobre las NDF ya hablamos antes.

15.El pueblo trabajador sirio, de forma discreta y paciente, desde sus barrios, confesiones, etnias y organizaciones políticas..Se han organizado contra el intervencionismo y yihadismo apoyando a su gobierno y presidente ¿Que papel han influido en la lucha contra el terrorismo e imperialismo? ¿Esto no tiene cierto parecido a las milicias antifascistas y Brigadas Internacionales que defendían la Segunda República Española contra el fascismo?

El pueblo sirio no ha tenido un papel demasiado destacado en esta guerra a parte de ser víctima de todos los bandos sobre el terreno. Los que han podido económicamente han huido a los países vecinos o a Europa, los que no, han desempeñado su papel, trabajando y sirviendo en lo que se le ha encomendado, pero no creo que podamos hablar de organización mas allá de los Comités Populares que han sido canalizados por las estructuras militares.

16.¿Por que las comunidades cristianas sirias han mostrado su apoyo a Al Assad y su ejercito?

Al principio de las protestas buena parte de las comunidades cristianas se unieron a algunas de las demandas, con el paso del tiempo fueron desapareciendo ya que las protestas tomaban otra dirección contraria a sus intereses. El factor mas determinante fue la campaña de Idlib y Homs donde las milicias sunitas comenzaron a asesinar a los cristianos y a forzarles a convertirse al islamismo.

A partir de ahí salvo un pequeño grupo de cristianos entorno a las SDF kurdo-árabes, el resto de comunidades cristianas cerraron filas con Assad. protesta de los cristianos sirios apoyando a All Assad Generalmente se declaran opositores pero leales en esta guerra, pues en ello va su supervivencia. Gran parte de los cristianos militan en el SSNP y ya hablan del asalto político una vez finalice la guerra.

17.El DAESH ha cometido crímenes contra cristianos, drusos, mujeres, niños…¿Han cometido crímenes contra grupos o comunidades musulmanas por ideas políticas o rechazo al salafismo/wahabiismo?

Sí, para el Estado Islámico todo lo que se aparte de su visión rigorista del Islam se convierte en objetivo militar. Tenemos dos ejemplos muy esclarecedores al respecto, uno en Siria y otro en Irak.

En Siria, concretamente en Deir ez-Zor, la tribu Shaitat sufrió la ira del Estado Islámico, los problemas se originaron por el simple hecho de la prohibición de fumar implantada por los yihadistas. Esto desembocó en una revuelta de esta tribu que fue sofocada tras el envió de refuerzos. Las víctimas fueron mas de 300, decapitadas, crucificadas, torturadas en vivo mientras todo se filmaba y se acusaba a los Shaitat de apóstatas. ejecución de civiles a manos de DAESH

En Irak, en la gobernación de al-Anbar, la tribu Albu Nimr de mayoría suní sufrió la muerte de 400 de sus miembros en tan solo 10 días, por apoyar al gobierno irakí.

18.¿Por que el DAESH ha atacado con fuerza también a los drusos obligándoles a pasarse al sunismo?

Por lo mismo que comentamos antes, todo lo que no se asemeje a su concepción del Islam es un objetivo. En el caso de los drusos generalmente no son considerados una rama del Islam, pese a que en Siria por ejemplo el Gran Mufti emitió una Fatwa reconociendo que si lo eran. Esta secta es una escisión de los ismaelitas, que a su vez son una rama del chiismo. Por si no fuera suficiente, mezclan algunas tesis del cristianismo y el gnosticismo. Algo que para el Estado Islámico está totalmente prohibido. manifestación de la comunidad drusa en Siria

Pese a todo los drusos no han sufrido tanto la persecución del Estado Islámico, la conversión forzosa la ha sufrido la comunidad drusa de Idlib a manos de Jabhat al-Nusra o lo que es lo mismo, al Qaeda en Siria.

19.¿Que son las Jaysh al-Muwahhideen (Las Fuerzas de Abu Ibrahim) y por que apoyan a All Assad? ¿Quienes son los Rijal al-Karama?

Abu Ibrahim, de quien toman el nombre de la milicia, fue un antiguo líder druso, sucesor de Hamza ibn Ali fundador de esta secta en el siglo XI, en la época del reinado Fatimí.

La milicia surgió de los Comités Populares drusos que se conformaron como autodefensa a los ataques que recibían en Suwaydah desde el Oeste de Jabhat al-Nusra y desde el Este del Estado Islámico. En realidad son una milicia sin una lealtad definida, ya que en su núcleo hay varias vertientes ideológicas, desde los que eran partidarios de apoyar al Ejército Libre sirio, a los que simpatizaban con la creación de un estado druso independiente, hasta los que encuentran que el Ejército Árabe Sirio es el único que protege a las minorías y que puede dar estabilidad a los drusos, esta rama es la que finalmente ha logrado imponerse. A pesar de todo no han apoyado excesivamente a Assad. escudo de Jaysh al-Muwahhideen milicianos de Jaysh al-Muwahhideen Por su parte Rijal al-Karama es otra milicia drusa pero que busca la independencia de los territorios donde los drusos son mayoría, pese a que son hostiles al gobierno sirio, siempre se han mantenido bajo su paraguas por miedo a los rebeldes. En 2015 su líder y la mayoría de la cúpula fue asesinada en un atentado bomba.

miliciano druso con la insignia del Rijal al-Karama Este hecho ha sido fundamental para que finalmente no hayan optado por la rebelión. Lo que según los rebeldes fue un atentado provocado por el propio gobierno para culpar a los rebeldes y así obtener la total lealtad de esa milicia.

20.¿Que es la Brigada Sootoro y Las Fuerzas de la Ira?

Ambas son brigadas de autodefensa creadas por cristianos sirios. Sootoro nació como autodefensa en la ciudad de Qamishli capital ahora del territorio controlado por las SDF. Sus miembros son de origen armenio y asirio. Pese a que han preferido mantenerse en el bando gubernamental, se aprecia en ellas un grado de cooperación con las YPG y con su sucursal cristiana Sutoro. Según sus propios líderes no son baazistas pero ven en Assad mayores facilidades para su supervivencia al no apreciar un futuro claro en los kurdos.

mujeres de la Brigada Sootro

milicianos de la Brigada Sootoro Las Fuerzas de la Ira parten de una situación diferente, están formadas por Cristianos de la Iglesia Griega Ortodoxa en Siria, ubicados en Homs y Hama por lo que desde el inicio de la guerra han quedado encasilladas en el territorio controlado por el gobierno sirio. martir perteneciente a Las Fuerzas de la Ira Su creación además ha sido obra de la Guardia Republicana para tener un mayor apoyo en la batalla de Suqaylabiyah de donde son mayoritariamente. Su apoyo al gobierno es total.

21.¿Han llegado los palestinos a apoyar a Al Assad y al Ejecito Árabe de Siria? ¿Ha tenido algún papel el Frente Popular por la Liberación de Palestina en territorio sirio?

Si hablamos de su conjunto incluyendo los palestinos residentes en Palestina y los refugiados en Líbano y Jordania, podemos concluir que por lo general han apoyado a los rebeldes sirios pues la propaganda ha dibujado a Assad como un régimen opresor al estilo del israelí. Sin embargo si nos ceñimos a los palestinos refugiados en Siria nos encontramos con un apoyo casi total, salvo una parte de los palestinos del campo de refugiados de Yarmouk en Damasco que se han posicionado junto a ISIS y Estado Islámico. En el resto se han afiliado a diversas milicias como Liwa al-Quds o las Fuerzas Galilea. En lo referente a milicias palestinas salvo Hamas y un tímido amago de la Yihad Islámica todas las milicias seculares y/o socialistas han apoyado a Bashar al-Assad, el caso del Frente Popular para la Liberación de Palestina es diferente, salvo el apoyo explicito de algún mando, siempre han declarado que su causa estaba en Palestina y que allí debían concentrarse.

Liwa Al-Quds Fuerzas de Galilea Los demás partidos FPLP-GC, el Ejército para la Liberación de Palestina, Vanguardia para la Guerra de Liberación Popular y Fatah Intifada entre otras si han aportado combatientes sobre el terreno.

22.¿Que es la Brigada Liwa Al-Quds y por que esta creada por palestinos?

La Brigada Jerusalén (al Quds) es una brigada palestina formada por los restos del PFLP-GC en los campos de refugiados palestinos en Alepo, concretamente en Handarat y Nayrab. Su formación ha sido principalmente bajo el lema “Nos han echado de nuestra patria Palestina, no permitiremos que nos echen de nuestra nueva patria Handarat”, una auténtica declaración de intenciones. Birgadistas de Liwa Al-Quds Pese a que son sunitas, la cercania al PFLP-GC les ha concebido una visión secular de la sociedad, por lo que rechazan categoricamente el integrismo islámico.

23.¿Que es la Resistencia Popular Tribal y por que luchan contra la ocupación turca, yankee y las milicias kurdas de YPG/YPJ en el norte de Siria?

La Resistencia Popular Tribal se ha creado recientemente en la ciudad de Deir Hafer en la gobernación de Alepo. El Ejército Sirio ha congregado a diversas tribus de Alepo, Raqqa, Hassaka y Deir ez-Zor para formar una insurgencia en territorio controlado por las SDF y Estados Unidos, y en la zona controlada por Turquía y las milicias rebeldes afiliadas.

Por el momento aun no han entrado en la lucha, salvo acciones propagandísticas como colocación de banderas. Su objetivo es devolver los territorios a la República Árabe Siria ya que han jurado lealtad a Bashar al-Assad.

primer comunicado de Resistencia Popular Tribal Siria

24.¿Ha existido un problema kurdo en Siria? ¿Se ha respetado lengua, cultura y patrimonio cultural/histórico kurdo que vinieron de Turquía por la represión otomano/fascista del gobierno turco?

Primero tendríamos que preguntarnos realmente cuanto patrimonio del norte de Siria es kurdo. Después habría que ver si las voces críticas hablan del patrimonio sirio o del nacionalismo kurdo.

En Siria los kurdos no han tenido problemas para integrarse en la sociedad, de modo que ha habido desde líderes destacados como Shishakli, el Gran Mufti Amin Kaftaru hasta 2004 o Mohamed Said Ramadan Al-Bouti uno de los eruditos de la Universidad de la Sharia. Ahora bien, hay que diferenciar estos kurdos de los que entraron como refugiados desde Turquía. Atendiendo a las propias Naciones Unidas, un refugiado no puede tener la nacionalidad del estado de acogida. Eso pasó a los kurdos pero también a los palestinos que hoy día comparten trinchera con el ejército sirio. Como refugiados que son, se tienen que adaptar al país de acogida, no a la inversa. Eso es pura lógica.

Mohamed Said Ramadan Al-Bouti En Siria el kurdo tampoco es lengua oficial. Pero habría que ver cuan prioritario es hacer oficial la lengua de una minoría cuya población ha crecido gracias a los refugiados en un país rodeado de enemigos, con intensos conflictos externos e internos… y si realmente la población acogería la medida de buen agrado teniendo en cuenta todo el dinero que cuesta adaptar el sistema a una nueva lengua oficial.

25. A parte de los partidos comunistas de Siria clásicos conocidos como el PCS y PCS (unificado) ¿Han existido otros partidos comunistas de manera oficial y/o extraparlamentarios?

Depende si nos referimos a comunistas en teoría y práctica o comunistas de cara a la galería. Si aceptamos que un partido que se codea con los Hermanos Musulmanes puede ser comunista, entonces si que hay uno extraparlamentario y perseguido. Ahora bien, su línea es de todo menos comunista.

Apunte del entrevistador: Existe también otro grupo armado comunista sirio llamado Resistencia Siria (Al Muqāwamat al-Sūriyah) que lucha por recuperar territorio sirio robado por Francia y entregado a Turquia, ligado también a la comunidad alauí y a la organización comunista turca DHK-PC. Actualmente apoyan a All Assad.

bandera de Resistencia Siria (Al Muqāwamat al-Sūriyah) guerrilleros/as de Resistencia Siria

26.Sobre las organizaciones y pueblos de fuera que están apoyando al pueblo sirio ¿Que es la Juventud Nacionalista Árabe y su milicia Guardia Nacionalista Árabe? ¿Que ideas comparte el nasserismo en el aspecto político de Siria y como llega este pensamiento pan arabista al país?

La Juventud Nacionalista Árabe es una red de activistas alineada con la Guardia Nacionalista Árabe. Su objetivo es el de difundir la ideología del panarabismo y reclutar combatientes para la Guardia Nacionalista Árabe que es una milicia que defiende los ideales nacionalistas árabes, creyendo en la existencia de una sola comunidad árabe, y la necesidad de liberarla y unirla en una sola entidad política que aleje a todos los árabes de cualquier extremismo sectario, étnico o religioso, y la necesidad de confrontar el sionismo y las tendencias colonialistas que amenazan a la nación árabe con aún más división que la partición actual, la explotación de sus recursos y la colonización. Están fuertemente influenciados por las doctrinas de Nasser.

En la actual Siria, el partido Baath cuya cabeza mas visible es Assad, diría que comparte muy poco en lo económico con el nasserismo, pese a que se mantienen aliados en la coalición gobernante. Sin embargo hay puntos en común como el antisionismo, el anticolonialismo y la lucha contra los extremismos que rompan o dividan mas al territorio sirio.

27.¿Que papel tiene la mujer en la sociedad Siria, en el aspecto político, militar, social, laboral…?







Hadia Abbas presidenta de la Asamblea Popular de la República Árabe de Siria Depende de la zona de la que hablemos. En las ciudades la integración es casi total. Participan en política y tienen cargos, están en las filas del ejército (e incluso en cuerpos como las Fuerzas Tigre), trabajan sin problema, visten como quieren… en la educación también han vivido un gran progreso, y es que representan el 46% del estudiando universitario (aunque eso si, en grados relacionados con el magisterio y las letras). El problema lo encuentran más en la vida matrimonial. Para divorciarse el hombre puede pedir el divorcio sin problema, mientras que la mujer tiene que justificar las causas y demostrarlas.

En la zona rural la cosa cambia. La mentalidad es muy conservadora y todavía el sistema de organización es la tribu donde muchas veces ni siquiera el estado llega. Eso hace que las mujeres estén relegadas al segundo plano. Esto hace que en muchas ocasiones, los propios hombres de la tribu impidan a las mujeres ejercer sus derechos otorgados por el gobierno sirio que apuesta por la igualdad entre ambos sexos (las mujeres pueden trabajar sin tener que dedicarse únicamente el hombre a las finanzas del hogar, derecho a la educación, libertad para moverse libremente sin la necesidad del permiso del hombre, poder trabajar en cargos públicos…). escudo de las Fuerzas del Tigre, batallón del Ejercito Árabe de Siria

Para velar por los derechos de la mujer está la Unión General de Mujeres Sirias, que busca movilizar a las mujeres y ser una herramienta política para que luchen por un papel digno en la sociedad. La violencia tanto física como verbal sigue siendo un problema a combatir, pero con la guerra las medidas han quedado en “standby”.

28.¿En Siria se obliga a la mujer a practicar la religión islámica de los alawitas? ¿Que mujeres han sido relevantes durante la independencia de Siria y conquista derechos? humanos, laborales…

En Siria, al menos desde las instituciones, el ejército y la policía, no se le obliga a nadie a practicar la religión. Sobre su relevancia en la independencia de Siria… Hay que entender el país en su contexto, y en ese caso, las mujeres no tenían un papel relevante. Actualmente podríamos hablar de Hada Half Abás, primera mujer en ser elegida presidenta del parlamento (2016) o Soad Bakkur, presidente de la Unión General de Mujeres Sirias.

