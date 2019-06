Oscar Díaz – El Bloque del Este

1.¿Que es la AFAPP? ¿Con que medios cuenta la AFAPP para ayudar as las familias de los presos políticos?

Son las siglas de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos en el estado español. Como su nombre indica, nace como espacio de reflexión y encuentro a partir de la necesidad de las familias de presos y presas políticas de organizarse para plantear una denuncia de la situación represiva que sufrieran no sólo sus familiares y amigos, sino éste mismo colectivo de personas en sí, por el sencillo hecho de ser familiar de un ‘disidente’. Éstos colectivos, creados a niveles regionales y cuyo máximo exponente fue el colectivo de Euskadi, por sus excelentes labores, no sólo difusivas, convergieron finalmente (en 2001) en lo que ahora todos conocen como Comité por un Socorro Rojo Internacional (SRI) que es el nombre con el que dichos colectivos han resistido, y nunca mejor dicho, hasta nuestros días; no sin sufrir persecuciones, procesos judiciales varios y no sin suponer, además, la entrada en prisión para algunos de sus miembros.

Bueno, y en lo relativo a los medios, pues podéis imaginarlo; la solidaridad ante todo, la humanidad. Hablamos de organizaciones que no han recibido nunca dinero público, ni mucho menos, por lo que los medios siempre fueron bastante ajustados. En el recuerdo de muchos, y gracias a las nuevas tecnologías, también en el de los más jóvenes, quedan aquellas singulares publicaciones, aquellos boletines llenos de protesta social, de inconformismo y de coherencia; aquellas pegatinas que llenaban cada calle en cada barrio, aún cuando el sencillo hecho de pegarlas ya era una odisea de por sí. Por no hablar ya de las obras de los presos políticos, obras artísticas y literarias que eran realizadas en prisión y comercializada fuera con fines solidarios.

No hace falta decir que abonados y no abonados estaban contribuyendo a la solidaridad cuando se hacían con uno de éstos. Y es que todos los medios eran y son pocos para luchar contra el exterminio a que el estado español somete a los presos políticos; y sobre todo, a los presos antifascistas y a los presos vascos.

2.¿Cuanto tiempo llevan existiendo presos políticos en el estado español después de la dictadura franquista?

En realidad jamás han dejado de haber presos políticos en éste estado desde el año 1936; distinto es el grado de difusión o conocimiento popular de que los hubo y de que aún hoy los sigue habiendo. Hoy en día, debido al alcance de las tecnologías, es más fácil de cuantificar y cualificar cada caso de cada preso político encerrado en las mazmorras de casi cualquier estado. Pero hablamos de una época de oscurantismo político y social que aún hoy en parte perdura; si afirmas que en España no hay presos políticos es porque tal vez te tienen bien adoctrinado y, además, te han colado el cuento de la transición democrática y todas esas historias. Porque como tal, el régimen sigue siendo el mismo; se persigue al disidente, al que piensa distinto pero además, supone un problema real porque posee una ciencia, un ideal que es la respuesta alternativa a ésta barbarie, ésta misma que como decía, sigue siendo la misma que durante la dictadura fascista. Y bueno, insisto en ello por no enumerar aquí casos y nombres concretos; pero es que tan sólo tenéis que fijaros en la última ley de amnistía, en la que se liberaron a algunos presos con bastante distinción; ningún antifascista fue beneficiario de ella.

3.¿Que han hecho PCE(r) y GRAPO para que se les persiga y censure tanto?

Pues ésta pregunta más bien debiera contestarla un ministro de justicia de turno, o un vocero del sistema capitalista; fijaos si temen a los comunistas históricamente que los exterminan en prisión negándoles lo básico; asistencia médica, tener cerca a los familiares; pero les temen más aún, porque además de silenciarlos y ningunearlos, se dedican a verter toneladas de mentiras y blasfemias sobre ellos; a falsear datos, a hacer montajes, en definitiva, para alejarlos del lugar donde pertenecen y de las personas por las que lo han dado todo; el pueblo, la clase obrera. No hace falta resaltar que para conseguir sus logros disponen, como el sistema que son, de todos los medios habidos y por haber; una prensa manipulada y amarillista; un aparato judicial que como es lógico, trabaja para sus dueños, para quienes ahí los colocan, trazando conexiones y relaciones a veces inexistentes, ficticias, pero para su objetivo, bastante factible; una Audiencia Nacional heredera del Tribunal de Orden Público franquista que juzga por los mismos ‘delitos’ que entonces y es garante directo de los intereses del poder; un aparato represivo para ‘hacer que te arrepientas por las buenas o por las malas’, o, en su defecto, para exterminarte, y lo mejor de lo mejor, tienen además la mejor arma para combatir a quienes quieran combatirlo; la ignorancia, la ignorancia del pueblo, de ese mismo al que en realidad temen; a ese mismo que es al que condenan cuando condenan a personas como a Manuel Pérez Martínez, Secretario General del partido de vanguardia de la clase obrera, del partido que no se entregó al negacionismo (ese al que llaman reconciliación nacional) en la mal llamada ‘transición’, de ese partido que antepuso los intereses del pueblo trabajador, verdadero artífice de cualquier sistema, a sus propios intereses, a sus propias vidas.

Y no es sólo Manuel (Camarada Arenas), son también Isabel Aparicio, quien ahora hace dos años fue exterminada en prisión por desatención médica, Paco Cela, quien sufre una serie de enfermedades degenerativas que instituciones penitenciarias ignora directamente; Juan García, preso también enfermo, Manuel Arango, quien también arrastra graves problemas de salud debido a la falta de atención, al aislamiento, en definitiva, al exterminio al que el estado los condena. Son tantos y tantos los afectados y afectadas por sus leyes de exterminio que enumerarlos a todos es prácticamente relatar la historia misma de la supuesta ‘legalidad’ de esto que llaman democracia.

Luego dirán que aquí no existen cadenas perpetuas, que como mucho, a los 25 años de condena te sueltan; nada más lejos de la realidad; Arenas tiene varias condenas de cientos de años por su ideología política, por ser comunista consecuente (y no hay una sola prueba que lo incrimine, que lo involucre o relacione con ningún arma ni con violencia alguna), y como comprenderás, eso y cadena perpetua, son la misma cosa. Y además, la existencia de tales presos y presas políticas ni siquiera debiera ser concebible en el marco de un verdadero estado democrático y de derecho que ofrezca las mínimas garantías constitucionales a sus ciudadanos.

4.¿El PCE(r) esta activo en la clandestinidad?

El PCE(r) fue ilegalizado, perseguido desde su nacimiento, y como consecuencia, y en varias etapas distintas, sus militantes están presos, o han sido exterminados, con algunas excepciones; gracias a buenísimos abogados (pero mejores personas) a la solidaridad y a la presión social, se ha podido salvar la vida de algunos de sus militantes como Arantxa; quien ha salido en libertad hace muy poco aunque en un estado de salud bastante delicado; o como Carminha, quien sale en libertad en poco más de un mes. Pero lamentablemente no, el PCE(r) no está activo porque, lógicamente, ni es legal ni aceptaría nunca jugar a la democracia en el marco de éste sistema y su ‘legalidad’. De éste partido nos queda la historia; la del partido como tal, con sus conceptos y contextos, la de sus militantes; sus ideales firmes y su aún más firme determinación de entregar el poder al pueblo, al pueblo trabajador, a su legítimo dueño, en unos momentos, además, bastante concretos, llenos de traición, entreguismo y negación.

Está claro que éste recuerdo no será borrado (por mucho que le pese al sistema) del acervo colectivo, y hay quienes empuñan símbolos que representan al partido y sus ideas, pero más de forma romántica, por llamarlo de algún modo, tomando a dicho partido como referente, que de otro modo. O tal vez reivindicándolo históricamente, pidiendo que se les devuelva, que se les devuelvan a sus presos, que se dignifique también a sus muertos; creyéndolo más necesario -si cabe- en la actualidad. Y es que es una parte de nuestra historia contemporánea que nadie cuenta, porque reitero, no le interesa al sistema que el pueblo conozca a quienes realmente lucharon por ellos, a quienes podrían haber supuesto la respuesta a sus problemas; la alternativa real. Y como dice un buen camarada mío; ‘si no los ningunearan, algo habrían hecho mal’. Forma parte de la esencia de cualquier estado cubrirse muy bien las espaldas, controlar y ser el dueño tanto del alfa como del omega, tanto del orden, como del desorden (ya que el desorden controlado no es desorden). Y venderse bien, eso sobre todo, saberse vender ante un pueblo dispuesto a comprar cualquier cosa con tal de no andar construyendo.

5.¿Se han liberado últimamente a presos políticos en el estado español?

Los últimos han sido Arantxa y David, pero bueno, eso de ‘liberado’ suena como a que les han hecho un favor. Digamos salen de prisión, que se les aplican sus derechos, aunque bastante tarde, pero se les aplica; hablamos de finalizaciones de condena; de tercer grado carcelario, etc, etc; derechos que cualquier preso tiene menos los presos políticos, y que si lo consiguen es, como decía anteriormente, gracias a que sus abogados han conseguido (al fin) demostrar lo obvio, evidenciar lo evidente, después de muchas décadas. Hasta ese punto de ignominiosa es la ‘justicia’ en éste estado si eres un preso antifascista. Y si hablamos de presos de otros colectivos pues casi que es hablar de lo mismo; a Bódalo le deniegan el tercer grado por ser sindicalista (o por no ser un sindicalista vendido, mejor dicho), a Molero lo condenan por manifestarse pacíficamente y rodear el congreso (y no por saquearlo como bien hacen quienes merodean dentro), al rapero Pablo Hasél lo van a condenar a bastantes años de prisión por escribir canciones, por describir a su manera la realidad, el mundo en que vivimos, y no es el único artista, también está el colectivo La insurgencia; luego está el caso de Oliver, Nerea, Sine; también el de Pepita Seoane, ejemplo de toda una vida de lucha y resistencia, madre de dos presos políticos (aunque el tercer hijo también lo fuera en realidad, sólo que por menos tiempo); Adriel o tantos y tantos más casos.

Arantxa Diaz

Te pueden encerrar por escribir un twit, por publicar en una red social. Con el concepto ‘apología’ el sistema ha encontrado el aliado perfecto para sus intereses; el silencio, el silencio cómplice, el silencio que mata y que destruye. Este estado no tolera a aquel que piensa diferente. Pero menos aún si además de pensar, lo expresas.

En fin, no quisiera divagar por otros asuntos, pero es que, en definitiva, si se libera a algún preso político es porque ya debería haberse hecho hace mucho y es porque esa persona ni siquiera debiera haber estado preso nunca; y mientras se ‘libera’ a esa persona, se está encarcelando a cientos más por el mismo motivo pero con diferentes acusaciones. Es la pescadilla que se muerde la cola. Necesitamos más que nunca un cambio de sistema, pero sobre todo y por el camino, debemos conquistar la amnistía.

6.¿Cuales fueron las ultimas acciones de la banda armada conocida como GRAPO?

Bueno no sé si la última, pero la más mediática quizá es el secuestro de Publio Cordon, el intento de volar el valle de los caídos, o la ejecución de algunos de los médicos y otros cargos encargados de la alimentación forzosa, es decir, encargados de exterminar directamente a los presos políticos de PCE(r) y GRAPO que se encontraban en huelga de hambre en las cárceles, como modo de protesta ante el exterminio que se avecinaba; la dispersión, el aislamiento, las vejaciones, las torturas.

La última si mal no recuerdo tuvo que ver con la expropiación a una sucursal de Cajamar, dentro de las acciones enmarcadas en lo que luego se denominaran ‘acciones recaudatorias’. Pero recuerdo también que poco tiempo antes o después de esa acción llevaron a cabo otra, esta vez enmarcada dentro de las ‘acciones políticas’ contra un policía nacional.

logo del GRAPO

Éste tipo de acciones, además de expropiaciones a bancos y demás son las más mediáticas, como decía, porque son las que mejor les sirven al estado para manipular a las masas; para vender a un grupo terrorista, vacío de ideales y de historia misma. Pero he de recordar que éste grupo de resistentes nace como respuesta inmediata a los últimos fusilamientos del franquismo (dentro del denominado Movimiento de Resistencia Antifascista) y, que además, cuando expropiaban bancos o alimentos automáticamente se repartían entre los más desfavorecidos de cada barrio. Si se investiga a fondo y se tira de hemeroteca, se puede comprobar esto último. Hubo un caso en concreto con más impacto quizá en los medios en el que repartieron 3.000 kilos de alimentos intervenidos de un camión. Con lo cual quiero significar y resaltar la importancia de los ideales, cosa que, como decía, han venido falseando y desmembrando de la historia misma de ésta organización; antes que nada eran marxistas-leninistas, y antes que eso, eran obreros, eran personas.

7.¿De donde nace el GRAPO exactamente?¿Era el brazo armado del PCE(r)?

Como dije antes, nace como respuesta a los últimos fusilamientos del franquismo, por ello lo de primero de Octubre, y en consecuencia, su primera acción es contra la policía armada, responsables materiales de dichos fusilamientos.

Y en cuanto a lo de brazo armado del reconstituido, eso se lo debemos en gran parte al juez Garzón, entre algunos otros, que fueron quienes unieron a las dos organizaciones con un guión, para, de ese modo, encausar a aquellos que nunca en su vida habían empuñado un arma; a aquellos cuya única arma fue la palabra y el corazón, pero que evidentemente suponían una amenaza para la hegemonía del sistema capitalista.

banda armada GRAPO en su primer comunicado

De ese modo el político, el ideólogo pasa a ser terrorista, y de ese modo, ya que el objetivo era común, la lucha por el socialismo, se zanjaban dos asuntos de un sólo golpe; hilando a unos con otros; esgrimiendo que GRAPO era el brazo armado del PCE(r) sin prueba alguna, reitero, sin evidencia alguna, más allá de que dicho partido se negara a condenar la lucha armada como método de legítima autodefensa y además como partido marxista-leninista que fue. A partir de ese momento es, como decía, hilar sin hilo. Se continuó con la historia hasta las últimas consecuencias. Recuerdo que en 2006 y 2007, ya con Manuel Pérez Martínez en prisión, los medios aún seguían hablando de que los grupos de resistencia seguían operando bajo el mando del mismo, siguiendo las instrucciones que éste les daba desde prisión. Un auténtico sinsentido si tenemos en cuenta, además, que Manuel estaba no sólo preso sino también incomunicado, aislado de sus familiares y del mundo exterior; con la correspondencia intervenida, sin derecho a comunicar telefónicamente, etc, etc. Ya me dirás si no es una auténtica proeza; Manuel es para la justicia española bastante todopoderoso.

8.¿Que es socorro rojo internacional y que papel juega ahora en el estado español?

Bueno como decía al principio, el SRI es el compendio de varias organizaciones y asociaciones. El comité remonta su nombre al SRI de la Internacional Comunista, y tiene origen en época republicana, por eso suele confundirse con la etapa a la que sé que te refieres porque ahora nos ocupa. Del comité han surgido numerosas iniciativas y movilizaciones solidarias en favor de los presos, y no sólo de los presos en el estado español. Pero es que. Como decía, el SRI ha sido perseguido desde el origen, ya ilegalizado en los años treinta, y no iba a correr mejor suerte en nuestros tiempos. Sus miembros han sido perseguidos, reprimidos, encarcelados, por el sencillo hecho de ser personas solidarias, personas que dedicaban su tiempo, su dinero, en definitiva, todos sus esfuerzos, por luchar contra el exterminio en prisión, por visibilizar los casos, por contar la verdad de cada uno de ellos, limpiando de escombro y mentiras los nombres de sus familiares y amigos, el honor de aquellos y aquellas que por los demás entregaron y entregan su vida, y en mayor medida aún, luchando por salvarles la vida, por conservarlas ante un exterminio premeditado.

socorro rojo internacional

El comité se refundó en el año 1975, apoyado por bastantes intelectuales que veían necesaria una organización que además luchara por los intereses populares, pero como decía, en el año 1981, tras la incansable persecución a que era sometido, el gobierno decide incautar todo el material del comité, además de encausar a sus miembros llevando incluso a algunos de ellos a prisión.

Dicho comité sigue resistiendo como puede, a pesar de que les cierren el blog (pres.o.s.org) constantemente, o les censuren la página de facebook. La mejor manera de conocerles es pasarse por la web donde podréis encontrar información de todo tipo, desde el propio comité (proyectos, historia) hasta los mismos presos y presas (biografías, detalles de los juicios, etc).

La labor solidaria que realizan es totalmente admirable.

9.¿Han muerto presos en las cárceles españolas?

Han muerto, mueren, y seguirán muriendo. A España la señalan todos los países europeos y no es especialmente por la calidad de sus prisiones, ni por la escasez de presos.

Si hablamos de los presos antifascistas en concreto; pues no han dejado de ser exterminados nunca, de forma activa o por pasiva; desde los tiempos en que acabaran con Miguel Hernández, poeta comunista y revolucionario.

Si nos adentramos algo menos en la memoria, pues encontramos casos más flagrantes como el de Kepa o Jose Manuel Sevillano; muertos durante la huelga de hambre y a consecuencia de la alimentación forzada decretada por los entonces ministros Corcuera y Múgica; el de Isabel Aparicio, muerta en prisión en Abril de 2014 por falta de atención médica, y el de tantos y tantas otras militantes caídos en lucha y en prisión; además de aquellos que se marcharan de muerte natural o por enfermedad poco tiempo después terminar de cumplir condena. Y eso ya sin contar a aquellos que directamente no exterminaron en prisión, sino en la calle y a tiros, como a Juan Martín Luna, o Abelardo Collazo, por poner algún ejemplo.

Pero el problema radica en que no sólo han muerto y mueren presos en nuestros presidios; sino en que van a seguir muriendo si en éste país no hacemos algo por cambiar las cosas; si no enarbolamos la bandera de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de cualquier individuo, si no luchamos por la amnistía hasta conquistarla.Del colectivo de presos antifascistas que nos ocupa, podemos afirmar que en casos concretos, como el de Arenas o Arango, están condenados a morir presos de antemano. Como decía la suma de sus condenas les da para estar presos cuatro o cinco vidas cada uno, pero es que, para más inri, están gravemente enfermos y como ya hemos hablado la atención médica que reciben no es la adecuada, por no entrar en detalles, como la falta de visitas a especialistas, de pruebas y estudios médicos, de tratamientos, etc, etc. Sin hablar ya de las palizas y vejaciones recibidas por parte de funcionarios y de otros presos, debido a la ideología o a temas cotidianos, que también supone otra forma más de desgaste y tortura contra los presos. A uno de ellos llegaron incluso a robarle la dentadura postiza; y a Marcos Martín Ponce, además de propinarle una golpiza, le condenan a él a otro año de propina por los hechos.

10.¿La situación de las presas son peores por ser mujeres y además, militantes?

Pues podríamos enlazar las respuestas, porque uno de los principales motivos que conducen a la huelga a los 62 presos y presas políticos antifascistas fue precisamente ese; el maltrato constante que estaban recibiendo algunas de las militantes en prisión, aparte de la dispersión y el aislamiento.No sé si podemos hablar de mejores o peores condiciones en relación al sexo, pero lo que sí puedo asegurar es que peores condiciones ya es directamente yacer en una caja de pino, con perdón de la licencia. Tanto presas como presos sufren un régimen de exterminio perfectamente planificado, aunque sí sea verdad que cada uno de ellos se ha visto en circunstancias diferentes.

Te podría contar las vejaciones que sufrió Isabel en su día, o las que padeció Arantxa mientras la torturaban tras su detención; ellas mismas cuentan los métodos que los represores emplearan con ellas para hacerlas delatar o arrepentirse, y créeme que son relatos como mínimo sobrecogedores.No es por el sencillo hecho de que sean mujeres; es por el sencillo hecho de que son mujeres comunistas y sus captores son, además de violentos a sueldo, hombres para más inri.

11.¿La poesía juega un papel para trasladar los mensajes de los presos políticos?

Bueno, digamos que la poesía y el arte juegan un papel fundamental en la vida y en la existencia de cualquier humanista. No sólo como objeto de representación artística de la realidad, sino también, como bien dirían Bertolt o Stalin, como instrumento para transformarla. Aunque también es cierto que juega un rol importante si a difusión y acercamiento de la realidad que viven los presos se refiere, ya que el arte a veces permite expresar y contiene en sí mucho más de lo que expresa; es capaz de llegarnos con más facilidad al alma, y, en consecuencia, es capaz de sensibilizarnos antes.

Dentro del colectivo de presos y presas antifascistas que nos ocupa ésta entrevista tenemos grandes artistas y humanistas, porque, lógicamente, el ideal nace del corazón. Podríamos destacar aquí a José María Sánchez Casas, artista gaditano, pintor, escultor, actor y director de teatro; sus obras son bastante sublimes artísticamente, dignas de lo que era, un gran artista antifascista; él supo plasmar en sus pinturas y dibujos las inquietudes que conforman la base de sus ideales, entre las que destacan sutilmente aquellas que representan al dolor, al sufrimiento del obrero explotado por el amo, plagado de miserias y desesperanza.

José María Sanchez Casas

Podríamos hablar también de Francisco Cela, poeta entregado por completo a la causa revolucionaria, cuyos poemas son capaces de despertar los más nobles sentimientos al alma aletargada; son capaces de inspirar aliento incluso al más moribundo de los deseos; es un poeta de los pies a la cabeza, y es, además, rehén del estado desde hace demasiados años.

Bueno, en perspectivas generales, y como venía diciendo, el colectivo de presos antifascistas es un colectivo de artistas, porque reitero, el arte no sólo puede servir para vanagloriarse; el arte debe también ser combativo y contribuir de forma activa a la causa socialista. Y el de éstos artistas no iba a ser menos.

12.¿Que papel juega las compañeras en la lucha por la libertad de los presos?

Bueno, personalmente te diré que es un papel importantísimo, pero también te diré que es el mismo papel que juegan los hombres. No existen distinciones y personalmente considero que las etiquetas o clichés actuales no son más que productos pequeñoburgueses creados para dividir; dialéctica vana y vacía que se nos entrega para con ella suplir nuestras carencias. Quiero decir (que me voy por las ramas) que la perspectiva dentro del movimiento antifascista debe ser clara y concisa; la perspectiva de género esta dentro de la perspectiva de clase. Difícilmente una mujer no proletaria se va a solidarizar con las presas o presos antifascistas del mismo modo que un hombre sin conciencia de clase o sin nociones siquiera de ella tampoco se solidarizaría; es la perspectiva de clase la que empuja a la igualdad de género; ya que la igualdad de género ni siquiera existe; ¿o acaso una mujer obrera es dentro del sistema igual a una duquesa, o una senadora por poner un ejemplo?.

Carmiña presa del PCE(r)

El rol es el mismo para todos ya que el objetivo es el mismo para todos, por más que el lenguaje se encargue de tildar de machista a todo aquello que ya de por sí, por esencia, es inclusivo, o de convertir en excluyente y divisorio algo que es, conceptualmente, unitario y propiedad de ambos géneros, porque el concepto de género, reitero, es el concepto de clase. En el partido nunca hubo disyuntivas a ese respecto; y dentro del colectivo de presos, menos aún. Pienso que tampoco debería haberlo fuera, donde se supone que estamos con un objetivo concreto más allá del género; la amnistía, la conquista del socialismo científico, de los derechos sociales, en fin, de la humanidad perdida; y mientras ésta se conquista, pues mantenerlos con vida mientras que estemos a tiempo.

José Casas.

Profesor e historiador.

Familiar de ex-preso político.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.