Entrevista realizada al Partido Socialista Republicano Irlandés (IRSP), sobre la independencia de Irlanda y su historia.

1. ¿Cómo se convirtió Irlanda en parte del Imperio Británico?

La conquista de Irlanda por Inglaterra no fue simplemente una cuestión de invasión seguida de una victoria militar sobre un ejército por otro. No fue un evento singular. La conquista fue un proceso dual extremadamente prolongado y prolongado que empleó, y sigue empleando, tanto medios militares como políticos. Aunque despiadada y estratégica, toda la conquista dependió de la deconstrucción de la cultura indígena, la sociedad gaélica, el idioma y, por supuesto, la religión. Todos los antagonismos probados para separar a las personas se fomentaron aquí. La invasión inicial se cita como el 1 de Mayo de 1169, sin embargo, el sometimiento de Irlanda por parte de Inglaterra no se puede marcar realmente como un comienzo hasta mucho más tarde cuando el Gael se había eliminado efectivamente como un baluarte a las ambiciones imperialistas.

Fue en este punto en el tiempo, a principios de 1600, cuando una división clara entre los ricos y los pobres podría establecerse definitivamente sobre bases culturales, lingüísticas y religiosas. Los desposeídos eran principalmente de habla gaélica, nativos católicos, mientras que los que asumían tierras, títulos y protección legislativa eran principalmente angloparlantes, extranjeros protestantes de Inglaterra y las tierras bajas escocesas. El libro de James Connolly «La conquista de Irlanda» es una lectura obligada para obtener una verdadera comprensión de cómo se logró la conquista.

2. ¿Cómo trató el Imperio británico a Irlanda y a la clase obrera irlandesa?

Como ha sido el caso a lo largo de la historia, como una fuerza invasora imperialista, la prioridad de Inglaterra, era castrar por completo a la población nativa e impulsarla a la sumisión total. Inglaterra logró este objetivo perpetrando varios actos de barbarie, masacre, genocidio y también incluyó el terrorismo económico estándar. Hubo, en el Ulster, por ejemplo, legislación como ‘The Ulster Custom’. La costumbre de Ulster otorgó derechos de arrendatario a los plantadores, permitiéndoles la propiedad de la tierra y los derechos como arrendatarios. Estos derechos fomentaron la evolución y las mejoras en sus tierras. Esto se limitó a aquellos que se comprometieron con una fe protestante y que habían aprovechado las tierras robadas en la región noreste debido a su lealtad declarada a Inglaterra. Sin embargo, a Gael, que era católico, se le negaron todos los derechos sobre la tierra y se le penalizó financieramente por hacer mejoras. La plantación de Ulster fue el comienzo de la partición, es aquí donde comenzó la verdadera lucha de clases.

3. ¿Hubo racismo contra los irlandeses durante la dominación británica?

El racismo es una característica de toda dominación imperialista. Las caricaturas de Cruickshank de los años 1780/90 representan el racismo que los irlandeses han soportado desde su ocupación. En estos, los irlandeses siempre son retratados como simios bárbaros, pero fueron más profundos que los dibujos animados. Ser «del Gael» fue completamente prohibido, y luego, cuando se introdujeron las leyes penales, excluyeron a los católicos, incluso en la ley escrita, de existir.

El racismo empleado por Inglaterra contra los irlandeses continúa hasta el día de hoy y es un componente necesario en la justificación de lo que Inglaterra ha perpetrado contra los irlandeses para mantener el control de los recursos naturales y la producción económica total de este país.

4. ¿Que fue la hambruna de las patatas de 1849 y qué consecuencias tuvo sobre la población irlandesa?

En ‘Nacionalidad Laboral’ y Religión, James Connolly escribe; «… Durante la gran hambruna irlandesa de (1845-1849), el pueblo irlandés murió en cientos de miles de hambrientos, mientras que había suficiente comida en el país para alimentar a tres veces la población …» Hoy nos oponemos al término «Hambruna» se aplica a lo que fue claramente un genocidio infligido por los británicos al pueblo irlandés, al igual que en la India, donde incluso algunos neocolonialistas prominentes han desafiado el término hambruna que se aplica al genocidio infligido por Inglaterra allí. Curiosamente, en An Ghaeilge (idioma irlandés o gaélico) que, por supuesto, era el idioma más hablado en Irlanda en aquella época, el período era y se denomina «Aimsir an Drochshaoil». El tiempo de la mala / dura vida. Este fue el genocidio deliberado de 1 millón de irlandeses pobres por parte de Inglaterra y el exilio forzado de 1 millón más. Durante generaciones antes de esta falla en la cosecha en particular, había habido muchos antes, el nativo había enfrentado la discriminación económica, la desventaja y la opresión. El nativo fue penalizado financieramente si los propietarios ausentes realizaran mejoras en sus viviendas.

Esto se denominó ‘Rack-renting’. Al ser penalizado por hacer mejoras en la tierra, los pobres de las zonas rurales no podían hacer provisiones y mediante la legislación impuesta, se fomentó la miseria. Por supuesto, era más rentable criar ganado en tierras que habían sido desalojadas de los campesinos que recolectar rentas de los pobres, y los historiadores y asesores ingleses de la época de Edmund Spenser habían alentado alegremente, siglos atrás, a la corona inglesa a imponer el genocidio Hambre para ‘lidiar con el problema irlandés’. Otra cita de Spenser que mejor demuestra los efectos del genocidio en Irlanda: «Siempre ha sido el uso del Conquerour, despreciar el lenguaje de los conquistados y obligarlo por todos los medios a aprender el suyo». Los millones que murieron de hambre o forzados al exilio fueron gaélicos nativos de habla irlandesa y pobres. El país fue totalmente diezmado y el idioma casi exterminado. Aquí es cuando el idioma irlandés se asoció en la mente de los irlandeses con la pobreza, la muerte y la miseria. Los efectos del genocidio británico en el siglo XIX requerirían una discusión larga y extensa.

5. ¿Quién fue James Connolly y cuál fue su papel en la lucha por la independencia de Irlanda?

James Connolly nació de padres irlandeses en Cowgate Edinburgh. Era un marxista confeso y un líder sindical. Había sido testigo de primera mano de la extrema degradación que los británicos infligieron al pueblo irlandés durante su servicio en las fuerzas de la corona británica, a la que se había unido a los 14 años de edad. En Irlanda conoció a su futura esposa y él desembarcaría el ejército en 1887. No necesitaba otra experiencia que la vida que él mismo vivió en Edimburgo para entender el capitalismo y sus consecuencias, pero es la manera en que se enfrentó al capitalismo y el imperialismo. Cómo se lo explicó a la gente, lo que realmente hace digno de su lugar en la historia y en los corazones de la clase obrera irlandesa. Su lealtad fue infatigable con el trabajador y la forma en que presentó su mensaje es testimonio de esa lealtad y compañerismo. Un hombre del pueblo con el que peleó, habló con ellos y escuchó con ellos, no pontificó ni predicó a nadie que impidiera el tirano.

Había pasado tiempo en Belfast mientras organizaba las uniones entre los trabajadores y como resultado de esta experiencia entre la clase trabajadora del norte, como marxista, poseía una comprensión más profunda de la terrible dinámica sectaria que estaba en juego en Irlanda que muchas de las otros líderes, más nacionalistas y de renombre tenían. James Connolly fundó el Ejército Ciudadano Irlandés (ICA por sus siglas en ingles) en 1914 y es reconocido como el primer Ejército Rojo verdadero en el mundo. Connolly se opuso a la Primera Guerra Mundial según los términos de los partidos internacionales y, de hecho, decidió llevar a cabo su propia insurrección liderada por la ICA. Cuando la Hermandad Republicana Irlandesa (IRB) y los Voluntarios decidieron la revuelta entendieron mejor que cualquier posibilidad de éxito dependería de Connolly y la ICA, Connolly se convirtió en parte del consejo militar al que se le encomendó la responsabilidad general de la rebelión de Pascua de 1916 y él fue ejecutado posteriormente, mientras estaba atado a una silla y herido.

El papel de James Connolly en la lucha fue enorme durante su vida y ha sido aún mayor desde su ejecución. Es en el análisis de Connolly, sus escritos, sus acciones y decisiones, sus medios y sus objetivos, sus fracasos y sus éxitos que la guerra de clases comienza a vivir. Es en Connolly que el mito del nacionalismo purista es diezmado y el pueblo irlandés comienza a ver la lucha por la liberación nacional irlandesa, quizás por primera vez claramente en los términos que mejor lo definen, que es una lucha internacional contra el capitalismo y el imperialismo por la clase trabajadora, y «ajeno a las diferencias» que separan al trabajador del trabajador por motivos religiosos o cualquier otro motivo cuidadosamente fomentado.

6. ¿Qué es el Partido Socialista Republicano Irlandés (IRSP) y qué papel desempeñó en la lucha por la independencia?

El Partido Socialista Republicano Irlandés es el partido de James Connolly. Fue fundado el 8 de Diciembre de 1974 por Seamus Costello. Seamus Costello había estado activo en el IRA durante la nefasta operación Harvest y posteriormente ascendió en las filas del IRA a lo largo de la década de 1960. En este momento, el movimiento republicano estaba fuertemente influenciado por el pensamiento marxista. Cuando las circunstancias en Irlanda cambiaron en 1969 y el movimiento republicano sufrió una escisión en 1971, con respecto al abstencionismo, Seamus permaneció con el liderazgo que desde ese momento se conocería como el Ejército Republicano Irlandés (IRA). El IRA oficial luego convocó un cese al fuego en 1972 y, a juicio de Seamus Costello, aunque era correcto y también avanzar la ideología marxista sobre el pensamiento reaccionario, era un error ignorar la presencia de 15.000 fuerzas de ocupación británicas en las calles irlandesas… También era erróneo ignorar simplemente la tortura, el asesinato y la barbarie que se estaba infligiendo en Irlanda y, por lo tanto, se consideró necesario rescatar la causa del republicanismo socialista tanto del revisionismo de los funcionarios como de la reacción de los «Provisionales» (Ejercito (Republicano Irlandés provisional) una escisión de el IRA en 1960 . Para hacerlo; se formó el Partido Socialista Republicano Irlandés / Ejército Irlandés de Liberación Nacional (IRSM).

Inmediatamente, el grupo fue atacado. Fue atacado a través de la propaganda. A diferencia de cualquier otro movimiento de la época, el IRSP incipiente fue atacado por el ejercito Provisional, el oficial, Free State (definición de la Irlanda separa de la corona Británica) y la propaganda británica a la vez. Entonces los oficiales lo atacaron militarmente. Originalmente, la intención del IRSP era desarrollar una ideología antes de considerar una ofensiva de Liberación Nacional. Sin embargo, el IRA oficial inmediatamente comenzó a atacar a los que dejaban sus filas a favor del IRSP. Varios miembros del partido fundador fueron asesinados por el IRA oficial. El ‘Ejército Popular de Liberación (ELP) se formó como una fuerza de defensa de la membresía y luego evolucionaría hasta convertirse en el Ejército de Liberación Nacional Irlandés (INLA).

En última instancia, Seamus Costello también sería asesinado por el IRA Oficial. Desde su inicio, el IRSP ha estado bajo ataque. El papel del partido en la lucha ha sido proporcionar análisis y defender el principio republicano socialista en cada punto de la lucha de clases. El papel del partido ha sido con la gente de la clase trabajadora. El partido ha asesorado al Ejército Irlandés de Liberación Nacional y persigue como política la primacía de la política en la lucha revolucionaria.

7. ¿Hubo un movimiento sindical que apoyaba la independencia y organizaba a los trabajadores por sus derechos laborales y contra los abusos cometidos por las autoridades británicas?

Como se mencionó anteriormente, James Connolly estuvo muy involucrado en los sindicatos. Durante el bloqueo de Dublín (lockout Dublin) de 1913, cuando los trabajadores se enfrentaron y se lucharon contra los principales explotadores capitalistas de la época. Como de costumbre, los recursos de todo el estado fueron proporcionados a los patrones. El estado usó la violencia extrema para aplastar a los trabajadores y por lo tanto en defensa del trabajador, en 1914 James Connolly, junto con otros, organizó una fuerza de defensa de los trabajadores, el Ejército Ciudadano Irlandés. El IRSP reconoce el papel fundamental del movimiento sindical en la defensa de los intereses de los trabajadores, tal como lo hizo James Connolly.

El IRSP también entiende que el rol del Sindicato de Comerciantes puede ir muy lejos, sin embargo, el partido se da cuenta de que defender los intereses de los trabajadores es importante y el IRSP apoya el plan de diez puntos del Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU) para Recuperación Nacional.

El IRSP ha aprendido a trabajar con los líderes sindicales y la burocracia que implica a medida que las situaciones cambian en la economía. La parte brindará soporte para cualquier medida que pueda surgir.

8. ¿Qué fue la Rebelión de Pascua de 1916? ¿Qué resultados tuvo esta rebelión?

En 1916, la Poblacht na h-Éireann (Rebelión de Pascua), fue declarado por la fuerza de las armas en Dublín. Los consecuentes asesinatos en tribunales británicos y las ejecuciones de los líderes del levantamiento, junto con las acciones de represalias y la internación masiva crearon un nivel de sentimiento anti-británico que finalmente fue aprovechado por un movimiento nacionalista irlandés revivido. En 1918 Sinn Féin emitió un manifiesto que prometía eso; en caso de que se alcance una mayoría electoral, sus miembros elegidos se separarían de Westminster y formarían su propio parlamento irlandés soberano en Dublín.

Esto ocurrió en las elecciones de diciembre de 1918. 4/5 de los irlandeses votaron a los candidatos del Sinn Féin y, por lo tanto, la República, que había sido declarada en armas en 1916, ahora había sido respaldada democráticamente. Se estableció oficialmente como An Chéad Dáil Éireann el 21 de enero de 1919.

9. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de independencia de Irlanda durante la guerra de independencia? ¿Se puede considerar una guerra de liberación nacional?

Cuando se estableció la República, Inglaterra respondió por un lado con terror militar y la otra con terror político. El terror militar se llevó a cabo a través de fuerzas como los Auxilaries y Black and Tans, mientras que el terrorismo político se produjo en forma de varias balsas de legislación, soborno y cobertura. El IRA defendió el derecho de la existencia de la República y pretendía expulsar a una fuerza colonialista invasora mediante el uso de la guerra de guerrillas. El IRA tenía el apoyo inequívoco de la mayoría de la gente y hasta diciembre de 1921 sería posiblemente exacto determinar que la ‘Tan-War’ fuera una guerra de Liberación Nacional.

Sin embargo, hay algunas características que no reflejan bien en el entonces IRA, véase ‘The Limerick Soviet’ 1919. El terror político de Inglaterra fue introducir nueva maquinaria política en Irlanda contra la voluntad del pueblo a lo largo de 1919-1921. Luego comenzó las negociaciones con el gobierno republicano después de que se había declarado una tregua. Luego se firmó un tratado que usurpó a la República de Irlanda y condujo a una guerra civil y finalmente a la división del país.

10. Además del IRSP ¿Qué otros partidos políticos irlandeses participaron en la lucha por la independencia?

Durante la fase más reciente del conflicto, el IRSP y el Sinn Féin Provisional se habrían considerado los más destacados. Ha habido otras facciones que se separan ocasionalmente del movimiento provisorio como el republicano Sinn Féin y muchos otros. También existe el Partido Comunista de Irlanda fundado en 1933, que participio en la guerra civil española con las Brigadas Internacionales en defensa de la II República Española, esta partido en sus inicios tubo dificultades en sus primeros años, por criticar a la religión y la Iglesia irlandesa, durante mucho tiempo estuvieron muy influenciados por la URSS.

Se opuso al pacto Anglo-Irlandés, por que aun mantenía la influencia del Imperio Británico sobre la República independiente de Irlanda, han existido otros paridos comunistas como el Workers’ Party-Páirtí na nOibrithe (Partido de los Trabajadores Irlandeses).

11. ¿Las mujeres tomaron el centro del escenario durante su lucha para liberarse del gobierno británico y su liberación como mujeres trabajadoras?

La reunión inaugural del IRSP designó una sesión completa exclusivamente para los derechos de las mujeres, el papel de las mujeres en la lucha y los problemas únicos y la opresión que enfrentan las mujeres. Las mujeres irlandesas siempre han enfrentado sus cadenas y se han visto obligadas a luchar a través de serias cadenas de opresión con el fin de resistir la ocupación imperialista de su país.

Hay que decir que en todo momento las mujeres irlandesas lograron este fin y han peleado entre Mary Anne Mc.Cracken, Winnifred Carney, Constance Marchievitz, Miriam Daly y demás. El propio IRA tuvo su sección femenina de mujeres Cumman na mban (Liga de Mujeres), con Kathleen Lane-O’Kelley a la cabeza.

12. ¿Cuáles eran las partes en Irlanda que luchaban por la independencia antes de la creación del IRSP y la Rebelión de Pascua?

Irlanda es un país compuesto por 32 condados distribuidos en 4 provincias. La lucha de Irlanda es siempre este territorio. Hay un solo territorio y son los 32 condados de Irlanda, sus islas, recursos naturales, espacio aéreo y mares.

13. ¿Cómo se liberó Irlanda del dominio británico, proclamando la República independiente? ¿Por qué no se lanzó el norte?

Irlanda nunca ha sido liberada. En 1921, el gobierno republicano se separó de los términos de un tratado británico. 26 condados se convirtieron en el estado libre irlandés dentro de una maquinaria política británica y posteriormente se declararon como la República de Irlanda, mientras que 6 permanecieron bajo el dominio británico. Los 26 condados que afirman haber sido liberados simplemente se convirtieron en un satélite británico y un baluarte neocolonial contra la ambición nacional.

14. ¿Por qué el Sinn Féin firmó un tratado de paz con el Imperio Británico y cómo afectó esto a los irlandeses del norte? ¿Qué es Sinn Féin y qué papel juega en la política de Irlanda?

El Sinn Féin ha traicionado a la gente de Irlanda. Hay una nueva generación de republicanos que están viendo a Sinn Féin por lo que realmente son, vendidos. Están trabajando con las Fuerzas Británicas de ocupación y se han vendido al establecimiento, lo que es una gran traición para todos los que dieron la vida por la Unidad Irlandesa. El Partido Socialista Republicano Irlandés se opone firmemente al «Acuerdo del Viernes Santo» y lo ha hecho desde que fue declarado hace veinte años, el 10 de abril de 1998. Sinn Féin, con el DUP están sentados en un gobierno fallido con sus trajes elegantes y estilo de vida imperialista. Hace tiempo que se olvidó a la clase trabajadora y los jóvenes de hoy ven que las promesas del Acuerdo del Viernes Santo no se cumplen. Stormont está difunto.

Desde su inicio, hemos visto décadas de discriminación sectaria, conflicto armado abierto, desempleo, pobreza e inestabilidad. Necesitamos terminar la partición de Irlanda y destruir la ocupación británica. Ahora es el momento de que el republicanismo se una y comprenda que hay una nueva era a la que nos estamos mudando. Depende de nosotros articular el tipo de Irlanda en la que queremos crear, una Irlanda en la que la proclamación que se leyó en los pasos del GPO en 1916 se lleve a buen término. El Partido Socialista Republicano Irlandés se ha mantenido en nuestro camino revolucionario hacia la liberación nacional y el socialismo en los 32 condados de Irlanda.

15. ¿Que fue la brigada internacional irlandesa que luchó para defender la Segunda República Española? La Brigada Internacional Jame Conolly…

La Columna James Connolly se formó el 20 de enero de 1936 por una sección de voluntarios irlandeses del Batallón Lincoln de la XV Brigada Internacional. Aproximadamente ochenta voluntarios llegaron a la República española para luchar contra el fascismo. También lucharon por el idealismo revolucionario y la lealtad al Partido Comunista. La mayoría eran del Estado Libre, pero también había un grupo de socialistas republicanos del norte de Irlanda. La Columna Connolly estaba motivada por ideales políticos claramente definidos y estaba más comprometida y disciplinada que la mayoría de las Brigadas Internacionales.

La columna de Connolly fue valiente en la batalla a pesar de una combinación de entrenamiento deficiente, armas viejas y falta de equipo. A Franco se le dio superioridad militar con armamentos, aviones y tropas alemanas e italianas. Entre 1936 y 1938 lucharon valientemente en varios frentes, Jarama, Brunete, Teruel y Ebro. Sufrieron grandes pérdidas en la Batalla de Ebro y muchos resultaron heridos. Debido a estas pérdidas, el frente colapsó. En julio de 1938, la columna de Connolly luchó en su última batalla.

16. ¿Cuál ha sido la relación entre los republicanos y los socialistas irlandeses con la izquierda española?

Como dijo Frank Ryan, uno de los primeros voluntarios irlandeses en irse a España «El contingente irlandés fue una demostración de la solidaridad revolucionaria de Irlanda con los trabajadores y campesinos de la II República Española en su lucha por la libertad contra el fascismo. Canjear el honor irlandés, mancillado por la intervención del fascismo irlandés del lado de los rebeldes fascistas españoles. Es para ayudar a los movimientos revolucionarios en Irlanda a derrotar al poder fascista en casa, y finalmente, y no menos importante, para establecer los lazos fraternos de parentesco más cercanos entre los demócratas republicanos de Irlanda y España «.

En septiembre de 1938, las Brigadas Internacionales fueron retiradas del ejército popular español. El honor irlandés fue redimido y la promesa de solidaridad se cumplió.

17. ¿Y con las izquierdas independentistas del Estado español? Desde Cataluña y Euskadi

Desde sus inicios, el Partido Socialista Republicano Irlandés considera que el socialismo internacional es un concepto basado en la visión de que el capitalismo es un sistema global y, por lo tanto, la clase trabajadora debe actuar como una clase global para vencerlo. El IRSP se ha comprometido con otros partidos políticos socialistas para construir redes de oposición política en interés de la clase trabajadora y los oprimidos. El IRSP estaba en las calles de Barcelona para presenciar la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) del 1 de Octubre de 2017. 2,2 millones de personas votaron. El 90% de los que votaron por la independencia de España. El IRSP continúa apoyando y comprometiéndose con nuestros camaradas vascos que luchan contra la opresión y la injusticia.

A pesar de que ETA se ha desarmado para entrar en negociaciones pacíficas, los españoles han reaccionado de manera negativa y opresiva. Los españoles y los franceses no harán las cosas fáciles para nuestros compañeros vascos y catalanes. También enviamos nuestro apoyo y solidaridad a los sirios, kurdos, cubanos, venezolanos, yemeníes y muchos otros países del mundo que están siendo oprimidos por los cerdos imperialistas yanquis / sionistas / anglo-sajones.

El Partido Socialista Republicano Irlandés quisiera aprovechar esta oportunidad para condenar las acciones de los sionistas en Gaza durante la última semana. 30 palestinos inocentes han sido asesinados por las Fuerzas Armadas israelíes. Apoyamos las llamadas para la expulsión del embajador israelí.

