Más Madrid descarta entrar en el Gobierno si es un impedimento para esa fórmula.

PSOE, Más Madrid y Podemos conforman la «primera mayoría de largo», sostiene el candidato.

Ciudadanos pide a Vox que «no bloqueé» su acuerdo «cercano» con Ayuso.

El portavoz de Más Madrid en el Parlamento regional, Íñigo Errejón, ha apostado este martes por la ‘vía de los tres diputados de Ciudadanos’, una estrategia consistente en que tres parlamentarios de Cs se abstengan o voten a favor para facilitar la investidura del candidato socialista, Ángel Gabilondo, y ha aseverado que no entraría en un futurible Gobierno regional si ese es el impedimento para conseguir esos apoyos de la formación naranja.

En la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida esta mañana con el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, dentro de la ronda de contactos previos a la investidura, Errejón ha vuelto a apostar por un «gobierno de regeneración» encabezado por Gabilondo y que contaría con «la primera mayoría de largo» compuesta por 64 diputados, los conformados por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

A pesar de que le faltarían tres votos para la mayoría absoluta, el líder de Más Madrid ha dicho que es la mayoría más sólida actual existente en la Asamblea, ya que el PP y Ciudadanos no la superan y Vox no ha dado el voto afirmativo a ambos partidos. Además, ha recalcado que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, no ha presentado candidatura a fecha de este martes.

Pero Ignacio Aguado no recoge el guante de Errejón. El candidato de Cs insiste en la vía de Díaz Ayuso y aseguró que el acuerdo con el PP «va por buen camino», y esperan anunciarlo en los próximos días. Eso sí, es consciente de que necesita los votos de Vox, y pide a Monasterio que «no bloqueé» ese pacto para un Gobierno de coalición.

Vox, sin cambios

Con respecto a Vox, ha desgranado que la situación está «igual que en los últimos días» y ha recordado que dijeron a sus votantes, en campaña, que «solamente» iban a negociar con el PP. «Entiendo que haya partidos que ahora quieren que traicionemos la palabra dada pero creo que sería injusto e irresponsable por nuestra parte hacerlo. Para la Comunidad de Madrid lo mejor, el gobierno más fructífero, es el que podamos conformar entre PP y Ciudadanos», ha dicho.

En este punto, ha reiterado que cuando tengan un acuerdo de gobierno con los ‘populares’ estará dispuesto a presentarlo al resto de formaciones políticas para que estas decidan qué quieren hacer. Según Aguado, es Vox el que debe decidir «si quiere bloquear ese gobierno de coalición o si quiere permitir que ese gobierno se ponga en marcha, y por lo tanto la legislatura».

El portavoz de Ciuddanos espera que los de Abascal sean «responsables» porque de lo contrario a su parecer le darían el gobierno al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, o estarían conduciendo a nuevas elecciones.

