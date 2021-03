Íñigo Errejón: “Hemos pagado un precio muy alto por mantener al PP de la corrupción”

El diputado de Más País Íñigo Errejón ha sido entrevistado por El Plural para saber su opinión sobre lo que pasará en Madrid. Sobre si prevalece la disolución de la Asamblea o las mociones presentadas. Errejón lo tiene claro. Ellos publicaron la moción de censura antes de que se publicase en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la convocatoria de elecciones, y por tanto la disolución de la Asamblea, por lo tanto la moción debe tramitarse.

Además, Íñigo Errejón califica lo que pretende Ayuso como un fraude democrático «porque intenta saltarse las normas para evitar el relevo democrático que ya era posible en la Asamblea desde hace un año y medio, y que solo la falta de visión de Ciudadanos impidió». Asimismo, considera que es una «irresponsabilidad, un disparate y un despropósito» ir a las urnas en un momento en el que no se ha vencido a la pandemia y «la derecha está sumida en una crisis sobre qué quieren ser y qué quieren hacer».

En cuanto a si estarían dispuestos a apartarse si Ciudadanos decidiese de esta forma derribar a Ayuso, el líder de Más País señala que ellos serán muy flexibles y recuerda como en 2019 dijeron que había una alternativa que no pasaba por el PP, sus casos de corrupción ni por doblegarse al chantaje de la extrema derecha de Vox. Esa alternativa era un entendimiento entre el PSOE, Cs y Más Madrid. Pero Cs dijo que ellos querían estar en el Gobierno por lo que eso no era posible a lo que ellos respondieron que se echaban a un lado y hacían prevalecer la alternativa.

«Unidas Podemos dijo que aquello era absurdo y no tenía sentido. Ahora parece que votarán a favor de una presidenta de Ciudadanos en Murcia y, finalmente, año y medio después de nuestra propuesta, se comprueba que no solo era posible, sino que es la única opción que puede sacar a Madrid de un desgobierno que los madrileños hemos sufrido teniendo los peores datos de contagios de toda España, con Filomena, con las peleas en el seno del Ejecutivo regional…», ha señalado Errejón.

Errejón y el precio de mantener a Ayuso en el poder

«¿Está más cerca que nunca el fin del PP en la Comunidad de Madrid?», pregunta El Plural. «Una vez tramitadas las mociones, queda claro que existe una alternativa que es de sentido común. Si se consumara el fraude de Ayuso, nosotros no le tenemos ningún miedo. Todo el mundo sabe que Más Madrid es la alternativa al PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. Ni el PSOE ni Unidas Podemos han ejercido de alternativa, tal vez estaban a otras cosas, y creo que nosotros somos nítidamente la alternativa en los dos sitios. Además, este año y medio, lamento decirlo por el alto precio que hemos pagado, pero el tiempo nos ha dado la razón» ha respondido Errejón.

Y añade: «Es evidente que hemos pagado un precio muy alto por mantener al PP de la corrupción y del fanatismo, que, además, ha contado con los anabolizantes de la extrema derecha.» Además, ha dicho a El Plural que considera que mantener a Ayuso en el Gobierno ha hecho que Madrid haya pagado un precio carísimo»

En cuanto a Ciudadanos, Errejón señala que ha cedido en todo a Vox, que tiene su existencia electoral amenazada y que queda claro que decidió un mal camino y considera que si quieren corregir el rumbo y evitar que haya un Gobierno de la ultraderecha en Madrid que los fagocite, deben aplicar las mismas decisiones que en Murcia.

Un 8M atípico

El líder de Más País también ha dado su opinión sobre el 8M atípico de esta año y ha indicado que «la covid ha demostrado que el feminismo venía teniendo razón desde hace mucho tiempo. Hay que reorientar nuestras prioridades hacia una sociedad no tan depredadora, donde el esfuerzo recae sobre los hombros de las mujeres de nuestro país. ¿Quién ha sostenido los hogares y los trabajos esenciales? Las mujeres».

En cuanto al doble rasero utilizado en las manifestaciones, Más País aparte de pedir explicaciones a Fernando Grande-Marlaska y a José Manuel Franco, considera que con el feminismo han visto medidas que no se le aplican al resto y les parece que es un claro caso de discriminación.

El plan de vacunación antepone el bien general al bien individual

Respecto al tráfico de influencias en la vacunación, Más País ha registrado una solicitud de comisión de investigación en el Congreso. «La vacuna es un perfecto ejemplo de democracia. La vacuna nunca hubiese funcionado si se vacunaran los que más dinero tienen. El criterio del plan de vacunación antepone el bien general al bien individual, por mucho dinero que tenga» señala Errejón a quien corroe ver cómo algunos pocos se saltan la cola.

Un ejemplo de ello han sido las infantas que se han vacunado en un lugar donde no estaban empadronadas. «Dicen que se les ofreció y simplemente lo cogieron. Esta frase sirve como claro ejemplo de quién no es un ciudadano, quién no está acostumbrado a comportarse como el resto de los mortales», «Ha habido mucha gente que se ha saltado el turno pensando que por el dinero y el poder que ostentan, se creen por encima de los demás», lamenta Errejón.

Los negocios del rey emérito

Tanto Compromís como Más País han pedido en numerosas ocasiones que se investiguen los negocios del rey emérito e información y transparencia a la Casa Real. El diputado de Más Madrid considera que proteger a la institución puede tener cierto sentido, pero proteger al ciudadano privado cuando hace el golfo no tiene ninguno.

