Durante una rueda de prensa de los Premios Feroz, la actriz Victoria Abril hizo unas polémicas declaraciones en las que ha mostrado una actitud negacionista sobre el coronavirus y mostraba serias dudas sobre todas las noticias que se habían dado al respecto, algo que ha acaparado los titulares de estos días.

La actriz, que acudió al evento sin mascarilla, señaló que a todo esto que estamos viviendo si tuviera que ponerle el título de una película sería «Coronacirco». Además, añadió: «Es una serie, no es una película, es una serie que va teniendo cada tres meses un capítulo».

En relación a la gente que está muriendo, Abril ha indicado que «en Francia, no vamos a hablar de aquí y así no nos metemos con nadie, hay cada año 600.000 muertos, en la primera ola de la epidemia murieron 30.000 muertos, confinados y sin mascarilla; en la segunda 30.000 muertos, confinados y con mascarilla y la tercera, confinados y con vacuna, vamos a tener 40.000. Los muertos de covid no son ni el 10% de los muertos totales del año».

«Además, tuvimos el hermanito del covid en el 2002 y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni nos convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora somos cobayas metiéndonos vacunas, que no son vacunas, son unos experimentos sin probar que nos meten directo, rapidito y que, además no solamente no están funcionando, sino que desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes. Así que por favor, precaución, prudencia», ha continuado.

«De momento lo que estamos viendo es que no sabemos nada de los efectos secundarios ni a corto, ni a largo ni a medio plazo. Además, los que han empezado ha vacunar antes, como los ingleses, tienen más variantes, más contagiosos, más enfermos, más PCR positivos y más muertos. Llevo un año callada y no puedo más», ha zanjado.

Victoria Abril tras los pasos de Miguel Bosé

En La Sexta Noche volvieron a entrevistar a la artista tras sus polémicas palabras y saber si se mantenía en sus trece y los expertos se echaron las manos a la cabeza al escucharla. «Todo esto es una plandemia», «las vacunas son terapias genéticas» y «las mascarillas están llenas de dos cancerígenos». Estas son las palabras de Victoria Abril en la entrevista concedida a Iñaki López.

El doctor César Carballo, tras ver que no había rectificado ha dicho: «Es una excelente actriz, pero una analfabeta científica. El ejemplo sueco que ella defiende ha fracasado. Han ido peor a nivel económico y las muertes se han disparado».

El jefe de Servicio de Medicina, Juan Torres Macho, señaló que era «absolutamente incierto que seguirán muriendo las mismas personas hagamos lo que hagamos», y añadió: «Estas vacunas son tan buenas y tan seguras y estamos teniendo resultados sobre millones de personas en muy poco tiempo que no van a tener argumentos para poder batallar», en alusión a los antivacunas.

Por su parte, el virólogo José Antonio López también opinó al respecto: «Esta performance está más que estudiada para entrar por la puerta grande. Que le digan a los médicos que usan todos los días las mascarillas si tienen componentes cancerígenos».

Una de las primeras reacciones a las polémicas palabras de Victoria Abril fue la de la presidenta de los premios, María Guerra, que rechazó por completo las declaraciones de Abril.

También compañeros de profesión como Octavi Pujades, Nathalie Poza, Tristán Ulloa, Natalia Verbeke o Carmen Morales han mostrado su rechazo a las palabras de Abril y su apoyo a los familiares de las víctimas del coronavirus.

Entre todos los mensajes ha destacado el mensaje de Loles León a la que ha llamado ignorante: «Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido. Qué ignorante! Mucho amor para todos los que han perdido a familiares, me incluyo», ha escrito en la publicación de Piti Alonso.

