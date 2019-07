El juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid ha admitido a trámite la demanda que la OCU presentó contra Facebook por incumplir, entre otras, la Ley de Consumidores y Usuarios y la normativa de protección de datos al no solicitar la autorización expresa, ni informar a los usuarios sobre la utilización de sus datos, haciendo un uso abusivo de sus condiciones de la contratación.

La OCU pide con esta demanda una indemnización de 200 euros para cada uno de los usuarios de la red social en España.

Esta fue una de las acciones llevadas a cabo a raíz del escándalo de Cambridge Analytica (consultora que cerró tras ser acusada de acceder a información de 87 millones de usuarios con fines políticos) por las organizaciones del grupo Euroconsumers de España (OCU), Portugal (Deco-Proteste), Italia (Altroconsumo) y Bélgica (Test-Achats) en nombre de los más de un millón y medio de consumidores que representan.

No obstante, la demanda no hace referencia a ninguno de estos escándalos, sino al modelo de negocio de la compañía, basado en la recopilación, utilización y monetización de los datos de los usuarios. A juicio de la OCU, la red social no solicita la autorización expresa ni informa a los usuarios sobre la utilización de sus datos, haciendo un uso abusivo de sus condiciones de contratación.

La admisión de la demanda supone un paso más en la defensa de los derechos de los usuarios de Facebook. Para que todos los usuarios de la red social puedan estar informados sobre los avances de esta acción, OCU mantiene abierta una campaña en su página web, en la que también solicita el apoyo de los consumidores para impedir que las empresas puedan seguir disponiendo de sus datos sin su consentimiento y utilizarlos en su propio beneficio.

