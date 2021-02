El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha concedido una entrevista telemática desde su casa de Extremadura a El Confidencial en la que señala que más que la pandemia lo que le duele es el progresivo deterioro del Estado de derecho.

En relación a las declaraciones de Pablo Iglesias alentando las manifestaciones en favor del rapero Pablo Hásel y en las que no defendió a los agentes agredidos Felipe González ha sido muy crítico. «Ser rapero es tan noble como cualquier otra actividad, pero qué dirían si en lugar de eso fuera un pronazi que sugiere que hay que clavarle un piolet en la cabeza a alguien porque no le gusta. ¿Cuándo seremos capaces de superar esta división del cerebro en dos mitades? Es decir, que ve solo una parte de la verdad y no la otra», ha señalado.

«La democracia española está entre las mejores del mundo. Y por cierto, las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen una profesionalidad y eficiencia reconocidas internacionalmente. Por tanto, el que es incapaz de apoyar a las Fuerzas de Seguridad que nos garantizan una convivencia sin violencia no merece gobernar. Repito, no merece gobernar», ha añadido.

En declaraciones a El Confidencial, Felipe González considera que tanto PSOE como PP están obligados a sentarse en torno a una mesa para saber en qué están de acuerdo y arreglar los problemas, por lo menos, los derivados de la reconstrucción de España. «Lo que es difícil es construir un proyecto de España con quien no quiere que exista un proyecto de España. Y algunos de los socios externos del Gobierno lo expresan en la tribuna del Parlamento cuando dicen que les importa un higo el proyecto de España», ha denunciado.

Felipe González y su defensa a la monarquía

En cuanto al rey emérito, el expresidente del Gobierno, ha dicho que, en toda su experiencia, la ayuda que prestó a la gobernanza del país y la ayuda que prestó en situaciones internacionales complejas fue invaluable. «Solo puedo decir que su aportación a la gobernanza y a la proyección internacional de España me parece indiscutible. Pueden criticar lo que quieran», sentenció.

González no ha querido comparar el discurso de Felipe VI en el 3-0 con el de su padre el 23-F, aunque señala que el papel del rey durante su intervención fue impecable y que ambos discursos se hicieron con «la misma significación de la defensa de la Constitución y de la convivencia».

El expresidente socialista añadió que «en esa intervención el rey estaba cubriendo el hueco de lo que debería haber hecho con toda contundencia el presidente del Gobierno. Y es amigo mío Rajoy. Pero él está supliendo eso».

En un momento en que el debate entre monarquía y república vuelve a estar de actualidad, González ha señalado que el debate no es entre monarquía y república. «Si se nombraran las mejores democracias del mundo, nos encontraríamos con que la mayoría son monarquías parlamentarias. Por lo tanto, lo que hay detrás no es la forma de Estado, sino el derribo del 78», ha reivindicado González.

En la entrevista Felipe González también ha opinado sobre la respuesta europea a la pandemia, algo que le ha parecido extraordinariamente positiva. «Por primera vez, se ha reaccionado bien, al contrario de lo que sucedió en 2008, que tuvimos que esperar a 2012 hasta cambiar la política monetaria con Draghi. Hubo un dolor innecesario. Ahora se ha reaccionado con decisiones importantes, como la suspensión de las reglas fiscales o el endeudamiento mutuo. El desafío es aprovechar la respuesta para hacer las reformas necesarias en nuestras economías».

