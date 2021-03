La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se ha reunido este miércoles con periodistas cercanos al comisario Villarejo. Se trata de Eduardo Inda, director de OK Diario, y Manuel Cerdán, adjunto a la dirección del mismo periódico. La cita se ha celebrado horas después de que se conociera la puesta en libertad de Villarejo por parte del juez García Castellón, según una exclusiva de CTXT.

El encuentro, celebrado a las 15:00 en un piso ubicado en una calle del centro de Madrid muy próximo a la Puerta del Sol, duró una hora. A su término, primero abandonaron el domicilio Inda y Cerdán, y 25 minutos más tarde salió Delgado.La exministra de Justicia salió del edificio protegida por tres guardaespaldas y se escondió detrás de uno de ellos para impedir ser reconocida, negándose a responder a las preguntas del reportero, Willy Veleta.

El piso donde se celebró el encuentro ha sido vivienda habitual en los últimos meses del exjuez Baltasar Garzón, pareja sentimental de Dolores Delgado. El exjuez ejerce la defensa de Enrique García Castaño, El Gordo, y la de otros dos policías investigados en el caso Tándem, Carlos Salamanca y Eugenio Pino, todos ellos cercanos a Villarejo.

Villarejo, fuera de la cárcel

Villarejo ha salido este miércoles por la tarde de la cárcel de Estremera, donde se encontraba desde noviembre de 2017 de forma preventiva por el caso Tándem. Ha denunciado «torturas y maltrato» durante su estancia en prisión y ha asegurado que no piensa huir: «Solo quiero defenderme. La historieta de que iba a huir es mentira». «Es la razón por la que me han tenido preso, para que no hablara”, ha añadido, advirtiendo que va a contar «cosas muy interesantes».

Su excarcelación se produce horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya acordado dejarle en libertad provisional, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, porque estaba a punto de cumplir cuatro años de prisión preventiva, el máximo legal permitido en España sin condena firme.

No es la primera cita polémica de Delgado

No es la primera vez que Dolores Delgado acude a una cita polémica de este tipo. Hace semanas protagonizó otra reunión que causó también gran polvareda en una conocida marisquería cercana al Bernabéu: Delgado comía con el periodista de La Sexta Antonio García Ferreras -también amigo de Inda- y con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. A la comida también asistía el novio de la fiscal, Baltasar Garzón.

Días después de dicho almuerzo se desveló que una empresa de Florentino Pérez se ha salvado de las querellas de la Fiscalía en el caso de las residencias de ancianos. Cuatro de las cinco mayores las empresas de la patronal están siendo investigadas y solo se salva la filial de ACS, Clece Mayores.

