Fomento pone precio a la vida de los migrantes: multas de hasta 901.000 euros al Open Arms

El aviso del Ministerio de Fomento es claro: si el barco humanitario Open Arms salva alguna vida se enfrenta a posibles sanciones de hasta 901.000 euros. Un día después de poner rumbo de nuevo al Mediterráneo central desde Nápoles, la ONG recibía una carta del director general de la Marina Mercante advertiendo al capitán de las consecuencias ante «su pretensión de retomar los rescates».

La carta, a la que ha tenido acceso ElDiario.es, avisa de que «no se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento, en tanto no se cuente con la conformidad de la autoridad responsable de la región de búsqueda y salvamento (zona SAR) donde se navegue, y siempre bajo la coordinación de dicha autoridad«. También, les impiden «efectuar navegaciones con el propósito» de llevar a cabo tareas de salvamento «u otras actividades que deriven con toda probabilidad en tales operaciones» si no cuentan con permisos de las autoridades correspondientes, es decir, la Italia del ultra Salvini.

El escrito también amenaza con que las autoridades españolas podrán ordenar al buque «su regreso a puerto español para hacer efectiva la paralización si persiste en la conducta de acometer operaciones de búsqueda y salvamento sin dar cumplimiento a lo exigido normativamente«.

Según el texto enviado al buque, dentro de las posibles consecuencias de posibles «incumplimientos durante la navegación del buque» se encuentran «multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros» por infracciones «contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo«, respectivamente. El responsable de la Marina Mercante también abre la puerta a la «suspensión del título profesional español«, que recaería sobre el capitán de la embarcación durante estas semanas, Ricardo Gómez, «en los supuestos de infracciones graves o muy graves contra la seguridad marítima«.

El capitán del Open Arms asegura sentir «cierta piedad del director general de la Marina Mercante«. «Lo único que denota con este escrito es su debilidad. Pienso que seguramente podríamos entendernos si nos sentásemos como marinos los dos. Supongo que tiene presiones políticas de los políticos paletos que tenemos«, apunta Gómez.

A pesar de las nuevas advertencias, el Open Arms continúa navegando. Este domingo su tripulación dio apoyo a dos embarcaciones en apuros que se encontraban en la zona SAR maltesa.

