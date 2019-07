Iria Bouzas Hola PSOE y Podemos: ¡No, no me importa! Creo que es mejor ser sincera desde un comienzo y deciros que nada de lo que tengáis que decir sobre la incapacidad que estáis demostrando para pactar y formar Gobierno me importa en lo más mínimo. Y ya lo siento, ya, pero es que si algo hemos aprendido después de ver infinitos programas...