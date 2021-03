Comunicado de Union Communiste Libertaire [Original aquí]:

La decisión tomada en el Consejo de Ministros, el miércoles 3 de marzo de 2021, de disolver la organización neofascista Génération Identitaire es sin duda una buena noticia, pero la lucha antifascista no se reduce solo al oportunismo del gobierno. Si este anuncio probablemente tendrá el efecto de desestabilizar por un tiempo al pequeño grupo racista, en numerosas ocasiones se ha demostrado la ineficacia de las disoluciones de los grupos de extrema derecha para combatir la aceptación y promoción de sus ideas en el espacio publico.

¿Disolver y después qué?

Esta no es la primera vez que el estado francés disuelve una organización de extrema derecha. Génération Identitaire era en sí misma heredera de Unité Radicale, que fue disuelta en 2002. No faltan ejemplos de carreras políticas dentro de los partidos institucionales de la derecha de entre antiguos líderes o activistas de grupúsculos de extrema derecha como el que ahora se han disuelto.

Entre los más conocidos se encuentran Patrick Devedjian, Gérard Longuet y Alain Madelin, todos ellos a cargo de un ministerio cuando habían formado parte de Mouvement Occident (resultado de la disolución de la sección de París de la Federación de Étudiants Nationalistes), conocido como el FÉN por sus múltiples ataques armados contra organizaciones de izquierda antes y durante Mayo del 68.

La extrema derecha sabe cambiar el embalaje sin tocar sus recetas. Generation Identitaire ya no está, pero sus activistas siguen ahí y sus ideas están presentes en los discursos y acciones de los líderes de los partidos electoralistas.

Oportunismo y fantasía del voto de castigo

Si Macron y Darmanin han decidido acabar con la Génération identitaire, no es porque sus ideas sean peligrosas para la democracia burguesa. La cercanía de Macron y sus ministros a las ideas e incluso a figuras de extrema derecha ya no necesita demostración [1].

Esta disolución representa el fruto de la estrategia macroniana que quisiera volver a jugar la carta del cortafuegos con LePen. Macron pretende hacerlo en los dos sentidos: mirando al electorado nacionalista y racista popularizando sus teorías [2], y haciéndose pasar por la única alternativa ante una victoria de RN [el partido de LePen] en las elecciones presidenciales de 2022.

Las ideas fascistas se combaten en las calles, no en los salones del Elíseo ni en las urnas.

Esta disolución permitirá un respiro al movimiento social. Pero no tenemos nada que esperar de un estado que ataca administrativamente a la extrema derecha mientras implementa parte de su agenda. La lucha antifascista no se hace en el Elíseo. Debe volverse más parte de los movimientos sociales, para que la burguesía no pueda instrumentalizarla y por lo tanto conserve su capacidad de dominación sobre la sociedad.

Union communiste libertaire, 11 de marzo de 2021

Notas:

[1] ver el artículo de la comisión en Alternative Libertaire n°301 Droite-extrême : Le tango mortifère de la Macronie

[2] ver editorial de Alternative Libertaire n°311 Édito : Islamo-gauchisme ?